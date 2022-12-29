Избранный президент Бразилии Лула о смерти Пеле: «У меня была привилегия наблюдать за его игрой вживую. Он не играл – он устраивал шоу»

Теги Сборная Бразилии по футболу Пеле Луис Инасио Лула да Силва Эстадио Пакаэмбу Футбол

Избранный президент Бразилии высказался о смерти Пеле.

«У меня была привилегия, которой не было у молодых бразильцев: я наблюдал за игрой Пеле вживую на «Пакаэмбу» и «Морумби» (стадионы в Сан-Паулу – прим. Sports.ru).

Нет, Пеле не играл – он устраивал шоу. Когда он получал мяч, он всегда делал что-то особенное, и это часто заканчивалось голом», – сказал Луис Инасиу Лула да Силва.

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9 комментариев

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FilinMD
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Ответ therealgreenman
Слышал такое выражение? Об умерших, либо хорошее, либо ничего Если тебе это не нравится, оставь это при себе в нынешней ситуации Человечность в себе не убивай
Нет такой цитаты, кстати

Но есть такая:

«О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды»

Последнюю часть часто опускают (почему-то)

https://dzen.ru/a/XW49ON-URACsvMZ2
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Я Антиспартаковец
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Ответ therealgreenman
Кто вас воспитывал…
А что он сказал реально плохого? Про кофе упомянул? И че?
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bel01
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Посмотрите матч ЧМ-1970 Бразилия-Англия.
Защитники Англии (Бобби Мур, Купер и другие). Такие спокойные, техничные, сверх уверенные в себе, настоящие джентльмены в футболках.

Но как только мяч получал Пеле - они тут же начинали носится вокруг него как рой жужжащих пчёл.

Знали, что ЭТОТ ЧЕЛОВЕК может сделать с мячом в любую секунду игры.

RIP
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therealgreenman
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Ответ Я Антиспартаковец
Хватит лицемерить. Смерть не индульгенция. Да и тем более ничего плохого он не сказал
Кто вас воспитывал…
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Я Антиспартаковец
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Ответ therealgreenman
Слышал такое выражение? Об умерших, либо хорошее, либо ничего Если тебе это не нравится, оставь это при себе в нынешней ситуации Человечность в себе не убивай
Хватит лицемерить. Смерть не индульгенция. Да и тем более ничего плохого он не сказал
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инок
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Очень жаль. Светлая память великому Гению футбола..
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ psixyec
Кто еще про кофе выскажется? Пупа и Лупа? Жду выпуск самых честных новостей, чтобы услышать из уст Лебедева «ну, умер и умер».
Я всегда знал что ты немного того, но не настолько. Спортс забаньте уже этого 🤡
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therealgreenman
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Ответ psixyec
Кто еще про кофе выскажется? Пупа и Лупа? Жду выпуск самых честных новостей, чтобы услышать из уст Лебедева «ну, умер и умер».
Слышал такое выражение?
Об умерших, либо хорошее, либо ничего
Если тебе это не нравится, оставь это при себе в нынешней ситуации

Человечность в себе не убивай
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psixyec
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Кто еще про кофе выскажется? Пупа и Лупа? Жду выпуск самых честных новостей, чтобы услышать из уст Лебедева «ну, умер и умер».
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