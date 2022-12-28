Патрис Эвра: «После ухода Роналду из «МЮ» Бруну снова стал боссом. Нельзя иметь двух шефов на кухне»
Патрис Эвра считает, что уход Криштиану Роналду из «МЮ» пошел на пользу Бруну Фернандешу.
«Бруну Фернандеш должен быть главным. Сейчас, когда Роналду больше нет в клубе, чувствуется, что он снова босс. Он выполняет штрафные удары и угловые. Простите, но именно это и нужно Бруну Фернандешу.
Я помню, как разговаривал с ним после одного из матчей, и он не хотел говорить об этом, потому что сказал бы: «Не с каждым я могу играть». Но у вас не может быть двух шефов на кухне, как говорят во Франции. Именно это и произошло, поэтому я не удивлен игрой Бруну Фернандеша», – сказал экс-защитник «МЮ» для Amazon Prime.
Эвра об уходе Роналду из «МЮ»: «Ему было больно. И клуб, и Криштиану счастливы. Он один из величайших в истории «МЮ»
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Он был балластом.
И балласт убрали.
Разорвали контракт.
Особенно когда один из двух шефов состарился, впал в маразм и болезнь Паркинсона, не может даже яичницу пожарить, не запоров ее, и при этом все ещё считает себя лучшим в профессии.
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После чемпионства Месси конечно у глоров кринжи все печально стало🚑🚑🚑