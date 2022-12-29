Матыцин о Fan ID: «Будет доступна удаленная верификация. Со стороны болельщиков напряженность снижается»

Теги премьер-лига Россия болельщики Олег Матыцин Fan ID Футбол

Министр спорта РФ высказался о введении Fan ID в Мир РПЛ.

— Футбольные стадионы на матчах в РПЛ сильно опустели после введения Fan ID. Как выходить из этой ситуации?

— Я бы так однозначно не говорил, что именно введение карты болельщика привело к опустошению стадионов. Мы очень активно взаимодействуем с Министерством цифрового развития, с руководством РФС, РПЛ, с руководителями регионов.

Считаем, что прошедший первый этап внедрения карты болельщика дал возможность в значительной мере повысить эффективность работы системы с технической точки зрения и с точки зрения оперативности сотрудников, которые занимаются оформлением карты болельщика, а также в плане профессионализма людей, которые работают при проходе на стадион.

Надеюсь, в первые месяцы 2023 года система будет еще более усовершенствована. Для болельщиков будет доступна удаленная верификация. Ведь с их стороны одним из критических замечаний было то, что надо идти в МФЦ, на это надо время, хотя сейчас большое количество услуг оказывается через необходимость верификации. В целом со стороны болельщиков было неприятие Fan ID, но постепенно напряженность снижается.

— В других видах спорта возможно введение Fan ID?

— Посмотрим, насколько это будет необходимо. Опять же, все должно решаться во взаимодействии с хоккейным, баскетбольным сообществом, с другими видами спорта, – сказал Олег Матыцин.

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22 комментария

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Петроград
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Оформи фан-айди, чтобы посмотреть битву с Истиклялем!
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Мукунку хороший
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Ответ Андрей Дубровских
А с футбольным сообществом когда взаимодействовали? Просто перед фактом поставили.
А с какими сообществами у нас взаимодействуют.? Спасение утопающих, дело рук самих утопающих)))
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Mechel**
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Да, хоть доставка на дом
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chicharitto
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после ковидного 2020 появилась возможность и я начал ходить на стадион любимой команды. в феврале чтобы туда попасть я должен буду делать какой-то айди, куда-то ходить верифицироваться и перед каждым матчем дополнительно как-то регистрироваться или что-то такое.
знаете что? мне проще не ходить
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Kyancey
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Напряжение снизится, когда закон о Fan ID будет полностью отменён. Пока есть этот антинародный закон - ноги моей не будет на стадионе!
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Evil Man
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Ответ Aleksey Yashin
-Стадионы сильно опустели после введения Fan ID -Не все так однозначно!
Не опустели, а создали свободные зоны с чистым воздухом для большего комфорта болельщиков, имеющих Фан Айди.
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Goshish
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Интересно, хоть один чиновник догадается по образцу Турции совместить фан-айди с банковской картой, а конкретно в нашем случае с картами МИР?
Хотя, если за год никто из этих отсталых не догадался сказать о единственном безусловном плюсе фан-айди - отсекание перекупов - то чего уж ждать.
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Kit244098
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Спасибо, поржал))
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zer
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нет болельщиков - нет напряжённости

абсолютно ненужная бюрократическая блажь этот фан айди, на футболе было спокойно и безопасно, а теперь будет спокойно как на кладбище, потому что фанатов нет и многие кузьмичи откажутся ходить, типа меня.
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Sarumian
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Матыцин о Fan ID: «Будет доступна удаленная дефека́ция. Не снимая штанов, как говорится».

План батутина в действии.
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Денис Давыдов
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Ответ GtSwan
"Я бы так однозначно не говорил, что именно введение карты болельщика привело к опустошению стадионов." Почему они не видят очевидные вещи? Достаточно сравнить посещаемость на матчах РПЛ и в Кубке России в тех городах, где уже введён этот FanID. Или они просто тупо озвучивают официальную позицию, считая болельщиков тупыми?
Так у наших чиновников всегда так. Сказать что все не так однозначно, что везде успехи, а доказательств ноль
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Григорий Молотков
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Ответ GtSwan
"Я бы так однозначно не говорил, что именно введение карты болельщика привело к опустошению стадионов." Почему они не видят очевидные вещи? Достаточно сравнить посещаемость на матчах РПЛ и в Кубке России в тех городах, где уже введён этот FanID. Или они просто тупо озвучивают официальную позицию, считая болельщиков тупыми?
земля крутится вокруг солнца? все не так однозначно
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Spartakus1984
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Чел.не понимает,что дело не в лёгкости или сложности оформления фан айди,люди просто не хотят его оформлять,понимая,что это фикция, вмешательстве в свободу человека.В том,что футбольных болельщиков приравнивают к преступникам автоматически.Почему не вводите Файн айди,в фигурном катании,баскетболе,в театрах??
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GtSwan
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"Я бы так однозначно не говорил, что именно введение карты болельщика привело к опустошению стадионов."

Почему они не видят очевидные вещи? Достаточно сравнить посещаемость на матчах РПЛ и в Кубке России в тех городах, где уже введён этот FanID.
Или они просто тупо озвучивают официальную позицию, считая болельщиков тупыми?
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banchik1
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Анус себе удаленно верифицируй, тоже напряжение снизится.
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adeptik
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Да уберите этот бред Айди уже. Для чего это всё? Ну поставьте на паузу хотя бы, дайте людям хотя бы на футбол спокойно сходить с семьёй, с друзьями. Понимаю желание к максимальной безопасности и тд, но в данном случае это бред. Сделайте просто покупку билетов по паспорту и всё, никаких проблем не будет
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Marienburg
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"Я бы так однозначно не говорил, что введение карты привело к опустошению стадионов"
Образцовый ответ чиновника. С фанайди ответственность снял, почему люди ушли не сказал
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Aleksey Yashin
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-Стадионы сильно опустели после введения Fan ID
-Не все так однозначно!
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ygcn5c2ty9
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🤡
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Андрей Дубровских
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А с футбольным сообществом когда взаимодействовали? Просто перед фактом поставили.
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Совесть Черданцева
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"Напряжённость снижается"
Конечно снимается. Никто ж теперь не ходит 😂😂
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psycho killer
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Для тех, кто уехал. Очень удобно 😶
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