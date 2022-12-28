Патрис Эвра: «После ухода Роналду из «МЮ» Бруну снова стал боссом. Нельзя иметь двух шефов на кухне»

Теги Манчестер Юнайтед Патрис Эвра Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Футбол

Патрис Эвра считает, что уход Криштиану Роналду из «МЮ» пошел на пользу Бруну Фернандешу.

«Бруну Фернандеш должен быть главным. Сейчас, когда Роналду больше нет в клубе, чувствуется, что он снова босс. Он выполняет штрафные удары и угловые. Простите, но именно это и нужно Бруну Фернандешу.

Я помню, как разговаривал с ним после одного из матчей, и он не хотел говорить об этом, потому что сказал бы: «Не с каждым я могу играть». Но у вас не может быть двух шефов на кухне, как говорят во Франции. Именно это и произошло, поэтому я не удивлен игрой Бруну Фернандеша», – сказал экс-защитник «МЮ» для Amazon Prime.

Эвра об уходе Роналду из «МЮ»: «Ему было больно. И клуб, и Криштиану счастливы. Он один из величайших в истории «МЮ»

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27 комментариев

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Никита Филимонов
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Ответ United_LP
Так же будет в сборной
Будет?
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А.Э.РАСИМ
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А разве Роналду был боссом?
Он был балластом.
И балласт убрали.
Разорвали контракт.
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obid
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Мне тоже кажется что именно Бруну больше всего хотел ухода Роналду
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bel01
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Когда в блюде одного шефа (Бруну) оказываются волосы другого шефа, и тот кричит на весь мир, что благодаря его волосам в тарелке это теперь его фирменное блюдо...
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Greenalem
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Ответ Winterburn
А кстати гол в итоге переписали на гелевого, или все-таки решили не позориться? А то как-то затихла история
В мячах было кучу датчиков, там сразу сказали, что мяча он не касался, хотя конечно его движение позволило забить этот гол.
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Гусейн Магомедрасулов
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Бруну вышвырнул Роналду из МЮ и сборной Португалии. Настоящий лидер, даже здороваться не стал с тем кто голы просить переписать на свой счёт
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Леван Мкртчян
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Ответ Данил Луговский
а когда это Роналду был боссом после прихода? Что только не скажешь, ради приглашение от Криштика на Рождество
После ухода Роналду боссом МЮ ,по-прежнему ,остался Тен Хааг
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Вечно в бане
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Ответ Winterburn
А кстати гол в итоге переписали на гелевого, или все-таки решили не позориться? А то как-то затихла история
Не переписали, конечно.
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Вечно в бане
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Нельзя иметь двух шефов на кухне.
Особенно когда один из двух шефов состарился, впал в маразм и болезнь Паркинсона, не может даже яичницу пожарить, не запоров ее, и при этом все ещё считает себя лучшим в профессии.
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United_LP
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Ответ Nuraly Amirov
Бруну топ, вытеснил Погба, перелидерствовал Роналду, что дальше? Тренить пойдёт?
Когда это он вытеснял Погба? И каким образом?
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Winterburn
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Ответ f9rbjygrmn
Не видел я шефа отбирающего готовое блюдо су-шефа
А кстати гол в итоге переписали на гелевого, или все-таки решили не позориться? А то как-то затихла история
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#SharkTeam
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Наверно наших шефов смотрит
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United_LP
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Так же будет в сборной
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aidos_1979
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Да Бруну не повезло конечно приходилось терпеть кринжа и в сборной и в клубе)
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rigobersong
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Ладно, не будем сильно осуждать Ивру, над ним же надругались в детстве:) Возможно это было со всеми глорами кринжа, иначе объяснить то, как можно было изначально выбрать себе такого кумира невозможно🤷‍♂️
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Nuraly Amirov
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Ответ Данил Луговский
а когда это Роналду был боссом после прихода? Что только не скажешь, ради приглашение от Криштика на Рождество
Эвра к нему не пойдёт) после того вечера у Рона лет 15 назад, когда тот предложил Патрису только курицу с рисом да в качалку сходить, француз встречается с портишом только на банкетах
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Гегенпрессинг Рангника
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Уже даже криштифан признаёт что Роналду мешал Бруну. Дальше снег пойдёт у арабов?
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MJRom
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шеф был один. другой самозванец
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Nuraly Amirov
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Бруну топ, вытеснил Погба, перелидерствовал Роналду, что дальше? Тренить пойдёт?
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f1ngaz
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Такому шефу , как Бруно тогда нечего делать в топовых клубах типа Реала, это разве , что су-шеф 😂
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Пирс Морган
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Бруну уже устал от цирка, что в клубе, что в сборной
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rigobersong
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Ответ QWertY
Так Кришти не был боссом. Особенно это стало понятно, когда Эриксен как у школьника отжал у него опасный штрафный, а портиш надув губки пошел в штрафную)
Эриксен спас воробья:))
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rigobersong
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Типа Кринж боссом был?:))🤣🤣🤣

https://ibb.co/c1PYRbW

После чемпионства Месси конечно у глоров кринжи все печально стало🚑🚑🚑
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QWertY
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Так Кришти не был боссом. Особенно это стало понятно, когда Эриксен как у школьника отжал у него опасный штрафный, а портиш надув губки пошел в штрафную)
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f9rbjygrmn
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Не видел я шефа отбирающего готовое блюдо су-шефа
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