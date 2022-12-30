Кафу о смерти Пеле: «Как христианин-католик я знаю, что «умирая, человек рождается для жизни вечной». У нас будет вся вечность, чтобы быть вместе в доме Отца»

Теги Кафу Сборная Бразилии по футболу Пеле религия Футбол

Кафу отреагировал на новость о смерти Пеле. 

Трехкратный чемпион мира ушел из жизни в возрасте 82 лет. 

«Сегодня я потерял своего брата. Как христианин-католик я знаю, что «умирая, человек рождается для жизни вечной». У нас будет вся вечность, чтобы быть вместе в доме Отца.

Он просто покинул мир вещей, у которых есть конец, и отправился в мир вещей, у которых нет конца. Увидимся, Пеле», – написал бывший защитник сборной Бразилии

Легендарность Пеле – в одном редком фото

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10 комментариев

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Я Антиспартаковец
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Ответ Curiouscat
Все относительно в этом мире, в том числе и уровень его познания. Ответа на главный вопрос нет ни у одного гения современности. А мнения могут быть самые разные. И теории. И о мультивселенных , и о тонкой настройке нашей собственной. Не будьте категоричны в век , когда научные открытия могут приоткрыть замочную скважину, в которую смотрит человечество, и заглянуть чуть дальше в наше прошлое и в то, кто и что все сущее на самом деле есть.
Что еще за "главный вопрос"? Смысл жизни или кто создал вселенную? Это не главные вопросы. Главные вопросы - это те, которые полезны практически. А вопросы о том, кто создал вселенную, вообще решать нам не нужно. По умолчанию никто ничего не создавал.
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Curiouscat
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Ответ Я Антиспартаковец
Тот, кто считает, что все "ладно скроено", как правило, просто очень мало знает об окружающем мире.
Все относительно в этом мире, в том числе и уровень его познания. Ответа на главный вопрос нет ни у одного гения современности. А мнения могут быть самые разные. И теории. И о мультивселенных , и о тонкой настройке нашей собственной. Не будьте категоричны в век , когда научные открытия могут приоткрыть замочную скважину, в которую смотрит человечество, и заглянуть чуть дальше в наше прошлое и в то, кто и что все сущее на самом деле есть.
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Я Антиспартаковец
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Ответ Curiouscat
Чем больше читаю и смотрю про нашу бесконечную Вселенную, тем больше ощущение реальности творца, как его не называй. Уж слишком все ладно скроено, для того чтобы быть невероятно удачной случайностью.
Тот, кто считает, что все "ладно скроено", как правило, просто очень мало знает об окружающем мире.
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Curiouscat
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Ответ bel01
Ты просто начитался школьных учебников, и до сих пор не понял, как всё в мире работает. Просто знай: БОГ ЕСТЬ. Это тебе говорит человек, закончивший один из лучших университетов мира, и преподающий в ФизТехе.
Чем больше читаю и смотрю про нашу бесконечную Вселенную, тем больше ощущение реальности творца, как его не называй. Уж слишком все ладно скроено, для того чтобы быть невероятно удачной случайностью.
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Я Антиспартаковец
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Ответ bel01
Ты просто начитался школьных учебников, и до сих пор не понял, как всё в мире работает. Просто знай: БОГ ЕСТЬ. Это тебе говорит человек, закончивший один из лучших университетов мира, и преподающий в ФизТехе.
Отвечаю на твой отредактированный впоследствии комментарий из интернета. Доказывать существование боха нужно не собственным авторитетом, не своей должностью, существование которой ты не можешь подтвердить - а фактами, доводами, аргументами. Будь ты хоть лауреатом Нобелевской премии. но если у тебя нет аргументов, то твоя точка зрения ничего не стоит.
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Я Антиспартаковец
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Ответ bel01
Ты просто начитался школьных учебников, и до сих пор не понял, как всё в мире работает. Просто знай: БОГ ЕСТЬ. Это тебе говорит человек, закончивший один из лучших университетов мира, и преподающий в ФизТехе.
А что я должен был читать в школе?
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bel01
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Ответ Я Антиспартаковец
К счастью, нет. Когда человек умирает, он превращается в набор молекул и разлагающихся клеток. Души нет, загробной жизни тоже. Бох - это сказки для маленьких детей. Любая религия - это опиум для народа.
Ты просто начитался школьных учебников, и до сих пор не понял, как всё в мире работает.
Просто знай: БОГ ЕСТЬ.
Это тебе говорит человек, закончивший один из лучших университетов мира, и преподающий в ФизТехе.
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idemidov
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Трудно представить, но они выходили на поле в одном матче, несмотря на разницу в 30 лет. В 1990 был товарищеский матч в честь 50-летнего юбилея Пеле, сборная Бразилии — сборная Мира. И там бегал 20-летний Кафу и 50-летний (но в отличной форме) Пеле.
Оба в нижнем ряду на фото, между ними Донизете Оливейра: https://torcida.com.ru/1990_all_games/650.jpg
Также есть видеофрагмент: https://www.youtube.com/watch?v=9D6j6b4kJbY&ab_channel=Harms
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Я Антиспартаковец
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К счастью, нет. Когда человек умирает, он превращается в набор молекул и разлагающихся клеток. Души нет, загробной жизни тоже. Бох - это сказки для маленьких детей. Любая религия - это опиум для народа.
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Akmuhammet Myradov
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Покойся с миром Великий Король
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