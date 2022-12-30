Кафу о смерти Пеле: «Как христианин-католик я знаю, что «умирая, человек рождается для жизни вечной». У нас будет вся вечность, чтобы быть вместе в доме Отца»

отреагировал на новость о смерти Пеле.

Трехкратный чемпион мира ушел из жизни в возрасте 82 лет.

«Сегодня я потерял своего брата. Как христианин-католик я знаю, что «умирая, человек рождается для жизни вечной». У нас будет вся вечность, чтобы быть вместе в доме Отца.

Он просто покинул мир вещей, у которых есть конец, и отправился в мир вещей, у которых нет конца. Увидимся, Пеле», – написал бывший защитник сборной .

Легендарность Пеле – в одном редком фото

Пеле раздражало имя «Пеле». Он считал прозвище мусорным и хотел оставаться Эдсоном – в честь Томаса Эдисона