Хвича о 77-м номере: «7 – мое любимое число, а также номер Роналду, поэтому я его выбрал»
Хвича Кварацхелия объяснил, почему играет за «Наполи» под 77-м номером.
Полузащитник взял этот номер после перехода в неаполитанский клуб. В «Рубине» он играл под 21-м номером, в «Динамо» Батуми – под 20-м. За сборную Грузии он выступает по 18-м номером.
«На самом деле, у меня нет непосредственных связей с числом 77, но 7 – мое любимое число, а также номер Роналду, поэтому я выбрал 77-й номер», – сказал Кварацхелия в интервью DAZN.
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Корвалол фанатикам ботоксного принесите, колошматит их)
Единственный трофей для них в этом году)
Риго и подобные в 😲
Корвалол человеку принесите, колошматит чувака
https://ibb.co/Rz3XQ1f