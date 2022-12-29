Хвича верит в чемпионство «Наполи»: «Я не суеверный, но впереди много матчей. Сделаем все, чтобы достичь цели»

Хвича Кварацхелия верит в чемпионство « ».

– Суеверен ли я? Нет. Можно ли говорить о скудетто? У нас впереди еще много времени и много игр. Для нас каждый матч имеет принципиальное значение, и, очевидно, мы сделаем все возможное, чтобы достичь этой цели.

– Верите ли вы в чемпионство «Наполи»?

– Конечно! Каждый раз, когда мы выходим на поле, мы делаем это для победы, а что будет дальше – покажет время, – сказал хавбек в интервью DAZN.

«Наполи» лидирует в Серии А, набрав 41 очко после 15 туров. Отрыв от занимающего 2-е место «Милана» составляет 8 очков.

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