Мак Аллистер о первой встрече с Месси: «У меня дрожали руки, я вспотел. Но это был удивительный момент. Лео – мой кумир, лучший футболист мира»

Теги ПСЖ премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Аргентина Сборная Аргентины по футболу Бока Хуниорс Брайтон Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер поделился воспоминаниями о первой встрече с Лионелем Месси

«Я очень нервничал, у меня дрожали руки. Я застенчивый парень, так что да, я правда нервничал.

Но потом понял, насколько он скромен. В тот момент я играл в «Бока Хуниорс», и мы приехали из Аргентины, чтобы [сыграть] товарищеский матч, кажется, в Испании. Мы приехали, и он ужинал.

Я с дрожащими руками подошел к столу и поздоровался. Я вспотел. Но это был удивительный момент. Как я и говорил, он мой кумир. Он лучший футболист в мире. Так что встретиться и сыграть с ним – это фантастика», – сказал полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины в интервью B/R Football.

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24 комментария

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040474Andrei
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Остановите землю …
Хватит уже гонять воздух.
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Caterina
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Ответ ljolik888
Может хватит хвалить Месси . Он и без вас будет отличным футболистом . Бесит то что его чуть ли не сделали богом !
Он говорит о своем отношении, что тут плохого? Наоборот, это помогло им завоевать Кубок. Так что, потерпите)
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Висита Эльмурзаев
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Ответ rigobersong
Между прочим, до того как руководство мадрида попросило удалить твит, и сказать что его кумиром был кринжи, Эндрик написал правду и признался в любви к великому Месси:)) https://ibb.co/tHqHXzS
Вам бы успокоиться пора уже.
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VictorVallecano
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Ответ rigobersong
По факту, бро👀👍
Горько!
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Caterina
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Ответ ColonelKurtz
По итогу вышла голивудская история. Подростки, выросшие на футболе Месси, повзрослели и помогли кумиру осуществить мечту в свой «Последний танец», вышло замечательно
Думаю, голливудские сценаристы рыдают от досады))
Жизнь написала великолепный сюжет,
который никому из них в голову не пришел)
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Мишка Ляшенко
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Ответ rigobersong
Между прочим, до того как руководство мадрида попросило удалить твит, и сказать что его кумиром был кринжи, Эндрик написал правду и признался в любви к великому Месси:)) https://ibb.co/tHqHXzS
А если я тебе скину скрин моей переписки с Ким Кардашьян, где она хочет мне отдаться, ты мне поверишь?
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Caterina
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Мак Аллистер топово сыграл, между прочим, один из лучших в сборной.
Благодаря ему и Энцо полузащита классная получилась у Аргентины, и это несмотря на отсутствие Ло Челсо и хреновую форму Паредеса.
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Abdul Aziz
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Ответ rigobersong
Месси король футбола, на вершине мира. Чуть ниже по краям Марадона и Пеле. Дальше десяток избранных футболистов, гениев футбола вроде Рональдиньо, Мальдини, ЭтоО, Суареса, Мюллера, Кройфа и прочих легенд. Потом идет второй эшелон, просто отличный футболистов вроде Ширера, Ван Нистелроя, Рауля....принцип понятен. Потом среди всего этого уже ближе к земле топари вроде Принца Амоако, Андре Бикея, Баба Адаму, Домани Ральфа, Кингстона, Каньенды и т.д. А уже потом так называемые нижние футболисты, они находятся где-то ниже дна самого глубокого океана, это например как Кринжтиану😀:)
Я, конечно, не фанат рона, но он все-таки в ряду с Роналдо, Зиданом, Платини, Кройфом и прочими топами тех лет, но с первой тройкой согласен
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Ussaev M
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Ради этого он выбрал сборную Аргентины
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z3yjyzh29x
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У Макалистера первые признаки диареи
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ljolik888
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Может хватит хвалить Месси . Он и без вас будет отличным футболистом . Бесит то что его чуть ли не сделали богом !
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Дворец культуры Центральный
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Ответ Барсик Юрана
Сборная Аргентина это вам не сборная построенная вокруг истерички плаксивой 💪🏿
Наконец-то ты поставил свою аву
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Abdul Aziz
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Ответ rigobersong
Между прочим, до того как руководство мадрида попросило удалить твит, и сказать что его кумиром был кринжи, Эндрик написал правду и признался в любви к великому Месси:)) https://ibb.co/tHqHXzS
Это реально? Интересно
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Ильнур Хасанов
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Честно начинает становится очень смешно. Пора открывать церкви имени Месси.
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rigobersong
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Месси король футбола, на вершине мира. Чуть ниже по краям Марадона и Пеле. Дальше десяток избранных футболистов, гениев футбола вроде Рональдиньо, Мальдини, ЭтоО, Суареса, Мюллера, Кройфа и прочих легенд. Потом идет второй эшелон, просто отличный футболистов вроде Ширера, Ван Нистелроя, Рауля....принцип понятен. Потом среди всего этого уже ближе к земле топари вроде Принца Амоако, Андре Бикея, Баба Адаму, Домани Ральфа, Кингстона, Каньенды и т.д.

А уже потом так называемые нижние футболисты, они находятся где-то ниже дна самого глубокого океана, это например как Кринжтиану😀:)
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инок
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Месси не нужно говорить о том, что он великий - за него это говорят другие футболисты.
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Arrahmano Matcyev
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Ответ rigobersong
Между прочим, до того как руководство мадрида попросило удалить твит, и сказать что его кумиром был кринжи, Эндрик написал правду и признался в любви к великому Месси:)) https://ibb.co/tHqHXzS
Вроде такая ситуация была и с шахматистом Карлосом и с Зиданом в 2013 году
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rigobersong
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Все завидуют великому Месси, потому что он богатый, красивый. У него красивая жена, красивый дом, дети натуралы рождены от нормальной матери, а не из какого-то суррогата!:)) Храни великого Месси, истинного и единственного короля футбола:)😍
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rigobersong
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Ответ Барсик Юрана
Сборная Аргентина это вам не сборная построенная вокруг истерички плаксивой 💪🏿
По факту, бро👀👍
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ColonelKurtz
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По итогу вышла голивудская история. Подростки, выросшие на футболе Месси, повзрослели и помогли кумиру осуществить мечту в свой «Последний танец», вышло замечательно
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rigobersong
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Между прочим, до того как руководство мадрида попросило удалить твит, и сказать что его кумиром был кринжи, Эндрик написал правду и признался в любви к великому Месси:))

https://ibb.co/tHqHXzS
+34
-7
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Акира_1
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У некоторых какое-то нездоровое отношение к Месси.
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Барсик Юрана
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Сборная Аргентина это вам не сборная построенная вокруг истерички плаксивой 💪🏿
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rigobersong
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Я бы еще добавил, лучший футьолист в истории футбола!:)🇦🇷🥇
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