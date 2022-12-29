Валтер Казагранде: «Пеле изобрел сегодняшний футбол. Для меня он был первым воплощением великого футбола»

Валтер Казагранде отреагировал на новость о смерти Пеле.

Трехкратный чемпион мира ушел из жизни в возрасте 82 лет.

«Пеле изобрел футбол. Футбол, в который играют сегодня, был изобретен Пеле. Повести мяч, обыграть трех-четырех соперников и забить гол, пробросить мяч между ног сопернику и забрать его с другой стороны – это все придумал Пеле, и другие начали делать это, вдохновившись Пеле.

Для меня Пеле был первым воплощением великого футбола. Я смотрел чемпионат мира 1970 года, когда мне было 7 лет. Все, что он делал на том турнире, было великолепно, и с тех пор всеми мои игрушками стали мячи, мячи, мячи... Я хотел только играть в футбол», – сказал бывший нападающий сборной .

Пеле умер. Он очень сильно болел.