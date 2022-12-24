Александр Зинченко: «Бесконечно благодарен фанатам «Арсенала» за поддержку. Меня тепло приняли»

Теги Сборная Украины по футболу премьер-лига Англия Арсенал болельщики Александр Зинченко Футбол

Хавбек Александр Зинченко поблагодарил фанатов «Арсенала» за поддержку.

«Я просто стараюсь выполнять свою работу как можно лучше. На поле я выкладываюсь на сто процентов.

Болельщики очень тепло приняли меня. Я бесконечно благодарен им за все, что они сделали, за всю поддержку, которую я получил», – сказал украинец.

В текущем сезоне футболист, перешедший из «Манчестер Сити», провел за «канониров» 7 матчей в АПЛ и отдал голевой пас. Подробно со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Мария Карпенко
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Ответ Rule1
Арсенал это не про деньги,чувствуй себя как дома
Как сообщает британский таблоид The Sun, в неделю украинец зарабатывает 150 тысяч фунтов. Таким образом, за каждый сезон Зинченко заработает 7,8 миллионов фунтов. Выше зарплата в "Арсенале" только у Габриэла Жезуса (13,78 млн фунтов) и Томаса Партея (10,4 мн фунтов).
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Helge
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зинченко - какой-то цыган, то в одной стране живёт, то в другой, и везде вроде как свой, в Уфе то он был почти русский, теперь стал ярый украинец. И везде бегает за деньгами, как еврей
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Мария Карпенко
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Болельщики очень тепло приняли меня. Я бесконечно благодарен им за все, что они сделали, за всю поддержку, которую я получил», – сказал украинец.

Я уважаю сербов, они уважают меня, я вообще не хочу это обсуждать. Новак Джокович первым тогда меня поздравил», – ответил Ловрен.
Я уже подготовил иски, некоторым вещам нет прощения. Я не позволю разжигать ненависть», – сказал Ловрен.

Я думаю, что в «Мадриде» отличная команда с тренером, который знает, как управлять всем наилучшим образом. И я рад видеть «Мадрид» таким, какой он есть, с большим количеством молодых игроков в сочетании с ветеранами. Это команда, которая вызывает восторг, – сказал 22-кратный чемпион «Больших шлемов».

– Для меня все было понятно и до победы на чемпионате мира: я ставил Месси в один ряд с гениями. Месси, Пеле и Марадона делали то, о чем другие и подумать не могли, – заявил бывший тренер «Реала», «Милана» и сборной России.

Порой контролировать эмоциональные решения невозможно. Но это решение было тупым», – сказал главный тренер «Кристал Пэлас».

Интересный акцент на национальности лишь в одном случае. Причем, национальность Ловрена было упоминать актуальнее, ибо там смысл именно межнациональный. А вот тут очень в тему расписана национальность, конечно.
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Rule1
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Арсенал это не про деньги,чувствуй себя как дома
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Назар Игорь
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Один пас за 7 матчей, фантастическое достижение. Так держать!
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