Александр Зинченко: «Бесконечно благодарен фанатам «Арсенала» за поддержку. Меня тепло приняли»

Хавбек Александр Зинченко поблагодарил фанатов « » за поддержку.

«Я просто стараюсь выполнять свою работу как можно лучше. На поле я выкладываюсь на сто процентов.

Болельщики очень тепло приняли меня. Я бесконечно благодарен им за все, что они сделали, за всю поддержку, которую я получил», – сказал украинец.

В текущем сезоне футболист, перешедший из «Манчестер Сити», провел за «канониров» 7 матчей в и отдал голевой пас. Подробно со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.