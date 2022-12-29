Мак Аллистер о первой встрече с Месси: «У меня дрожали руки, я вспотел. Но это был удивительный момент. Лео – мой кумир, лучший футболист мира»
Алексис Мак Аллистер поделился воспоминаниями о первой встрече с Лионелем Месси.
«Я очень нервничал, у меня дрожали руки. Я застенчивый парень, так что да, я правда нервничал.
Но потом понял, насколько он скромен. В тот момент я играл в «Бока Хуниорс», и мы приехали из Аргентины, чтобы [сыграть] товарищеский матч, кажется, в Испании. Мы приехали, и он ужинал.
Я с дрожащими руками подошел к столу и поздоровался. Я вспотел. Но это был удивительный момент. Как я и говорил, он мой кумир. Он лучший футболист в мире. Так что встретиться и сыграть с ним – это фантастика», – сказал полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины в интервью B/R Football.
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Хватит уже гонять воздух.
Жизнь написала великолепный сюжет,
который никому из них в голову не пришел)
Благодаря ему и Энцо полузащита классная получилась у Аргентины, и это несмотря на отсутствие Ло Челсо и хреновую форму Паредеса.
А уже потом так называемые нижние футболисты, они находятся где-то ниже дна самого глубокого океана, это например как Кринжтиану😀:)
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