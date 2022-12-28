Хвича Кварацхелия: «Кварадона – любимое прозвище, меня переполняет гордость. Ассоциироваться с Марадоной – это честь»

Полузащитник Хвича Кварацхелия поделился впечатлениями от « ».

«Переговоры шли долго, около двух лет. Я был очень рад, что такая большая команда мною интересуется.

Иногда я слышал об интересе со стороны других итальянских команд, но, получив предложение от «Наполи», о других уже не думал. Я хотел играть только здесь.

Неаполь – прекрасный город, а его жители – замечательные люди. Город живет футболом, все в нем разбираются.

Все мои прозвища отличные, но ассоциация даже с малой частью чего-то, что имеет отношение к , уже честь. Меня переполняет гордость, Кварадона – точно мое любимое прозвище», – сказал хавбек в интервью DAZN.

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