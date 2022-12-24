Жиру связался с форвардом Австралии Каммингсом: «Оливье извинился за недопонимание и предложил футболку «Милана». Славный парень»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру уладил кофликтную ситуацию с игроком .

Ранее Джейсон Каммингс рассказал, что француз после матча на не отреагировал на просьбу обменяться футболками и притворился, что не говорит по-английски.

Как передает RMC Sport, форвард « » в подкасте Mowers Club сообщил, что недавно ему удалось пообщаться с Жиру в соцсетях и уладить «недопонимание».

«Возможно, он не понял меня из-за шотландского акцента и того, что я немного тарабарю. Он просто не понял меня или что-то в этом духе. Теперь мы во всем разобрались.

Он отличный парень, предложил мне футболку « » и попросил прощения за недопонимание. Это очень мило с его стороны и показывает, что он славный парень», – заявил Каммингс и сообщил, что в ответ направит свою футболку.