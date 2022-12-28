Mundo Deportivo написала о желании «Барсы» купить Мбаппе летом. Сегодня в Испании отмечается День простака

Теги ПСЖ Карим Бензема Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Каталонская пресса, вероятно, в шутку написала об интересе «Барселоны» к Килиану Мбаппе.

Сегодня в Испании отмечается День простака – аналог Дня смеха, который в России отмечается 1 апреля. 28 декабря в Испании могут публиковать шуточные новости.

Как пишет Mundo Deportivo, несмотря на финансовые проблемы, каталонский клуб намерен сделать все возможное следующим летом ради трансфера 24-летнего нападающего.

Изначально казалось, что предпочтительным вариантом продолжения карьеры для Мбаппе будет переход в «Реал». Однако после отказа от перехода на правах свободного агента прошлым летом мадридский клуб не очень хочет подписывать Килиана.

После бурного недовольства со стороны фанатов «Реала» в соцсетях после решения о продлении контакта с «ПСЖ» Мбаппе решил, что будет лучше, если он продолжит карьеру в «Барселоне».

Отмечается, что Килиан не хочет выступать за одну команду с форвардом Каримом Бензема, который завершил карьеру в сборной Франции после решения тренерского штаба о его отъезде с ЧМ-2022.

В этом сезоне нападающий забил 19 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. На ЧМ-2022 он забил 8 мячей и сделал 2 голевых паса в 7 играх.

Полную статистику игрока можно найти здесь.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Евсюков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Получается у Реала такой день был больше, чем пол года?) В итоге в дураках и остались. Черепашка показал им свое место
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Felp
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Mundo Deportivo весь год таким днем живёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MK Gamer
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Испанский 1 апреля)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
&_Bishep_&
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хотелось бы....Но больше вероятности, что Мбаппе купит Барселону.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SCHOKKKK
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Барса это и есть ФК простак 😂
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Рискну предположить
Комментарий удален модератором
считаешь барса думает что у кого-то горит от того, как она стоит с протянутой рукой у каждого второго свободного агента?) надеюсь это не прекратится)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рискну предположить
Ответ DolJun
у барсы каждый день - день простака) или день кулес, как они его еще называют) фк мем генерит рофлы без перерывов на выходные и праздники))
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aidos_1979
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кирилл.С-Пб
Эта утка такая жирная, что даже не взлетит
Да ты что какая утка? В день простака не могли же дезу кинуть!?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Терминатор///Айлбибекович
У Барсы проблем финансовых выше крыши,а они какой то Мбаппе..Ерунду какую то пишут.
Возможно это и вовсе не Барса, а просто это журналисты решили поприкалываться. Всего лишь фейк. Реал со своими финансовыми возможностями и то не смог бы потянуть запросы Мбаппе. Так что это журналистская очередная шутка или жирная утка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Пенс
сейчас бы из Парижа в середняк из ЛЕ переходить. Быстрее гнома выкинет из ПСЖ.
Пора бы уже совершить мужской поступок и выйти с заголовком "Мбаппе сильнее Месси"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KeriLLo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Шагри
Дальше заголовка не читаем?
Нет, зачем, я же на спортсе
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шагри
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ KeriLLo
Мбаппе в курсе?
Дальше заголовка не читаем?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
у барсы каждый день - день простака) или день кулес, как они его еще называют) фк мем генерит рофлы без перерывов на выходные и праздники))
+21
-13
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукич
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Короче летом главные бесплатные агенты Мукоко, Канте и Иньиго Мартинес. Денежный трансфер будет один покупка ПЗ
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Recreated
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Барса хочет Мбаппе, ты знаешь чики-чики-чики-чики-та...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Социо Пат
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Еще бы Пепа туда вернуть и Холланда прикупить, будет новый атакующий трезубец Мбаппе, Холланд, Дембеле, аналог Неймар, Месси, Суарес
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
M93
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Va_BanK
В Мундо депортиво проснулись
Так ей нужно верить. Она же ваша каталонская. Не то что Марка промадридская ...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Headly
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А я хочу свой частный самолёт и сделаю все ради этого. Но у меня тоже нет на него денег
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mark Safaniev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ KeriLLo
Мбаппе в курсе?
Конечно в курсе, он же на спортсе 24/7 под ником rigobersong 😂
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Подкат Пенальтьевич
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Холланда уже купили, Месси сохранили...
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джавез Тилл
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BZB
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сильный ход
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mark Safaniev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Александра Александрова
Лапорте придётся продать последние трусы и взять кредит на 100 лет ) а так конечно бы хотелось , как бы полыхало в первом судейском )))
Активирует рычаг бесконечности и все в кармане)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пенс
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Mark Safaniev
Этот "гном” чемпион Мира…. А вот кто ты?)
с такой крышей чемпиона мира можно сделать из кого угодно.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Терминатор///Айлбибекович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У Барсы проблем финансовых выше крыши,а они какой то Мбаппе..Ерунду какую то пишут.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий