Жиру связался с форвардом Австралии Каммингсом: «Оливье извинился за недопонимание и предложил футболку «Милана». Славный парень»
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру уладил кофликтную ситуацию с игроком Австралии.
Ранее Джейсон Каммингс рассказал, что француз после матча на ЧМ-2022 не отреагировал на просьбу обменяться футболками и притворился, что не говорит по-английски.
Как передает RMC Sport, форвард «Сентрал Кост Мэринерс» в подкасте Mowers Club сообщил, что недавно ему удалось пообщаться с Жиру в соцсетях и уладить «недопонимание».
«Возможно, он не понял меня из-за шотландского акцента и того, что я немного тарабарю. Он просто не понял меня или что-то в этом духе. Теперь мы во всем разобрались.
Он отличный парень, предложил мне футболку «Милана» и попросил прощения за недопонимание. Это очень мило с его стороны и показывает, что он славный парень», – заявил Каммингс и сообщил, что в ответ направит свою футболку.
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