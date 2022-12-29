Мак Аллистер о первой встрече с Месси: «У меня дрожали руки, я вспотел. Но это был удивительный момент. Лео – мой кумир, лучший футболист мира»

поделился воспоминаниями о первой встрече с .

«Я очень нервничал, у меня дрожали руки. Я застенчивый парень, так что да, я правда нервничал.

Но потом понял, насколько он скромен. В тот момент я играл в « », и мы приехали из Аргентины, чтобы [сыграть] товарищеский матч, кажется, в Испании. Мы приехали, и он ужинал.

Я с дрожащими руками подошел к столу и поздоровался. Я вспотел. Но это был удивительный момент. Как я и говорил, он мой кумир. Он лучший футболист в мире. Так что встретиться и сыграть с ним – это фантастика», – сказал полузащитник « » и сборной в интервью B/R Football.

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