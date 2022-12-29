Хесе о решении Мбаппе остаться в «ПСЖ»: «Другим людям нельзя вмешиваться. Президент Франции не должен говорить тебе: «Не уходи, ты должен остаться»
Хесе раскритиковал Эммануэля Макрона за роль, которую он сыграл в карьере Килиана Мбаппе.
Ранее бывший нападающий «Реала» рассказывал о желании француза присоединиться к мадридской команде в феврале 2021 года.
«Я больше не разговаривал с ним, но для меня было ясно [что он хочет перейти в «Реал»], потому что именно это он мне и сказал. Он сказал мне это, и я сказал это другим людям – тем, кто говорит по-испански.
Я считаю, что дело было скорее личном давлении, чем в профессиональном. Все игроки принимают решения, они могут ошибаться или соглашаться с [чужим] решением.
Другим людям нельзя вмешиваться. Например, президент Франции не должен говорить тебе: «Не уходи, ты должен остаться». На мой взгляд, он [Килиан] чувствовал больше личного, чем профессионального давления», – сказал форвард «Анкарагюджю».
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
Что бы там не говорили,президент из народа,зп за счёт налогоплательщиков …
Нельзя так возвышать молодого игрока,пусть даже самого перспективного или одного из лучших.
Ты престиж всей страны,хороший или нет,это уже другое дело.