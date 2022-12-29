Избранный президент Бразилии Лула о смерти Пеле: «У меня была привилегия наблюдать за его игрой вживую. Он не играл – он устраивал шоу»
Избранный президент Бразилии высказался о смерти Пеле.
«У меня была привилегия, которой не было у молодых бразильцев: я наблюдал за игрой Пеле вживую на «Пакаэмбу» и «Морумби» (стадионы в Сан-Паулу – прим. Sports.ru).
Нет, Пеле не играл – он устраивал шоу. Когда он получал мяч, он всегда делал что-то особенное, и это часто заканчивалось голом», – сказал Луис Инасиу Лула да Силва.
Легендарность Пеле – в одном редком фото
Пеле раздражало имя «Пеле». Он считал прозвище мусорным и хотел оставаться Эдсоном – в честь Томаса Эдисона
Но есть такая:
«О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды»
Последнюю часть часто опускают (почему-то)
https://dzen.ru/a/XW49ON-URACsvMZ2
Защитники Англии (Бобби Мур, Купер и другие). Такие спокойные, техничные, сверх уверенные в себе, настоящие джентльмены в футболках.
Но как только мяч получал Пеле - они тут же начинали носится вокруг него как рой жужжащих пчёл.
Знали, что ЭТОТ ЧЕЛОВЕК может сделать с мячом в любую секунду игры.
RIP
Об умерших, либо хорошее, либо ничего
Если тебе это не нравится, оставь это при себе в нынешней ситуации
Человечность в себе не убивай