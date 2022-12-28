Mundo Deportivo написала о желании «Барсы» купить Мбаппе летом. Сегодня в Испании отмечается День простака

Каталонская пресса, вероятно, в шутку написала об интересе «Барселоны» к Килиану Мбаппе.

Сегодня в Испании отмечается День простака – аналог Дня смеха, который в России отмечается 1 апреля. 28 декабря в Испании могут публиковать шуточные новости.

Как пишет Mundo Deportivo, несмотря на финансовые проблемы, каталонский клуб намерен сделать все возможное следующим летом ради трансфера 24-летнего нападающего.

Изначально казалось, что предпочтительным вариантом продолжения карьеры для Мбаппе будет переход в « ». Однако после отказа от перехода на правах свободного агента прошлым летом мадридский клуб не очень хочет подписывать Килиана.

После бурного недовольства со стороны фанатов «Реала» в соцсетях после решения о продлении контакта с «ПСЖ» Мбаппе решил, что будет лучше, если он продолжит карьеру в «Барселоне».

Отмечается, что Килиан не хочет выступать за одну команду с форвардом , который завершил карьеру в сборной Франции после решения тренерского штаба о его отъезде с ЧМ-2022.

В этом сезоне нападающий забил 19 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за « » во всех турнирах. На ЧМ-2022 он забил 8 мячей и сделал 2 голевых паса в 7 играх.

Полную статистику игрока можно найти здесь.

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