Коди Гакпо: «Ливерпуль» отлично подходит мне. Моя цель – выиграть как можно больше трофеев»

Теги Энфилд Ливерпуль высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия Коди Гакпо Футбол

Вингер Коди Гакпо прокомментировал переход из ПСВ в «Ливерпуль».

«Ощущения очень хорошие, я очень рад быть здесь. С нетерпением жду начала тренировок и выступлений за этот прекрасный клуб.

Думаю, что этот клуб отлично подходит для того, чтобы показать, на что я способен, постараться помочь команде пережить еще больше чудесных моментов.

Здесь я смогу развиваться, в команде много прекрасных футболистов, у которых я многому могу научиться.

Очень хочется сыграть на «Энфилде». Я слышал много замечательных историй о стадионе, об атмосфере.

Конечно, моя цель – выиграть как можно больше трофеев с командой, хорошо играть, показывать миру, на что способна наша команда и на что способен лично я», – сказал Гакпо.

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27 комментариев

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Kirkoroff
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Так на чью позицию его берут?
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А.В.Бубнов
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АХАХ!!! Если твоя цель - выиграть как можно больше трофеев, то что ты забыл в лосерпуле?!
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Никита Курмачев
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Если твоя цель выиграть трофеи, то ты выбрал не тот клуб
🤡
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Антон Чугунов
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Ответ corazón blanco
Мадрид естественно следит за перспективными игрокам, как и любой другой топ-клуб мира. И конечно журналисты будут сватать перспективного игрока в каждый клуб. Гакпо все же левый вингер. Да, у Ван Гала мы видели его на позиции центрфорварда, но все же он себя на этой позиции проявляет не так ярко, как на своей родной.
Не совсем так. Он может играть на любой позиции в атаке. Как всем известно, любой клуб из Амстердама или Эйндховена играют 4-3-3, поэтому он универсален в эту схему
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Антон Чугунов
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Он очень талантливый и умный футболист
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corazón blanco
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Удачи, Коди. Выбрал клуб, который ему стилистически подходит. Взял номер Кюйта, надеюсь, что у него получится не менее славная карьера, чем у своего соотечественника.
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llolishe
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Крейтивного полузаща купить бы сейчас и Кайседо из Брайтона
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Ман Сити
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Ответ llolishe
Рано еще про Нуньеса выводы делать-играет хорошо)Что моменты транжирит-так все топовые форварды так начинали в футболе --вспомни Бензему
Так Бензема раскрылся когда стал 1-м напом. А у Ливера уже 7(!!) напов.
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А.В. Бубнов
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Ответ Ман Сити
А его не смущает что в проекте уже 6 напов и их никак не уместить на поле. Он 7-й и даже шопоголик Клопп никак его не впихнет на поле.
Не ной. Не твоя проблема.
Иди смотри в одиночестве матч своей канистры)

Кстати, видел что заправщикам подарили тематические подарки к НГ, телевизоры врезанные в бочки из под ГСМ)
Сегодня видел одного такого, нёс под мышкой. На вопрос, чего не катишь, ответил, так треснет ведь кинескоп!
Это не ты был?
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Moran Guy
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Если твоя цель выиграть трофеи, то ты выбрал не тот клуб
Манюшный 🤡
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llolishe
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Ответ Ман Сити
Ты тоже самое про Нуньеса писал)
Рано еще про Нуньеса выводы делать-играет хорошо)Что моменты транжирит-так все топовые форварды так начинали в футболе --вспомни Бензему
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А.В. Бубнов
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Э, нет, торопиться не надо, торопиться не надо...
А то мой МЮ вообще в ауте будет!

https://m.youtube.com/watch?v=N58psVVLk-Q&feature=emb_title
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corazón blanco
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Ответ llolishe
Была новость на спортсе такая-я не выдумываю же просто так
Мадрид естественно следит за перспективными игрокам, как и любой другой топ-клуб мира. И конечно журналисты будут сватать перспективного игрока в каждый клуб. Гакпо все же левый вингер. Да, у Ван Гала мы видели его на позиции центрфорварда, но все же он себя на этой позиции проявляет не так ярко, как на своей родной.
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Ман Сити
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Ответ llolishe
Реал в нем видел преемника Бензема Тен Хааг в нем видел вингера А пока все смотрели-Ливерпуль оформил трансфер игрока!
Ты тоже самое про Нуньеса писал)
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Гегенпрессинг Рангника
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Если твоя цель выиграть трофеи, то ты выбрал не тот клуб
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llolishe
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Ответ corazón blanco
Мадрид всерьёз не рассматривал Гакпо, тем более после трансфера Эндрика. А Вас поздравляю с отличным трансфером!
Была новость на спортсе такая-я не выдумываю же просто так
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Ман Сити
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Ответ Moran Guy
Параллельно играет нефтешиповский проект с дорогой деревяхой грилишем, а ты здесь торчишь. Брысь.
Ты про матч с Лидсом? Там все понятно, это ливерку они вынесли 1-2, потому что у физрука клоппа было не 7, а всего 6 напов тогда. Теперь с 7-ю напами портовый проект с Лидсом будет на равных играть.
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corazón blanco
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Ответ llolishe
Реал в нем видел преемника Бензема Тен Хааг в нем видел вингера А пока все смотрели-Ливерпуль оформил трансфер игрока!
Мадрид всерьёз не рассматривал Гакпо, тем более после трансфера Эндрика. А Вас поздравляю с отличным трансфером!
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Moran Guy
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Ответ Ман Сити
А его не смущает что в проекте уже 6 напов и их никак не уместить на поле. Он 7-й и даже шопоголик Клопп никак его не впихнет на поле.
Параллельно играет нефтешиповский проект с дорогой деревяхой грилишем, а ты здесь торчишь. Брысь.
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инок
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Успехов Гакпо в Ливерпуле. Ты пришел в хорошую
команду с классным тренером
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llolishe
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Реал в нем видел преемника Бензема
Тен Хааг в нем видел вингера
А пока все смотрели-Ливерпуль оформил трансфер игрока!
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llolishe
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5 лет назад один голландец перешел в Ливерпуль и усилил команду!Пусть это будет традицией!!!
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Санжар Уразбаев
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Ливерпуль начали ценить и выбирать в качестве фаворита , это очень радует что молодеж стремится попасть в Ливерпуль
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llolishe
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Очень рад ,что Гакпо выбрал именно Ливерпуль!
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rigobersong
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Конечно увернулся от маню как Нео в Матрице:)
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