Хвича о 77-м номере: «7 – мое любимое число, а также номер Роналду, поэтому я его выбрал»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу серия А Италия Наполи игровая форма Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия объяснил, почему играет за «Наполи» под 77-м номером. 

Полузащитник взял этот номер после перехода в неаполитанский клуб. В «Рубине» он играл под 21-м номером, в «Динамо» Батуми – под 20-м. За сборную Грузии он выступает по 18-м номером.

«На самом деле, у меня нет непосредственных связей с числом 77, но 7 – мое любимое число, а также номер Роналду, поэтому я выбрал 77-й номер», – сказал Кварацхелия в интервью DAZN.

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22 комментария

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rigobersong
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Ответ FortMinor
да как бы всем плевать на твое мнение чтобы ты кого то прощал
Ты же это комментируешь🤣🤣🤣🥇🇦🇷
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FortMinor
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Ответ rigobersong
Никогда не прощу то, как реал поступил с Раулем ради 7го номера для Кринжа:) Мерзкий был поступок, конечно прибегут сейчас глоры Мадрида вроде Аригами которые даже не знали про эту ситуацию и скажут, а как же Депай:) Но если вы ровняете карьеру Депая в Барселоне и Рауля в реале, я буду с вами солидарен:) Если бы у меня спросили кого ты помнишь кто играл под 7м номером, я бы в первую очередь сказал Рауль!:)) https://ibb.co/Rz3XQ1f
да как бы всем плевать на твое мнение чтобы ты кого то прощал
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Muhammad Juraev
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Ответ Ragnar.lothbrock
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Это ты показал ваше состояние после ЧМ?)
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Флоренти́но Пéрес
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Ответ Good morning
Все нормальные пацаны болеют за Роналду
Ага, их тут полно. Серым текстом пишут.
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Good morning
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Все нормальные пацаны болеют за Роналду
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Ragnar.lothbrock
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Ответ Muhammad Juraev
Какой же красивый этот Хвича) И какие же некрасивые Роналдиньо, Роналдо и другие легенды, которые считают лучшим Месси 😡
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Muhammad Juraev
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Какой же красивый этот Хвича)
И какие же некрасивые Роналдиньо, Роналдо и другие легенды, которые считают лучшим Месси 😡
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Muhammad Juraev
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Ответ argentinakomandamraz
Бедный хвича, он же не знает , что тут клуб фанатиков таланта величайшего Месси); :)
А для фанатиков кринжа Хвича вдруг стал красивым)
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Muhammad Juraev
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Кому-то титул чемпиона мира и признание всего мира, а кому-то признание Хвичи)
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Muhammad Juraev
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Ответ sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
Роналду кумир! И это говорит уже... да счёту нет. Риго и подобные в 😲 Корвалол человеку принесите, колошматит чувака
Месси чемпион мира!И говорит это уже ...да счёту нет!
Корвалол фанатикам ботоксного принесите, колошматит их)
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Muhammad Juraev
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Каждый день выкладывают высказывания Хвичи, чтобы хоть как-то успокоить кринжботов)
Единственный трофей для них в этом году)
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Muhammad Juraev
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Ответ san ra
Два перспективнейших игрока за один день сказали, что Роналду их кумир, сектанты в шоке
Только не говори, что первый это Эндрик, который удалил свой твит где восхищается Месси, после перехода в Реал🤣
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argentinakomandamraz
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Бедный хвича, он же не знает , что тут клуб фанатиков таланта величайшего Месси); :)
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Роналду кумир! И это говорит уже... да счёту нет.
Риго и подобные в 😲
Корвалол человеку принесите, колошматит чувака
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san ra
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Два перспективнейших игрока за один день сказали, что Роналду их кумир, сектанты в шоке
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Колбаскер тут
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Бедный Хвича. Он сегодня себе наговорил на пожизненный хейт от сектантов Мессии
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ГОЛИБ Хошимов
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Хвича топ
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psycho killer
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Ответ Человек1991
Мдаа Хвича ..очнись) ну как для адекватного человека может быть кумиром Роналду ? Столько мерзких моментов с ним связанных , 1000 симуляций в карьере , также много грязных ударов специально и исподтишка . 180 ! Пенальти в карьере , 110 из них левейшие , 150 голов офсайды и другие нарушения , более 400 голов в пустые ворота с нескольких метров . Худший форвард в истории футбола по реализации моментов , на один нормальный гол требуется 30 ударов по воротам .
Ещё и эдик
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rigobersong
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Никогда не прощу то, как реал поступил с Раулем ради 7го номера для Кринжа:) Мерзкий был поступок, конечно прибегут сейчас глоры Мадрида вроде Аригами которые даже не знали про эту ситуацию и скажут, а как же Депай:) Но если вы ровняете карьеру Депая в Барселоне и Рауля в реале, я буду с вами солидарен:) Если бы у меня спросили кого ты помнишь кто играл под 7м номером, я бы в первую очередь сказал Рауль!:))

https://ibb.co/Rz3XQ1f
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Человек1991
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Мдаа Хвича ..очнись) ну как для адекватного человека может быть кумиром Роналду ? Столько мерзких моментов с ним связанных , 1000 симуляций в карьере , также много грязных ударов специально и исподтишка . 180 ! Пенальти в карьере , 110 из них левейшие , 150 голов офсайды и другие нарушения , более 400 голов в пустые ворота с нескольких метров . Худший форвард в истории футбола по реализации моментов , на один нормальный гол требуется 30 ударов по воротам .
+4
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Rees's Eye
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Ответ psycho killer
Хвича, как футболист, на голову сильнее Кринжтиану, чего греха таить-то
Ты круто разбираешься в футболе
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psycho killer
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Хвича, как футболист, на голову сильнее Кринжтиану, чего греха таить-то
+1
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