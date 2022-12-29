«Милан» и Жиру договорились о продлении контракта до 2024-го. Объявят в январе

Теги Милан серия А Италия Оливье Жиру Футбол

Оливье Жиру продлит контракт с «Миланом». 

Форвард и клуб достигли согласия о продлении договора до 2024 года, сообщает Daily Mail со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона. 

Стороны уладят детали в ближайшие дни. «Милан» официально объявит о продлении контракта в январе. 

Жиру перешел в итальянский клуб в 2021 году. В текущем сезоне Серии А он провел 13 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Подробную статистику француза можно найти здесь.

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20 комментариев

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Direct free kick
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Возвращение к корням спасает многих. Итальянец Жиру возродился после возвращения в Италию
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Алексей Фирстов
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Заслуженно!
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Ivan Ivanych
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Жиру бесится Милан)
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Sir David Beckham
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Лайк за заголовок.
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(Алекс Кросс
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Жиру это Лучший Трансфер Милана за последние 10 -15 лет как Минимум! ) Оли Достойнейший ЧЕЛ!! ) Контракт очень Важен для него ) И Безусловно Основной Центр ФОРВАРД МИЛАНА! ) Вне зависимости кто перейдёт либо зимой либо летом в Милан в Нападение )
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Abu Ibrahim
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Таким напам и нужно под конец в Италию перебираться а не в Англии лавку полировать .
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Тэо 19
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Милану бы ещё Окафора подписать, на одном Жиру весь сезон не проведёшь ...
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Голубая Эскадра
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Жиру еще много пользы принесет, достойная девятка Милана. Клуб и игрок нашли друг друга.
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lyosha1786
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Лучше варианта для Жиру и не придумаешь.
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marchellinos
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Хорошая новость. Молодцы
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cektor
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Жиру как хорошое французское вино
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old_greec women
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Красавчик Жиру,удачи!
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Егор Моисеев
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один из недооценённых игроков❤️
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Slavanya
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Тут прям один в один как со Златаном, такое впечатление что я эту новость 20-й раз за год читаю и всегда радуюсь.
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Dimario
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Жиру ❤️
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error505
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🔴⚫🥗 все ещё с нами! Удачи!
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Михаил Корж
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Эххх, щас бы оливье, и новый контракт для Оливье!
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Haci Ceferli
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Оливье подано!
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Petran_grek
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Жиру сила!
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Fan of Sport
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