ПСВ интересуется Сперцяном, он может стать заменой Гакпо. Переход хавбека «Краснодара» обсудят зимой («РБ Спорт»)

ПСВ интересуется полузащитником « » .

По информации «РБ Спорт», нидерландский клуб активно следит за 22-летним армянским хавбеком. Сперцян может стать заменой Коди Гакпо.

уже контактировал с окружением футболиста. Ожидается, что во время зимних сборов будет встреча, на которой обсудят потенциальный переход Сперцяна.

Сам же хавбек не намерен покидать «Краснодар» зимой. Он хочет помочь команде в весенней части сезона.

Сперцян – воспитанник «Краснодара». Его контракт с кубанским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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