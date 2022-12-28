Эриксен о Роналду: «Жаль, что он не с «МЮ», но футбол продолжается. Уже через матч люди забывают, что было раньше»
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен прокомментировал уход Криштиану Роналду.
«Нам жаль, что Роналду не с нами. Его наследие, его имя занимают особое место в истории каждой команды. Здорово, что мне посчастливилось с ним поиграть.
Но футбол продолжается. Есть ощущение, будто уже через матч люди забывают, что было раньше. Сейчас мы работаем так, как будто его действительно нет с нами.
Мы в хорошей ситуации. Начало сезона было очень тяжелым на фоне текущего этапа. Мы играем не так, как поначалу», – сказал датчанин.
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Клуб при Тен Хааге не стал обслуживать личные амбиции Роналду и он показал свое лицо.
Нет что бы принять новую роль, доверять тренеру, коллективу, пытаться убедить тренера в своей состоятельности, он надул губки и побежал к Моргану.
Полил помоями МЮ, игроков, тренера.
"Спасибо вселенная, мы очистились".