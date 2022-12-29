Коди Гакпо: «Ливерпуль» отлично подходит мне. Моя цель – выиграть как можно больше трофеев»
Вингер Коди Гакпо прокомментировал переход из ПСВ в «Ливерпуль».
«Ощущения очень хорошие, я очень рад быть здесь. С нетерпением жду начала тренировок и выступлений за этот прекрасный клуб.
Думаю, что этот клуб отлично подходит для того, чтобы показать, на что я способен, постараться помочь команде пережить еще больше чудесных моментов.
Здесь я смогу развиваться, в команде много прекрасных футболистов, у которых я многому могу научиться.
Очень хочется сыграть на «Энфилде». Я слышал много замечательных историй о стадионе, об атмосфере.
Конечно, моя цель – выиграть как можно больше трофеев с командой, хорошо играть, показывать миру, на что способна наша команда и на что способен лично я», – сказал Гакпо.
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Иди смотри в одиночестве матч своей канистры)
Кстати, видел что заправщикам подарили тематические подарки к НГ, телевизоры врезанные в бочки из под ГСМ)
Сегодня видел одного такого, нёс под мышкой. На вопрос, чего не катишь, ответил, так треснет ведь кинескоп!
Это не ты был?
А то мой МЮ вообще в ауте будет!
https://m.youtube.com/watch?v=N58psVVLk-Q&feature=emb_title
команду с классным тренером
Тен Хааг в нем видел вингера
А пока все смотрели-Ливерпуль оформил трансфер игрока!