Кафу о смерти Пеле: «Как христианин-католик я знаю, что «умирая, человек рождается для жизни вечной». У нас будет вся вечность, чтобы быть вместе в доме Отца»
Кафу отреагировал на новость о смерти Пеле.
Трехкратный чемпион мира ушел из жизни в возрасте 82 лет.
«Сегодня я потерял своего брата. Как христианин-католик я знаю, что «умирая, человек рождается для жизни вечной». У нас будет вся вечность, чтобы быть вместе в доме Отца.
Он просто покинул мир вещей, у которых есть конец, и отправился в мир вещей, у которых нет конца. Увидимся, Пеле», – написал бывший защитник сборной Бразилии.
Легендарность Пеле – в одном редком фото
Пеле раздражало имя «Пеле». Он считал прозвище мусорным и хотел оставаться Эдсоном – в честь Томаса Эдисона
Просто знай: БОГ ЕСТЬ.
Это тебе говорит человек, закончивший один из лучших университетов мира, и преподающий в ФизТехе.
Оба в нижнем ряду на фото, между ними Донизете Оливейра: https://torcida.com.ru/1990_all_games/650.jpg
Также есть видеофрагмент: https://www.youtube.com/watch?v=9D6j6b4kJbY&ab_channel=Harms