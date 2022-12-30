«Россия в АФК – это дополнительные инвестиции и спонсоры». Глава Федерации Узбекистана о переходе РФС в Азию

Глава Ассоциации футбола Узбекистана высказался о возможном переходе в АФК.

«Если берем отбор на чемпионат мира, то сборная России не конкурент азиатским странам, потому что ФИФА увеличила квоту для . Теперь 8 сборных выходят на ЧМ.

Четыре команды стабильно от Азии выходят: Япония, Корея, Иран и Австралия, и еще четыре места есть. Россия забирает себе одну квоту, но эта квота никак не мешает и не ущемляет лидеров азиатского футбола.

Возможный переход России в АФК можно сравнить с переходом Австралии. Это тоже серьезный соперник для азиатских команд, тем не менее члены организации согласились на переход, потому что это свежий воздух, что‑то новое.

Тем более Россия — страна, которая недавно провела ЧМ, она является специалистом с огромным опытом, это дополнительные инвестиции и спонсоры», — сказал Шерзод Игамбердиев.

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