Избранный президент Бразилии Лула о смерти Пеле: «У меня была привилегия наблюдать за его игрой вживую. Он не играл – он устраивал шоу»

Избранный президент Бразилии высказался о смерти .

«У меня была привилегия, которой не было у молодых бразильцев: я наблюдал за игрой Пеле вживую на «Пакаэмбу» и «Морумби» (стадионы в Сан-Паулу – прим. Sports.ru).

Нет, Пеле не играл – он устраивал шоу. Когда он получал мяч, он всегда делал что-то особенное, и это часто заканчивалось голом», – сказал .

Легендарность Пеле – в одном редком фото

Пеле раздражало имя «Пеле». Он считал прозвище мусорным и хотел оставаться Эдсоном – в честь Томаса Эдисона