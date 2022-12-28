Ломбертс о том, чего не хватает после России: «Чувства, что позволено больше. В Бельгии за превышение отнимут права, в РФ чувствовал: плачу, и все хорошо»

Теги Зенит премьер-лига Россия Николас Ломбертс Футбол

Николас Ломбертс рассказал, по чему скучает после отъезда из России.

– Чего тебе не хватает из России?

– Чувства, что тебе позволено больше… 

– Поясни.

– Здесь если я превышаю скорость, меня сразу оштрафуют, отнимут права. А в России в те годы, я чувствовал: окей, я плачу и все хорошо. Но не только это, – сказал бывший защитник «Зенита».

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72 комментария

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Циник Петербургский
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"Богатые тоже плачут" ))
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АРХАТ
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Ответ Ебздрогыч
Ну да, у нас абсолютно кастовое общество, почти как в Индии, когда одним можно все, а для других - закон.
Для одних по закону, для других по понятиям
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OldRedWhite
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Ответ Любезный Коссутий
у меня есть! полицейский поймал меня с сигаретой на пражском автовокзале. говорит: тут курить нельзя. я ему: тут до меня чувак курил, вон даже его бычок еще дымится. он: не знаю, про кого ты, я поймал тебя. короче, я ему даю 100 крон, он говорит - этого мало - и выписал штраф на 300 😀 разошлись миром. он говорит: в следующий раз не суй деньги вперед, тут могут расценивать как взятку. коп хорошо по-русски говорил. учился в Москве когда-то. повезло мне, короче.
Учился в Москве )))
Этому самому ? )))
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OldRedWhite
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Ответ ингибитор с ноги батр
набери - Коррупционный скандал в Европарламенте
И ?
Ее повысили в должности ?
Эту девушку ? )))
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MAXIMum1
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Что бы в стране не было коррупции, нужно назвать её "лоббизм".
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OldRedWhite
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Ответ All These Things I Hate
Конечно, там же нет взяток
Вы зачем себя ведёте, как юродивый ? )):
По приколу Вам минусы ?
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OldRedWhite
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Ответ Andrei Bandalak
Чувак сказал что оплатил штраф за нарушение и езжай дальше, чё присобачили про "современной России"?? Ну сам представь что задумался, опаздывал и превысил на 10-20 км и на тебе штраф и лишения! Это же глупость. Это как в паспортном за срочность, надо за день плати больше, не надо жди месяц. Как никак капитализма сейчас рулит.
Михал Сергеевич ?
Так Вы живы !
И Ваше знаменитое :
Перестройку каждый должен начать с себя !
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fc-psg
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Ломбертсу не хватает возможности давать взятки? Срочно гражданство РФ этому господину!
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aarau
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самое смешное, что россия хочет чтобы соседи жили так же и очень удивляется когда те не хотят
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Doctor of Philosophy
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Даже если это выдрано из контекста, всё равно очень смешно:) Вот он какой, идеал европейского человека:)
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Хинзир 2
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Ответ Любезный Коссутий
практически узаконенная коррупция же. одна из основных скреп, как-никак.
То ли дело пончтие лоббизма)
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SadButTrue
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Ответ marsover
Коррупция есть везде. Просто у нас она начинается на низовом уровне, а в Европе и Америке на уровне, куда простым смертным вход воспрещен.
Ага, ага. На загнивающем западе коррупция только среди президентов и премьеров, строят себе дворцы, пресс-секретари с часами за несколько миллионов, а в России наоборот у президента прицеп Скиф и старая Нива. У нас только обычные гаишники взятки берут, а власти с ними просто ничего поделать не могут :)
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Любезный Коссутий
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Ответ Pb-SE
Есть личный опыт дачи взятки в Европе?
у меня есть!
полицейский поймал меня с сигаретой на пражском автовокзале.
говорит: тут курить нельзя.
я ему: тут до меня чувак курил, вон даже его бычок еще дымится.
он: не знаю, про кого ты, я поймал тебя.

короче, я ему даю 100 крон, он говорит - этого мало - и выписал штраф на 300 😀
разошлись миром.
он говорит: в следующий раз не суй деньги вперед, тут могут расценивать как взятку.
коп хорошо по-русски говорил. учился в Москве когда-то. повезло мне, короче.
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pq
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Ди Мария: я плачу, и все хорошо
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aarau
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Ответ marsover
Коррупция есть везде. Просто у нас она начинается на низовом уровне, а в Европе и Америке на уровне, куда простым смертным вход воспрещен.
а ты откуда знаешь? )
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Baxxter
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Мы все плачем и всё хорошо)
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Андрей Сергеев
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Ответ Andrei Bandalak
Чувак сказал что оплатил штраф за нарушение и езжай дальше, чё присобачили про "современной России"?? Ну сам представь что задумался, опаздывал и превысил на 10-20 км и на тебе штраф и лишения! Это же глупость. Это как в паспортном за срочность, надо за день плати больше, не надо жди месяц. Как никак капитализма сейчас рулит.
ты прикидываешся или серьезно? какой оплатил штраф? он не штраф оплачивал, а давал взятку
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Кондитер
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Ответ frol92
Отличная характеристика для современной России: купить можно все и всех. Это вам не загнивающий Запад с культом денег, мы другие, у нас принципы и Бог с нами.
Да, Европа не Россия где талоны на дрова выдают . загнивающая Россия да?)
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ингибитор с ноги батр
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Ответ &_Bishep_&
А вы говорили, что в Европе жизнь комфортнее.....(( Да там даже от души на лапу дать некому. Черствый народец.
Задумался, превысил на 15-20 и лишение прав.
И на Дон не сбежишь. Ходи строем и ничего лишниго ни-ни.
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Михаил Ильин
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Ответ frol92
Отличная характеристика для современной России: купить можно все и всех. Это вам не загнивающий Запад с культом денег, мы другие, у нас принципы и Бог с нами.
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marsover
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Ответ Любезный Коссутий
практически узаконенная коррупция же. одна из основных скреп, как-никак.
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ингибитор с ноги батр
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Ответ Pb-SE
Есть личный опыт дачи взятки в Европе?
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All These Things I Hate
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Ответ atomio
Вот поэтому Россия и лидер среди ДТП со смертельным исходом в мире. Такие как Ломбертс тут нарушают, а как приезжают к себе - все, нельзя, там закон. 🤡🤦🏻‍♂️
Вы не поверите, но не за все нарушения ПДД прав лишают😂😂😂 есть штрафы
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BearS
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Ответ Andrei Bandalak
Чувак сказал что оплатил штраф за нарушение и езжай дальше, чё присобачили про "современной России"?? Ну сам представь что задумался, опаздывал и превысил на 10-20 км и на тебе штраф и лишения! Это же глупость. Это как в паспортном за срочность, надо за день плати больше, не надо жди месяц. Как никак капитализма сейчас рулит.
Люди, 30 лет назад ходившие под серпом и молотом, учат Запад капитализму. Как же смешно
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горбатый видеосудья
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всё для людей

полный Мордор
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