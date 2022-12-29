Кюйт о Гакпо в «Ливерпуле»: «Надеюсь, этот номер подарит тебе такую же магию, как и мне. Желаю удачи». Дирк носил 18-й номер, который взял Коди

Теги Ливерпуль Дирк Кюйт сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Англия соцсети Коди Гакпо Футбол

Дирк Кюйт прокомментировал переход Коди Гакпо в «Ливерпуль».

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов опубликовал в твиттере свою фотографию времен выступлений за английский клуб – Кюйт носил 18-й номер, под которым будет выступать и Гакпо.

«Добро пожаловать в «Ливерпуль», Коди. Этот номер принес мне много волшебства, и я надеюсь, что тебе он подарит такую же магию. Поздравляю и желаю удачи», – подписал фотографию Кюйт.

«Ливерпуль» объявил о трансфере вингера ПСВ Гакпо. Коди взял 18-й номер

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3 комментария

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Дмитрий Осипов
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Чтобы стать таким, какой был Дирк для Копа, нужно отдавать себя все матчи и никогда не сдаваться.
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kacnep
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Ливерпульская семья
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rigobersong
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Кюйт был настоящим бойцом и примером, а не позором как кринжи:))
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