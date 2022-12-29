Валтер Казагранде: «Пеле изобрел сегодняшний футбол. Для меня он был первым воплощением великого футбола»

Теги Сборная Бразилии по футболу Пеле Валтер Казагранде Футбол

Валтер Казагранде отреагировал на новость о смерти Пеле. 

Трехкратный чемпион мира ушел из жизни в возрасте 82 лет. 

«Пеле изобрел футбол. Футбол, в который играют сегодня, был изобретен Пеле. Повести мяч, обыграть трех-четырех соперников и забить гол, пробросить мяч между ног сопернику и забрать его с другой стороны – это все придумал Пеле, и другие начали делать это, вдохновившись Пеле. 

Для меня Пеле был первым воплощением великого футбола. Я смотрел чемпионат мира 1970 года, когда мне было 7 лет. Все, что он делал на том турнире, было великолепно, и с тех пор всеми мои игрушками стали мячи, мячи, мячи... Я хотел только играть в футбол», – сказал бывший нападающий сборной Бразилии.

Пеле умер. Он очень сильно болел.

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7 комментариев

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Радость Ди Мария
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/ Пеле изобрел футбол. Футбол, в который играют сегодня, был изобретен Пеле. /
Пафос посмертный. Современный футбол сильно эволюционировал с середины 1960-х. В сторону главенства полузащиты и прессинга. И не только. Сможет ли футбол дальше сильно меняться или предел близок? Сложно сказать. Всегда будут решающие игроки, но Система на сегодня важней. Это видно по топ-чемпионатам.
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Я Антиспартаковец
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Пеле просто забивал до хренища, потому что превосходил игроков своего времени. Вот и все. Прямо НОВОГО он ничего не изобрел.
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Фут.Боль
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Объективности ради такого романтичного футбола сейчас практически и не увидишь. Пеле изобрёл свой стиль и был в нём королём, но это ничего не имеет общего с нынешним футболом и манерой игры. Слишком много времени прошло, футбол сильно изменился и стал другим.
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ psixyec
Нынешний футбол изобрел Эрнст Хаппель, а не какой-то негр, который набил стату в чемпионате водокачки и был вторым номером в сборной после Гарринчи.
🤡
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Мовлди Дагиев
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Ответ psixyec
Нынешний футбол изобрел Эрнст Хаппель, а не какой-то негр, который набил стату в чемпионате водокачки и был вторым номером в сборной после Гарринчи.
Действительно, Гарринча был лучше Пеле.
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psixyec
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Нынешний футбол изобрел Эрнст Хаппель, а не какой-то негр, который набил стату в чемпионате водокачки и был вторым номером в сборной после Гарринчи.
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therealgreenman
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Нынешнее поколение не могут полноценно понять масштаб величия Короля…
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