«Ливерпуль» объявил о трансфере вингера ПСВ Гакпо. Коди взял 18-й номер
«Ливерпуль» подтвердил переход вингера Коди Гакпо из ПСВ.
Футболист согласовал условия контракта, прошел медосмотр и присоединится к команде, когда откроется зимнее трансферное окно. Он будет выступать под 18-м номером.
Сообщалось, что трансфер обойдется мерсисайдцам в 50 млн евро с учетом бонусов.
Изображение: liverpoolfc.com
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