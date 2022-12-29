Вингер Коди Гакпо прокомментировал переход из ПСВ в «Ливерпуль».

«Ощущения очень хорошие, я очень рад быть здесь. С нетерпением жду начала тренировок и выступлений за этот прекрасный клуб.

Думаю, что этот клуб отлично подходит для того, чтобы показать, на что я способен, постараться помочь команде пережить еще больше чудесных моментов.

Здесь я смогу развиваться, в команде много прекрасных футболистов, у которых я многому могу научиться.

Очень хочется сыграть на « ». Я слышал много замечательных историй о стадионе, об атмосфере.

Конечно, моя цель – выиграть как можно больше трофеев с командой, хорошо играть, показывать миру, на что способна наша команда и на что способен лично я», – сказал Гакпо.

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