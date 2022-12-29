Матыцин о Fan ID: «Будет доступна удаленная верификация. Со стороны болельщиков напряженность снижается»

Министр спорта РФ высказался о введении Fan ID в Мир .

— Футбольные стадионы на матчах в РПЛ сильно опустели после введения Fan ID. Как выходить из этой ситуации?

— Я бы так однозначно не говорил, что именно введение карты болельщика привело к опустошению стадионов. Мы очень активно взаимодействуем с Министерством цифрового развития, с руководством РФС, РПЛ, с руководителями регионов.

Считаем, что прошедший первый этап внедрения карты болельщика дал возможность в значительной мере повысить эффективность работы системы с технической точки зрения и с точки зрения оперативности сотрудников, которые занимаются оформлением карты болельщика, а также в плане профессионализма людей, которые работают при проходе на стадион.

Надеюсь, в первые месяцы 2023 года система будет еще более усовершенствована. Для болельщиков будет доступна удаленная верификация. Ведь с их стороны одним из критических замечаний было то, что надо идти в МФЦ, на это надо время, хотя сейчас большое количество услуг оказывается через необходимость верификации. В целом со стороны болельщиков было неприятие Fan ID, но постепенно напряженность снижается.

— В других видах спорта возможно введение Fan ID?

— Посмотрим, насколько это будет необходимо. Опять же, все должно решаться во взаимодействии с хоккейным, баскетбольным сообществом, с другими видами спорта, – сказал Олег Матыцин.

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