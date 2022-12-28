Патрис Эвра: «После ухода Роналду из «МЮ» Бруну снова стал боссом. Нельзя иметь двух шефов на кухне»

считает, что уход из «МЮ» пошел на пользу Бруну Фернандешу.

« должен быть главным. Сейчас, когда Роналду больше нет в клубе, чувствуется, что он снова босс. Он выполняет штрафные удары и угловые. Простите, но именно это и нужно Бруну Фернандешу.

Я помню, как разговаривал с ним после одного из матчей, и он не хотел говорить об этом, потому что сказал бы: «Не с каждым я могу играть». Но у вас не может быть двух шефов на кухне, как говорят во Франции. Именно это и произошло, поэтому я не удивлен игрой Бруну Фернандеша», – сказал экс-защитник «МЮ» для Amazon Prime.

Эвра об уходе Роналду из «МЮ»: «Ему было больно. И клуб, и Криштиану счастливы. Он один из величайших в истории «МЮ»

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