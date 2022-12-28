«Ливерпуль» объявил о трансфере вингера ПСВ Гакпо. Коди взял 18-й номер

«Ливерпуль» подтвердил переход вингера из .

Футболист согласовал условия контракта, прошел медосмотр и присоединится к команде, когда откроется зимнее трансферное окно. Он будет выступать под 18-м номером.

Сообщалось, что трансфер обойдется мерсисайдцам в 50 млн евро с учетом бонусов.

Изображение: liverpoolfc.com

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