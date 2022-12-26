Юрген Клопп: «Месси – величайший футболист из тех, что я видел. Аргентина заслужила победу на ЧМ»

высказался о победе Аргентины на и назвал Лионеля Месси величайшим.

«Мне нечего сказать по этому поводу [о спорах вокруг того, как Эмилиано Мартинес празднует победу Аргентины на ЧМ-2022]. Поздравляю с победой. Она была по-настоящему заслуженной. Сложный матч, после 80-й минуты начался лучший финал, что я видел в своей жизни. Это был особенный матч.

заслужила победу. Видя, как празднует эта команда и вся страна, думаешь, что выиграла правильная страна в сложные для нее времена. Я очень счастлив за них, они давно этого ждали.

Величайший футболист из тех, что я видел, – . Его игра в этом возрасте должна дать нам всем представление о том, насколько долго футболисты могут выступать на высшем уровне. Нельзя слишком рано подводить черту. Наблюдать за ним было очень радостно», – сказал тренер « ».