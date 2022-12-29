Фанаты «ПСЖ» вывесили баннеры в честь Мбаппе: «Чемпион мира – это ты», «лучший бомбардир ЧМ, чистый парижский продукт», «будущее принадлежит тебе»
Фанаты «ПСЖ» поддержали Килиана Мбаппе.
Случилось перед матчем Лиги 1 «ПСЖ» – «Страсбур» (2:1).
Фанаты из группировки Collectif Ultras Paris вывесили баннеры с таким текстом: «Будущее принадлежит тебе»; «Лучший бомбардир ЧМ, чистый парижский продукт»; «Чемпион [мира] – это ты».
Сборная Франции в финале ЧМ-2022 уступила Аргентине, несмотря на хет-трик Мбаппе. С 8 голами уроженец Парижа стал лучшим бомбардиром турнира.
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В Монако он 4 года всего провел.
Мбпапе по достоинства оценивает величие Месси, чего не скажешь о болещиках.
Лео вытащил этот середняк в лидеры чемпионата Франции и взял ЛЧ!
Марадоне не простили это, слили его из Италии, перестав покрывать его баловство с веществами. Бобо повезло, что ПСЖ владеют катарцы, и им плевать на парижан.
чисто сексальный фрукт и чисто парижский продукт должны играть в одной команде.