Жиру выложил фото футболки хавбека Австралии Ирвайна: «Как тебе мой английский, приятель? 🤣». Каммингс говорил, что Оливье не стал с ним меняться

отреагировал на слова игрока сборной об отказе от обмена футболками.

Напомним, нападающий рассказал, что после матча между Францией и Австралией на (4:1) Жиру и Килиан Мбаппе отказались меняться с ним футболками. По словам австралийца, Оливье «просто прошел мимо, притворившись, что никогда не говорил по-английски».

Форвард « » и французской команды выложил две фотографии футболки полузащитника Джексона Ирвайна, показав тем самым, что обменялся с ним. «Как тебе мой английский, приятель? 🤣🤣🤣🇫🇷❤🇦🇺✊🏻» – написал Жиру, обращаясь к Ирвайну.