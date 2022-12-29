ПСВ интересуется Сперцяном, он может стать заменой Гакпо. Переход хавбека «Краснодара» обсудят зимой («РБ Спорт»)
ПСВ интересуется полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.
По информации «РБ Спорт», нидерландский клуб активно следит за 22-летним армянским хавбеком. Сперцян может стать заменой Коди Гакпо.
ПСВ уже контактировал с окружением футболиста. Ожидается, что во время зимних сборов будет встреча, на которой обсудят потенциальный переход Сперцяна.
Сам же хавбек не намерен покидать «Краснодар» зимой. Он хочет помочь команде в весенней части сезона.
Сперцян – воспитанник «Краснодара». Его контракт с кубанским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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не прикидывайся глупым, перейди то тэгу футболиста, почитай прошлые новости, посмотри весь огромный список клубов про интерес которых просочилась инфа в прессу. ты не веришь в то что у Сперцяна были летом варианты перейти в топ-5 чемп?
Эдик с начала прошлого сезона хорошо играет, тогда наш чемп тоже был несравненно хуже эредивизи? ок, тогда спорить с тобой мне не о чем.
Собственно, и вброс про ПСВ для этого.