«Зенит» – в топ-20 клубов Европы по доходам в 2020 финансовом году. «Барса» лидирует, «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я

УЕФА представил отчет о финансах европейских клубов за 2020 финансовый год.
«Барселона» заработала больше всех за период – 730 млн евро. На втором месте идет «Реал» (715 млн), на третьем – «Бавария» (634 млн).
В топ-20 попал один российский клуб – «Зенит». Сине-бело-голубые заняли 17-е место с доходом 214 млн евро (163 из них – выплаты от спонсоров и доходы от коммерческой деятельности).
Доходы большинства клубов топ-20 уменьшились по сравнению с 2019 финансовым годом. Исключение – «РБ Лейпциг» (+38% дохода за период), «Валенсия» (+12%) и «Эвертон» (доходы не изменились).
Топ-20 клубов Европы по доходам за 2020 финансовый год:
1. «Барселона», Испания – 730 млн евро;
2. «Реал», Испания – 715 млн;
3. «Бавария», Германия – 634 млн;
4. «Манчестер Юнайтед», Англия – 580 млн;
5. «ПСЖ», Франция – 560 млн;
6. «Ливерпуль», Англия – 559 млн;
7. «Манчестер Сити», Англия – 553 млн;
8. «Челси», Англия – 465 млн;
9. «Тоттенхэм», Англия – 459 млн;
10. «Ювентус», Италия – 401 млн;
11. «Арсенал», Англия – 389 млн;
12. «Боруссия» Дортмунд, Германия – 371 млн;
13. «Атлетико», Испания – 332 млн;
14. «Интер», Италия – 302 млн;
15. «РБ Лейпциг», Германия – 278 млн;
16. «Вольфсбург», Германия – 219 млн;
17. «Зенит», Россия – 214 млн;
18. «Эвертон», Англия – 212 млн;
19. «Валенсия», Испания – 210 млн;
20. «Лион», Франция – 194 млн.