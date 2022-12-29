Фанаты «ПСЖ» вывесили баннеры в честь Мбаппе: «Чемпион мира – это ты», «лучший бомбардир ЧМ, чистый парижский продукт», «будущее принадлежит тебе»

Фанаты «ПСЖ» поддержали .

Случилось перед матчем Лиги 1 « » – «Страсбур» (2:1).

Фанаты из группировки Collectif Ultras Paris вывесили баннеры с таким текстом: «Будущее принадлежит тебе»; «Лучший бомбардир ЧМ, чистый парижский продукт»; «Чемпион [мира] – это ты».

Сборная Франции в финале ЧМ-2022 уступила Аргентине, несмотря на хет-трик Мбаппе. С 8 голами уроженец Парижа стал лучшим бомбардиром турнира.

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