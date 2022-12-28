Гакпо прибыл в Англию для медосмотра. Он может сыграть за «Ливерпуль» против «Брентфорда» 2 января

Теги Ливерпуль высшая лига Нидерланды сборная Нидерландов по футболу ПСВ премьер-лига Англия Коди Гакпо Футбол

Коди Гакпо прибыл в Англию для медосмотра.

23-летний вингер сборной Нидерландов перешел в «Ливерпуль» из ПСВ. Сумма трансфера оценивается в 35-45 млн фунтов.

Трансферное окно в Англии открывается 1 января. Если медосмотр пройдет успешно и все необходимые документы будут оформлены, то Гакпо может дебютировать в составе «Ливерпуля» 2 января в матче 19-го тура АПЛ против «Брентфорда».

По правилам Премьер-лиги документы должны быть оформлены до полудня последнего рабочего дня перед матчем. В этом сезоне рабочими днями считаются 1 и 2 января.

Гакпо забил 13 голов и сделал 17 результативных передач в 24 матчах сезона за ПСВ. У него 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2022.

Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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corazón blanco
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Сразу же с корабля на бал. Будет очень интересно посмотреть за его игрой в Ливерпуле и как быстро он сможет адаптироваться к новой лиге, партнерам, давлению и т.п.
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Гегенпрессинг Рангника
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Верим что будет второй Нуньес 🙏🏻
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Wekil Halylow
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Шикарный трансфер думал за него 60-70 просит будет даже завидую немного я болелшик Арсенала тут за Мудрика 100 просят
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0
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