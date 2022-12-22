Жиру выложил фото футболки хавбека Австралии Ирвайна: «Как тебе мой английский, приятель? 🤣». Каммингс говорил, что Оливье не стал с ним меняться

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Оливье Жиру отреагировал на слова игрока сборной Австралии об отказе от обмена футболками. 

Напомним, нападающий Джейсон Каммингс рассказал, что после матча между Францией и Австралией на ЧМ-2022 (4:1) Жиру и Килиан Мбаппе отказались меняться с ним футболками. По словам австралийца, Оливье «просто прошел мимо, притворившись, что никогда не говорил по-английски».

Форвард «Милана» и французской команды выложил две фотографии футболки полузащитника Джексона Ирвайна, показав тем самым, что обменялся с ним. «Как тебе мой английский, приятель? 🤣🤣🤣🇫🇷❤🇦🇺✊🏻» – написал Жиру, обращаясь к Ирвайну. 

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