Фанаты «ПСЖ» вывесили баннеры в честь Мбаппе: «Чемпион мира – это ты», «лучший бомбардир ЧМ, чистый парижский продукт», «будущее принадлежит тебе»

Теги ПСЖ лига 1 Франция болельщики ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Фанаты «ПСЖ» поддержали Килиана Мбаппе.

Случилось перед матчем Лиги 1 «ПСЖ» – «Страсбур» (2:1).

Фанаты из группировки Collectif Ultras Paris вывесили баннеры с таким текстом: «Будущее принадлежит тебе»; «Лучший бомбардир ЧМ, чистый парижский продукт»; «Чемпион [мира] – это ты».

Сборная Франции в финале ЧМ-2022 уступила Аргентине, несмотря на хет-трик Мбаппе. С 8 голами уроженец Парижа стал лучшим бомбардиром турнира.

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52 комментария

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Cantstoped
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Чисто парижский фрукт купленный у Монако
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Игорь Климов
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Ответ Ola BP
Неблагодарные! Лео вытащил этот середняк в лидеры чемпионата Франции и взял ЛЧ!
Твой юмор здесь не прошёл, а по факту - без Месси ПСЖ занимал 2-е место в Лиге1, но с Месси выиграли чемпионат, совпадение это или нет, история умалчивает.
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Денис Давыдов
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Ответ San Lorenso
Чисто парижский продукт, купленный у Монако.
Дата и место рождения: 20 декабря 1998 г. (возраст 24 года), XIX округ Парижа, Париж, Франция.

В Монако он 4 года всего провел.
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Adeen
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Ответ Манюшный
Ещё недавно свистели в его адрес по поводу ситуации с Реалом. Щас опять облизывают. У болел семь пятниц на неделе.
На спортсе – то же самое. Все сразу всё позабывали)
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Джанлука Нальюка
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Ответ Blaumerc
Чисто парижский продукт 😁😁😁
Что смешного, если он родился в париже ?
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А.Э.РАСИМ
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-,дорогой наш камерунец! -закончили они фразу.
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Zombieset
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Подождите еще. Месси после НГ привезет им кубок показать. вот там будет веселуха
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Emin Aliev
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Кайф, тем приятней, когда все индивидуальные награды заберёт Месси.
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Рокко Сиффредди
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при Boulogne boys такой х-ни не было
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Далер Гайнеев
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Ответ San Lorenso
Чисто парижский продукт, купленный у Монако.
Так он родился в Париже
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Мохнатый55
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Мбаппе навсегда останется чемпионом мира-2018. Но его теперешний статус - экс-чемпион.
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Я Гражданин Мира
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Ответ Onion
Чиста правакация
Лично я считаю у Мбпапе с Месси проблемы не будет.
Мбпапе по достоинства оценивает величие Месси, чего не скажешь о болещиках.
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Серый
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Месси такой: Ну да, ну да...
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Peter Parker
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Ответ San Lorenso
Чисто парижский продукт, купленный у Монако.
Чисто парижский продукт, который 9 лет занимался футболом в парижских Бонди и Клерфонтене. И лишь 2 года в Монако, куда его переманили подписным бонусом в 400 тысяч евро.
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Ola BP
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Неблагодарные!
Лео вытащил этот середняк в лидеры чемпионата Франции и взял ЛЧ!
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шампион
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Месси ни разу не Марадона, но забавный факт: на ЧМ-90 Диего выбил Италию, играя за Наполи. "Бобо" обыграл французов, играя за ПСЖ.
Марадоне не простили это, слили его из Италии, перестав покрывать его баловство с веществами. Бобо повезло, что ПСЖ владеют катарцы, и им плевать на парижан.
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Nogoi89
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Ответ Blaumerc
Чисто парижский продукт 😁😁😁
Well done)
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Иван Рыбаков
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Ответ Shadow1882
Он парижанин
Тогда окей.
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Arthur Jacob
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Уже который большой турнир наблюдаю как больше пишут о проигравших нежели о победителях. Интересно с чем это связано?
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Социо Пат
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Послали это когда фанаты МЮ поют песенки про одного клубничного))
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BeastI666I
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Ответ MonkeyMeister
А когда он свалит летом или через годик, что писать будут?)
что он некрасивый продукт...
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Тынчтык Казыбек Уулу
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Ответ Blaumerc
Чисто парижский продукт 😁😁😁
🤣🤣
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BeastI666I
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Ответ alexloop
футболу его научили не в африканских джунглях
что не делает его чисто французским или чисто африканским. он смесь, мулат, метис... короче он результат объединенных усилий.
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Манюшный
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Ещё недавно свистели в его адрес по поводу ситуации с Реалом. Щас опять облизывают. У болел семь пятниц на неделе.
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BeastI666I
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ахаха этот шоколадный сырок чистой французский продукт?! так он африканец же...

чисто сексальный фрукт и чисто парижский продукт должны играть в одной команде.
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