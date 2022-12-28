Хвича Кварацхелия: «Кварадона – любимое прозвище, меня переполняет гордость. Ассоциироваться с Марадоной – это честь»

Теги серия А Италия Наполи Диего Марадона Хвича Кварацхелия Футбол

Полузащитник Хвича Кварацхелия поделился впечатлениями от «Наполи».

«Переговоры шли долго, около двух лет. Я был очень рад, что такая большая команда мною интересуется.

Иногда я слышал об интересе со стороны других итальянских команд, но, получив предложение от «Наполи», о других уже не думал. Я хотел играть только здесь.

Неаполь – прекрасный город, а его жители – замечательные люди. Город живет футболом, все в нем разбираются.

Все мои прозвища отличные, но ассоциация даже с малой частью чего-то, что имеет отношение к Марадоне, уже честь. Меня переполняет гордость, Кварадона – точно мое любимое прозвище», – сказал хавбек в интервью DAZN.

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5 комментариев

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Евгений Цыбулин
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Удачи,Хвича!Разрывай СериАл и дальше,главное-без травм!!!
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corazón blanco
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Большая честь, что его ассоциируют с Марадоной, очень сильно начал свою карьеру в Наполи, надеюсь, что сможет в первом же сезоне помочь Наполи выиграть долгожданное скудетто. Это была бы красивая история, удачи Хвиче!
+7
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zip13
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Ответ DelPiero1010
Хвича красавец! Если в этом году Наполи возьмёт скудетто, для неополитанцев будет героем(учитывая что ни Игуаин, ни Гамшик, ни Инсинье, ни Кулибали не смогли этого сделать)
причём все вместе. плюс Мертенс
+6
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А. Мостовой
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по факту ты даже бутсы Марадонны чистить не достоин
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DelPiero1010
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Хвича красавец! Если в этом году Наполи возьмёт скудетто, для неополитанцев будет героем(учитывая что ни Игуаин, ни Гамшик, ни Инсинье, ни Кулибали не смогли этого сделать)
+11
0
+11
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