Жиру выложил фото футболки хавбека Австралии Ирвайна: «Как тебе мой английский, приятель? 🤣». Каммингс говорил, что Оливье не стал с ним меняться
Оливье Жиру отреагировал на слова игрока сборной Австралии об отказе от обмена футболками.
Напомним, нападающий Джейсон Каммингс рассказал, что после матча между Францией и Австралией на ЧМ-2022 (4:1) Жиру и Килиан Мбаппе отказались меняться с ним футболками. По словам австралийца, Оливье «просто прошел мимо, притворившись, что никогда не говорил по-английски».
Форвард «Милана» и французской команды выложил две фотографии футболки полузащитника Джексона Ирвайна, показав тем самым, что обменялся с ним. «Как тебе мой английский, приятель? 🤣🤣🤣🇫🇷❤🇦🇺✊🏻» – написал Жиру, обращаясь к Ирвайну.
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