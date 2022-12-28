Ломбертс о том, чего не хватает после России: «Чувства, что позволено больше. В Бельгии за превышение отнимут права, в РФ чувствовал: плачу, и все хорошо»

рассказал, по чему скучает после отъезда из России.

– Чего тебе не хватает из России?

– Чувства, что тебе позволено больше…

– Поясни.

– Здесь если я превышаю скорость, меня сразу оштрафуют, отнимут права. А в России в те годы, я чувствовал: окей, я плачу и все хорошо. Но не только это, – сказал бывший защитник « ».

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