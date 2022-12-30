Хвича о 77-м номере: «7 – мое любимое число, а также номер Роналду, поэтому я его выбрал»

объяснил, почему играет за « » под 77-м номером.

Полузащитник взял этот номер после перехода в неаполитанский клуб. В «Рубине» он играл под 21-м номером, в «Динамо» Батуми – под 20-м. За сборную Грузии он выступает по 18-м номером.

«На самом деле, у меня нет непосредственных связей с числом 77, но 7 – мое любимое число, а также номер Роналду, поэтому я выбрал 77-й номер», – сказал Кварацхелия в интервью DAZN.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!