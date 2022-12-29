ПСВ интересуется Сперцяном, он может стать заменой Гакпо. Переход хавбека «Краснодара» обсудят зимой («РБ Спорт»)

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Коди Гакпо Эдуард Сперцян Футбол

ПСВ интересуется полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

По информации «РБ Спорт», нидерландский клуб активно следит за 22-летним армянским хавбеком. Сперцян может стать заменой Коди Гакпо.

ПСВ уже контактировал с окружением футболиста. Ожидается, что во время зимних сборов будет встреча, на которой обсудят потенциальный переход Сперцяна.

Сам же хавбек не намерен покидать «Краснодар» зимой. Он хочет помочь команде в весенней части сезона.

Сперцян – воспитанник «Краснодара». Его контракт с кубанским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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22 комментария

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Ростовский
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Ответ Никитос Семикоз
Эду решайся, момента лучше не придумать
Оцениваешь свой колхоз ниже ПСВ. Ты жалок
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Yuriy Terekhov
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Ответ arspurs9
"Не собирается покидать, помочь весной" - совсем идиот? Как только появится шанс бежать из Краснодара в ПСВ (если появится), нужно пешком выдвигаться моментально. Если он, конечно, хочет хоть чего-то добиться на футбольном поле.
У Сперцяна контракт с "Краснодаром" до 2024 года. Так что выдвигайся-не выдвигайся, а музыку тут будет заказывать Галицкий, а не "окружение футболиста". Удивляюсь, что практически все блогеры пишут хрень про переходы, игнорируя самый важный факт, а именно контрактные обязательства игрока перед клубом.
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arspurs9
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"Не собирается покидать, помочь весной" - совсем идиот? Как только появится шанс бежать из Краснодара в ПСВ (если появится), нужно пешком выдвигаться моментально. Если он, конечно, хочет хоть чего-то добиться на футбольном поле.
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stee
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Ответ sepa39
К кому обращались? К тебе?) отличный вариант для роста. ПСВ на виду и у топ чемпионатов, да и чемп там несравненно выше и амбициознее, чем то, что осталось в РФ. К сожалению
мы знакомы или почему ты себе так позволяешь обращаться?
не прикидывайся глупым, перейди то тэгу футболиста, почитай прошлые новости, посмотри весь огромный список клубов про интерес которых просочилась инфа в прессу. ты не веришь в то что у Сперцяна были летом варианты перейти в топ-5 чемп?
Эдик с начала прошлого сезона хорошо играет, тогда наш чемп тоже был несравненно хуже эредивизи? ок, тогда спорить с тобой мне не о чем.
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sepa39
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Ответ stee
удивлюсь, если Эдик уйдёт в ПСВ, его уровень позволяет пойти в клуб получше, да и не в голландский чемп. Ещё летом по нему обращались клубы из Бундеслиги и Серии А, а с тех пор он только продолжает сильнее и сильнее играть. Тут ПСВ потенциально может прямо "выиграть в лотерею", как Наполи с Хвичей.
К кому обращались? К тебе?) отличный вариант для роста. ПСВ на виду и у топ чемпионатов, да и чемп там несравненно выше и амбициознее, чем то, что осталось в РФ. К сожалению
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zer
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Пускай платят как следует, Галицкому как никому другому деньги на клуб нужны, чтобы и дальше таких парней как Сперцян растить. Судя по новости и сам парень с благодарностью с клубу относится и не будет козни строить.
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stee
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удивлюсь, если Эдик уйдёт в ПСВ, его уровень позволяет пойти в клуб получше, да и не в голландский чемп. Ещё летом по нему обращались клубы из Бундеслиги и Серии А, а с тех пор он только продолжает сильнее и сильнее играть. Тут ПСВ потенциально может прямо "выиграть в лотерею", как Наполи с Хвичей.
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Дмитрий Мужанов
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Летом можно и в более статусный чемпионат уйти, главное играть как минимум не хуже чем прежде(а лучше бы конечно прибавить)
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laudrup
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Может и не совсем по позиции замена Гакпо, но в любом случае вариант для игрока очень интересный. Хотя, конкуренция будет высокой.
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Саша Пушкин
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Ответ Давид Кочинян
Эдику нужен этот вызов, пора на повышение 🦬🇦🇲
Скоро уйдет в московский клуб. Проверяй!
Собственно, и вброс про ПСВ для этого.
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Сим Сим
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ХОРОШИЙ вариант для Сперцяна.
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antip2000@pisem.net
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Ответ damondiamond
Уже жду новость, когда чемпионат позвонит в ПСВ, а там скажут, что никто не интересуется игроком, так обычно и происходит последнее время с разными игроками) видимо, со Спартака или Локо бабло требуют
При чем тут Спартак или Локо? Или в твоей фантазии переход Сперцяна в один из российских клубов возможен?
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Дмитрий Тихонов
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Ответ Eric_Cartman
Не первый раз псв хочет игрока Краснодара. Даже у самолова там неплохо получалось
У Смолова там никогда в ПСВ не получалось, потому что Фёдор там не играл. Другое дело в "Фейенорде"!
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Дмитрий Тихонов
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Мне одному интересно, как Эдик, у которого 178 см. рост, может заменить Гакпо у которого 193?
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furiking
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Ответ Eric_Cartman
Не первый раз псв хочет игрока Краснодара. Даже у самолова там неплохо получалось
Он в Фейеноорд из Динамо уходил
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damondiamond
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Уже жду новость, когда чемпионат позвонит в ПСВ, а там скажут, что никто не интересуется игроком, так обычно и происходит последнее время с разными игроками) видимо, со Спартака или Локо бабло требуют
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SuperStarrrr
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Ответ Eric_Cartman
Не первый раз псв хочет игрока Краснодара. Даже у самолова там неплохо получалось
Смолов был в Фейеноорде...
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Mr.Bean
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Эдик, беги
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Никитос Семикоз
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Эду решайся, момента лучше не придумать
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Северный болельщик
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В итоге, перейдёт в Локомотив
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Eric_Cartman
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Не первый раз псв хочет игрока Краснодара. Даже у самолова там неплохо получалось
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Давид Кочинян
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Эдику нужен этот вызов, пора на повышение 🦬🇦🇲
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