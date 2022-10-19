«Неймар боится, что если я выиграю выборы, то узнаю, что Болсонару простил ему долги по налогам». Кандидат в президенты Бразилии Лула о взглядах игрока

Кандидат в президенты высказался о взглядах Неймара.

Нападающий и сборной Бразилии поддержал действующего президента , станцевав под мелодию его избирательной кампании. Однако в первом раунде выборов футболист не поучаствовал, поскольку не получил статус избирателя в Европе.

«У Неймара есть право голосовать за того, кого он хочет видеть президентом.

Я думаю, он боится, что если я выиграю выборы, то узнаю, что Болсонару простил ему долги по налогам. Я думаю, именно поэтому он меня боится», – смеясь сказал Луис Инасио «Лула» да Силва в интервью ютуб-каналу Flow.

Лула выиграл набрал 48,4% в первом раунде голосования. За Болсонару проголосовали 43,2% избирателей. Второй тур пройдет 30 октября.