«Ливерпуль» объявил о трансфере вингера ПСВ Гакпо. Коди взял 18-й номер

Теги Ливерпуль ПСВ премьер-лига Англия трансферы Коди Гакпо Футбол

«Ливерпуль» подтвердил переход вингера Коди Гакпо из ПСВ.

Футболист согласовал условия контракта, прошел медосмотр и присоединится к команде, когда откроется зимнее трансферное окно. Он будет выступать под 18-м номером.

Сообщалось, что трансфер обойдется мерсисайдцам в 50 млн евро с учетом бонусов.

Изображение: liverpoolfc.com

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30 комментариев

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llolishe
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Сейчас Кайседо из Брайтона бы купить
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Александр Высочкин
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Удачи тебе Коди в Ливерпуле YOU’LL NEVER WALK ALONE
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Санжар Уразбаев
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Ощущение будто Ливерпуль станет типо ПСЖ только в Англии с Несколькими нападающими мирового класса ))
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Ман Сити
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На самом деле интересно а куда физрук денет остальных напов? Как действительно расположить 7 напов, даже меня их. Салах от гигантской лички не откажется, которую он выбил с мешка, за Нуньеса и Диаса никто не даст больше 10-ки кроме Ливера.
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outofweb
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Мудрика за 100 торгуют, а Ливер Гакпо за смешные деньги подписывает.
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llolishe
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Супер трансфер за копейки!Прям подарок на Новый Год для болельщиков Ливерпуля!
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loginov8ynwa
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Удачи! 💪
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Ман Сити
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Мешок 7-го напа купил в обойму, но физрука клоппа все еще оправдывают что мол мало тратят американские хозяева, поэтому нет трофеев.
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Плакса Джон ушел налево
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Сильнейший голландец в ЛФК
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Xavi_Iniesta6/8
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Отличное усиление для Ливерпуля ! Удачи и без травм.
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Евгений Цыбулин
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Хороший трансфер,даже отличный!Можно поздравить Ливерпуль!Еще и цена адекватная-это фантастика!
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Санжар Уразбаев
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Два через 2 дня он наш ))
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DolJun
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днарь по версии сочувствующих мю)
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Сергей Иванов
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Офигеть. Буквально за два дня новостей, да ещё и копейки такого топа. Как Ливерпуль это сделал -- не понимаю.
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Рокко Сиффредди
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Под этим номером в Ливерпуле играли голландцы Кюйт и Мейер.
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Веселый Адебайор
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Номер Дирка зацепил!Удачи, без травм и хорошей статы!
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Tahir Turk
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Воу, кто это расчехлил миносумет, остынь, братишка)
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LiverpoolUA
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Welcome!
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Stewart Downing
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Отличный подарок под елкой всем фанатам! Надеюсь будет рвать в апл
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coolclou
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Спортивная дирекция МЮ: 🗿🗿🗿
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Антон Чугунов
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Удачной карьеры в Ливерпуле! Без травм
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Tahir Turk
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Без шума и пыли, наконец-то в команде есть форвард!
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Влад Калиниченко
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Надо еще 354 нападающих купить хотя гакпо супер игрок
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corazón blanco
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Удачи, Гакпо, шикарный трансфер Ливерпульпровернул и без шума и пыли.
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Yu123
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забьет больше Антони
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