«Что он выпивал? Бред!» Кирьяков о предложении Пеллегрини запретить возвращать мяч на свою половину, когда он пересек середину поля

Кирьяков о предложении Пеллегрини: что он выпивал? Бред!.

Бывший нападающий «Гамбурга» и сборной России Сергей Кирьяков раскритиковал предложение главного тренера «Бетиса » Мануэля Пеллегрини изменить правило в футболе.

Чилиец призвал запретить возвращать мяч на свою половину поля, если тот пересек центральную линию.

«Что он выпивал в предыдущий вечер, чтобы делать такие заявления? Это бред какой-то! Даже комментировать не хочется. Зашли за середину поля и назад не играешь? Но бывают ситуации, когда попадаешь под прессинг, а единственный ход – это возврат мяча на свою половину поля через вратаря или центрального защитника.

Если этого лишить, то один из элементов футбола уйдет в прошлое. Ну полный бред. Потому мы и любим футбол, что в нем много интересных ходов, есть возможность играть разнообразно за счет контроля мяча. Это тогда будет какой-то баскетбол или гандбол, где нельзя возвращать мяч назад. Можно отнестись к этому с сарказмом», – сказал Кирьяков.