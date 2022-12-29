Хесе о решении Мбаппе остаться в «ПСЖ»: «Другим людям нельзя вмешиваться. Президент Франции не должен говорить тебе: «Не уходи, ты должен остаться»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Анкарагюджю высшая лига Турция Хесе Политика Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон Футбол

Хесе раскритиковал Эммануэля Макрона за роль, которую он сыграл в карьере Килиана Мбаппе.

Ранее бывший нападающий «Реала» рассказывал о желании француза присоединиться к мадридской команде в феврале 2021 года. 

«Я больше не разговаривал с ним, но для меня было ясно [что он хочет перейти в «Реал»], потому что именно это он мне и сказал. Он сказал мне это, и я сказал это другим людям – тем, кто говорит по-испански.

Я считаю, что дело было скорее личном давлении, чем в профессиональном. Все игроки принимают решения, они могут ошибаться или соглашаться с [чужим] решением.

Другим людям нельзя вмешиваться. Например, президент Франции не должен говорить тебе: «Не уходи, ты должен остаться». На мой взгляд, он [Килиан] чувствовал больше личного, чем профессионального давления», – сказал форвард «Анкарагюджю». 

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11 комментариев

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Blaumerc
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Ответ rigobersong
риал ему больше предлагал, но он выбрал город в котором родился, а не мешок денег:) Смирись с этим, как и с тем, что Месси лучший игрок в истории футбола!:)
На счет остального не могу сказать. Но на счет Месси ты зря, Corazon Blanco везде где выражал своё мнение о Месси, отзывался как одним из лучших.
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corazón blanco
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Ответ rigobersong
риал ему больше предлагал, но он выбрал город в котором родился, а не мешок денег:) Смирись с этим, как и с тем, что Месси лучший игрок в истории футбола!:)
А кто-то спорит на счёт Месси? А про Мбаппе посмеялся от души, ты Риго по отношению к Мадриду никогда не был объективен. Хотя в глубине души ты все прекрасно понимаешь.
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rigobersong
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Ответ corazón blanco
Ну Мбаппе получил отличный контракт от Парижа от которого тяжело отказаться. Но самое главное, что у него не пропал звдор, он также здорово играет.
риал ему больше предлагал, но он выбрал город в котором родился, а не мешок денег:) Смирись с этим, как и с тем, что Месси лучший игрок в истории футбола!:)
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corazón blanco
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Ответ Betting Star
Эх, Хесе. Считался таким большим талантом и будущим Реала...
Да, в сезоне 2013/2014 шикарно играл, жаль, что та травма выбила его и он уже не смог вернуться на свой прежний уровень.
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corazón blanco
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Ну Мбаппе получил отличный контракт от Парижа от которого тяжело отказаться. Но самое главное, что у него не пропал звдор, он также здорово играет.
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Aleksey Yashin
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Всё таки звонки Макрона оказывается на кого-то имеют действие!
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Betting Star
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Эх, Хесе. Считался таким большим талантом и будущим Реала...
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Hella black
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Согласен ☝🏼
Что бы там не говорили,президент из народа,зп за счёт налогоплательщиков …
Нельзя так возвышать молодого игрока,пусть даже самого перспективного или одного из лучших.
Ты престиж всей страны,хороший или нет,это уже другое дело.
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Пирс Морган
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Да какая разница, что говорят, решение за человеком)
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Висита Эльмурзаев
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Субъективное мнение Хесе
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QWertY
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Да класть хотел Мбаппе на Макрона, тупо использовал Реал, чтобы выбить жирный контракт у ПСЖ. Молодец парень.
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