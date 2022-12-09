Габулов считает, что доминация «Зенита» убивает интерес к РПЛ: «Связываю преимущество с Семаком. Это не их проблема, а всей системы футбола»

считает, что превосходство «Зенита» убивает интерес к Мир .

– Некоторые говорят, что доминация убивает интерес к РПЛ.

– Абсолютно так. Убивает. Связываю такое преимущество в первую очередь с Семаком. Он подбирал игроков, выстраивал игру. Но такая доминация – не проблема «Зенита», а проблема всей нашей футбольной системы.

– Что нужно менять?

– Это двумя словами не скажешь. Даже в одно интервью это не уместится. Много хорошего делаются в юношеском футболе, имею ввиду ЮФЛ. Она растает, развивается – это хорошее мероприятие. Но все равно этого мало, нужно больше.

Нужна единая система подготовки футболистов в детском футболе на территории всей страны, обязательно нужна инфраструктура. Безусловно, нужно улучшать подготовку детских тренеров, нужна система стимулирования детских тренеров. Нужно готовить менеджеров, руководителей всех уровней, начиная от директоров школ и заканчивая руководителями клубов. И обязательно необходимо последующее лицензирование этих специалистов.

В моем понимании, самая дефицитная должность в России – это методист или старший тренер детских футбольных школ и академий. У нас нет системы подготовки и лицензирования в этом направлении.

Можно перечислять еще много и много вопросов, моментов, чем нужно заниматься в нашем футболе. Но, как уже говорил, одного интервью на это не хватит. Считаю, что нужно систематизировать всю работу сначала в детском футболе, в низших профессиональных лигах, и только потом мы увидим результат в нашей главной футбольной лиге. И увидим более качественный результат на уровне сборной, – сказал бывший вратарь «Динамо», занимавший пост гендиректора «Химок».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ