Асенсио, Торрес, Гави, Педри, Хакими, Зиеш и Эн-Несири – в старте на матч Испании и Марокко

Стали известны стартовые составы сборных Испании и Марокко на матч 1/8 финала .

Состав Испании: Унаи Симон, , Эмерик Лапорт, Родри Эрнандес, Маркос Льоренте, , , Гави, Даниэль Ольмо, , Ферран Торрес.

Состав Марокко: Яссин Буну, Ашраф Хакими, Нуссаир Мазрауи, Софьян Амрабат, Найеф Агерд, Ромен Саисс, Хаким Зиеш, Аззедин Унаи, Селим Амалла, Софьян Буфаль, Юссеф Эн-Несири.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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