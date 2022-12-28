Эриксен о Роналду: «Жаль, что он не с «МЮ», но футбол продолжается. Уже через матч люди забывают, что было раньше»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Кристиан Эриксен Футбол

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен прокомментировал уход Криштиану Роналду.

«Нам жаль, что Роналду не с нами. Его наследие, его имя занимают особое место в истории каждой команды. Здорово, что мне посчастливилось с ним поиграть.

Но футбол продолжается. Есть ощущение, будто уже через матч люди забывают, что было раньше. Сейчас мы работаем так, как будто его действительно нет с нами.

Мы в хорошей ситуации. Начало сезона было очень тяжелым на фоне текущего этапа. Мы играем не так, как поначалу», – сказал датчанин.

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9 комментариев

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Игорь Климов
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Эриксен довольно корректно выразился.
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Гегенпрессинг Рангника
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Эриксен респект, тактичный человек. Не стал набрасывать и раскрывать правду о балласте
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на войне как на войне
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Ответ Oleg
На клуб ему было все равно, его интересует лишь личное. Клуб при Тен Хааге не стал обслуживать личные амбиции Роналду и он показал свое лицо. Нет что бы принять новую роль, доверять тренеру, коллективу, пытаться убедить тренера в своей состоятельности, он надул губки и побежал к Моргану. Полил помоями МЮ, игроков, тренера.
Хватит врать.

Иди к хозяину, ботик
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Artem Piatkov
Честно говоря, даже к никакущему Погба люди относились снисходительно, чем к Роналду, который реально отдавался
Реально отдавался он максимум Бадру или инстаграму. Человек бегал меньше всех в АПЛ, прессинговал на уровне защитников. Собирал все сливки и после его глоры ещё говорили что он тащил, хотя всю работу от и до делала команда, сам он кроме замыканий не делал ничего
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Терминатор///Айлбибекович
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Дежурная вежливость.
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Oleg
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Ответ Artem Piatkov
Честно говоря, даже к никакущему Погба люди относились снисходительно, чем к Роналду, который реально отдавался
На клуб ему было все равно, его интересует лишь личное.
Клуб при Тен Хааге не стал обслуживать личные амбиции Роналду и он показал свое лицо.
Нет что бы принять новую роль, доверять тренеру, коллективу, пытаться убедить тренера в своей состоятельности, он надул губки и побежал к Моргану.
Полил помоями МЮ, игроков, тренера.
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Oleg
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А сам скрестил пальцы и подумал:
"Спасибо вселенная, мы очистились".
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rigobersong
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Конечно Роналду красиво себя сам заруинил:) Ведь мог ведь молча сидеть и исполнять роль наставника для молодой команды, но увы ЧСВ выше чем небеса:)) Контрольный от Месси, настоящая футбольная справедливость:) Получил то, что заслужил:)
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Artem Piatkov
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Честно говоря, даже к никакущему Погба люди относились снисходительно, чем к Роналду, который реально отдавался
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