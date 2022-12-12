Зинченко о физической форме: «Усердно работаю – я почти готов. Нет ничего хуже, чем быть вне команды»

рассказал о своей физической форме.

«Есть небольшое напряжение в мышцах, но я почти готов, беспокоиться не о чем. Конечно, я усердно работаю над тем, чтобы набрать форму и как можно быстрее вернуться. Быть вне команды – худшее чувство для каждого игрока.

В последние пару месяцев у меня были проблемы, но я надеюсь, что это уже в прошлом. И теперь я полностью сосредоточен и с нетерпением жду возобновления сезона», – сказал полузащитник и сборной в интервью Sky Sports.

Зинченко принял участие в 7 матчах АПЛ в нынешнем сезоне. На его счету одна голевая передача. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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