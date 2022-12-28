Ломбертс о том, чего не хватает после России: «Чувства, что позволено больше. В Бельгии за превышение отнимут права, в РФ чувствовал: плачу, и все хорошо»
Николас Ломбертс рассказал, по чему скучает после отъезда из России.
– Чего тебе не хватает из России?
– Чувства, что тебе позволено больше…
– Поясни.
– Здесь если я превышаю скорость, меня сразу оштрафуют, отнимут права. А в России в те годы, я чувствовал: окей, я плачу и все хорошо. Но не только это, – сказал бывший защитник «Зенита».
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Этому самому ? )))
Ее повысили в должности ?
Эту девушку ? )))
По приколу Вам минусы ?
Так Вы живы !
И Ваше знаменитое :
Перестройку каждый должен начать с себя !
полицейский поймал меня с сигаретой на пражском автовокзале.
говорит: тут курить нельзя.
я ему: тут до меня чувак курил, вон даже его бычок еще дымится.
он: не знаю, про кого ты, я поймал тебя.
короче, я ему даю 100 крон, он говорит - этого мало - и выписал штраф на 300 😀
разошлись миром.
он говорит: в следующий раз не суй деньги вперед, тут могут расценивать как взятку.
коп хорошо по-русски говорил. учился в Москве когда-то. повезло мне, короче.
И на Дон не сбежишь. Ходи строем и ничего лишниго ни-ни.
полный Мордор