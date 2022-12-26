Юрген Клопп: «Месси – величайший футболист из тех, что я видел. Аргентина заслужила победу на ЧМ»

Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Юрген Клопп высказался о победе Аргентины на ЧМ-2022 и назвал Лионеля Месси величайшим.

«Мне нечего сказать по этому поводу [о спорах вокруг того, как Эмилиано Мартинес празднует победу Аргентины на ЧМ-2022]. Поздравляю с победой. Она была по-настоящему заслуженной. Сложный матч, после 80-й минуты начался лучший финал, что я видел в своей жизни. Это был особенный матч.

Аргентина заслужила победу. Видя, как празднует эта команда и вся страна, думаешь, что выиграла правильная страна в сложные для нее времена. Я очень счастлив за них, они давно этого ждали.

Величайший футболист из тех, что я видел, – Лионель Месси. Его игра в этом возрасте должна дать нам всем представление о том, насколько долго футболисты могут выступать на высшем уровне. Нельзя слишком рано подводить черту. Наблюдать за ним было очень радостно», – сказал тренер «Ливерпуля».

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
B_Boris
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ждём Месси в Ливерпуле через пару лет?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AF007
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ stryder
Лучший игрок в истории футбола
Месси я знаю, ты мне про этого "роналду" что-нибудь расскажи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FEZ10
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Пирс Морган
Хорош, Юрген, добивай хейтеров манекена с ботоксом
Он просто не видел в этом сезоне как играет Роналду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
stryder
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ AF007
А кто это?
Лучший игрок в истории футбола
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikael Rikhard
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Konstantin Meerov
Он ходит пешком, потому что умнее всех бегунков вместе взятых
ага, ну поставьте пешехода на место латераля, девятки или опорника
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AF007
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ stryder
Это нормальное высказывание, просто Клопп не видел ни одного матча с Роналду
А кто это?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SiberMK
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очень грамотно изложил, по существу. Но сейчас прибегут кринжаглоры и начнут плакать, о том, что им надоели новости о "купленном" ЧМ, про аргентинцев и Лео. Прям мазохисты, через боль идут читать
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Konstantin Meerov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Lex
в том что тренер не должен так откровенно лизать игроку чужой команды.
Все игроки Ливерпуля подпишутся под его словами. Никакой ревности там нет
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Konstantin Meerov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Mikael Rikhard
Месси не самый великий. его игра не требует каких-то невозможных физических требований. зачастую он просто ходит пешком, причём уже много лет. он не спринтер-замыкатель
Он ходит пешком, потому что умнее всех бегунков вместе взятых
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
stryder
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это нормальное высказывание, просто Клопп не видел ни одного матча с Роналду
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
otchim kaloeda
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Mikael Rikhard
Месси не самый великий. его игра не требует каких-то невозможных физических требований. зачастую он просто ходит пешком, причём уже много лет. он не спринтер-замыкатель
Да мы видели это против Хорватии..
Как он с Гвардиолом взялись за ручку и пешком до вратаря Хорватии дошли
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iamliam
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не знал что Клопп аргентинец)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lex
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Bashibuzuck
И в чем он не прав?
Комментарий скрыт
+1
-11
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex1104
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Про "лучший финал" абсолютно прав. Он продолжался, мягко говоря, не весь матч.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Химчанин Юран
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Эти аргентинцы уже надоели если честно
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sergey Kuznetsov
Пирс, вы ли это? Что вы такое говорите то)
От правды не уйдешь)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Kuznetsov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Пирс Морган
Хорош, Юрген, добивай хейтеров манекена с ботоксом
Пирс, вы ли это? Что вы такое говорите то)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikael Rikhard
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Месси не самый великий. его игра не требует каких-то невозможных физических требований. зачастую он просто ходит пешком, причём уже много лет. он не спринтер-замыкатель
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хорош, Юрген, добивай хейтеров манекена с ботоксом
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И в чем он не прав?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
одно и тоже каждый ден..новостей других нет что ли..лучше написали как там король Пеле
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леша Макаров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Юргенио Клопкампос, известный аргентинец
+27
-1
+26
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий