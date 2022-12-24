Жиру связался с форвардом Австралии Каммингсом: «Оливье извинился за недопонимание и предложил футболку «Милана». Славный парень»

Теги Милан Сборная Франции по футболу серия А Италия Сборная Австралии по футболу Сентрал Кост Мэринерс ЧМ-2022 Оливье Жиру игровая форма Джейсон Каммингс Футбол

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру уладил кофликтную ситуацию с игроком Австралии.

Ранее Джейсон Каммингс рассказал, что француз после матча на ЧМ-2022 не отреагировал на просьбу обменяться футболками и притворился, что не говорит по-английски.

Как передает RMC Sport, форвард «Сентрал Кост Мэринерс» в подкасте Mowers Club сообщил, что недавно ему удалось пообщаться с Жиру в соцсетях и уладить «недопонимание».

«Возможно, он не понял меня из-за шотландского акцента и того, что я немного тарабарю. Он просто не понял меня или что-то в этом духе. Теперь мы во всем разобрались.

Он отличный парень, предложил мне футболку «Милана» и попросил прощения за недопонимание. Это очень мило с его стороны и показывает, что он славный парень», – заявил Каммингс и сообщил, что в ответ направит свою футболку.

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5 комментариев

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VanyaVanya063
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Ответ Aleksandr Dubovik
А гном связался с Мбаппе и не извинился да то что он весело хихикал когда его вратарь сделал куклу с одноклубником ?
Ты что это же икона , лови минуса от неадекватов!
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Xm.md
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Так и сказал "тарабарю"?
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White Noise
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Ответ Aleksandr Dubovik
А гном связался с Мбаппе и не извинился да то что он весело хихикал когда его вратарь сделал куклу с одноклубником ?
а Мбаппе связался с Кейном за то что ржал при промахе Харри ?
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Direct free kick
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А кое-кто под номером 30 из ПСЖ бы буднично потоптался бы на ней
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Aleksandr Dubovik
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А гном связался с Мбаппе и не извинился да то что он весело хихикал когда его вратарь сделал куклу с одноклубником ?
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