«Зенит» – в топ-20 клубов Европы по доходам в 2020 финансовом году. «Барса» лидирует, «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я

УЕФА представил отчет о финансах европейских клубов за 2020 финансовый год.

заработала больше всех за период – 730 млн евро. На втором месте идет «Реал» (715 млн), на третьем – «Бавария» (634 млн).

В топ-20 попал один российский клуб – «Зенит». Сине-бело-голубые заняли 17-е место с доходом 214 млн евро (163 из них – выплаты от спонсоров и доходы от коммерческой деятельности).

Доходы большинства клубов топ-20 уменьшились по сравнению с 2019 финансовым годом. Исключение – «РБ Лейпциг» (+38% дохода за период), «Валенсия» (+12%) и «Эвертон» (доходы не изменились).

Топ-20 клубов Европы по доходам за 2020 финансовый год:

1. «Барселона», Испания – 730 млн евро;

2. «Реал», Испания – 715 млн;

3. «Бавария», Германия – 634 млн;

4. , Англия – 580 млн;

5. «ПСЖ», Франция – 560 млн;

6. , Англия – 559 млн;

7. «Манчестер Сити», Англия – 553 млн;

8. «Челси», Англия – 465 млн;

9. «Тоттенхэм», Англия – 459 млн;

10. , Италия – 401 млн;

11. «Арсенал», Англия – 389 млн;

12. «Боруссия» Дортмунд, Германия – 371 млн;

13. «Атлетико», Испания – 332 млн;

14. «Интер», Италия – 302 млн;

15. «РБ Лейпциг», Германия – 278 млн;

16. «Вольфсбург», Германия – 219 млн;

17. «Зенит», Россия – 214 млн;

18. «Эвертон», Англия – 212 млн;

19. «Валенсия», – 210 млн;

20. «Лион», Франция – 194 млн.