«Милан» и Жиру договорились о продлении контракта до 2024-го. Объявят в январе

продлит контракт с « ».

Форвард и клуб достигли согласия о продлении договора до 2024 года, сообщает Daily Mail со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Стороны уладят детали в ближайшие дни. «Милан» официально объявит о продлении контракта в январе.

Жиру перешел в итальянский клуб в 2021 году. В текущем сезоне Серии А он провел 13 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Подробную статистику француза можно найти здесь.

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