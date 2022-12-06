Асенсио, Торрес, Гави, Педри, Хакими, Зиеш и Эн-Несири – в старте на матч Испании и Марокко
Стали известны стартовые составы сборных Испании и Марокко на матч 1/8 финала ЧМ-2022.
Состав Испании: Унаи Симон, Жорди Альба, Эмерик Лапорт, Родри Эрнандес, Маркос Льоренте, Серджи Бускетс, Педри, Гави, Даниэль Ольмо, Марко Асенсио, Ферран Торрес.
Состав Марокко: Яссин Буну, Ашраф Хакими, Нуссаир Мазрауи, Софьян Амрабат, Найеф Агерд, Ромен Саисс, Хаким Зиеш, Аззедин Унаи, Селим Амалла, Софьян Буфаль, Юссеф Эн-Несири.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.
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