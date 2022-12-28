Николас Ломбертс: «В Бельгии никто плохо о России не думает. Негативных реакций я не встречал»

Теги Зенит премьер-лига Россия Николас Ломбертс Политика Футбол

Николас Ломбертс рассказал об отношении к России в Бельгии.

– Ты, пожалуй, самый русский парень в Бельгии. Твои друзья пытаются говорить с тобой о России, особенно в последние полгода?

– Да. Многие спрашивают меня, что я думаю по поводу этой ситуации. И на телевидение меня много раз звали – как эксперта по России.

– По российскому спорту?

– Нет-нет, в контексте спорта в Бельгии никто не будет говорить о России. Там хотели обсуждать Россию в целом.

– А ты?

– Я всегда отказывал.

– Почему?

– Я не хочу, чтобы меня в это втягивали. У меня есть свое мнение, но я хочу оставить его при себе. Это не должно никого волновать.

– А когда ты разговариваешь с друзьями, ты объясняешь, что русские не плохие люди?

– Конечно. Думаю, все это и так понимают. Негативных реакций я и не встречал. Поначалу, когда я что-то публиковал в соцсетях, я боялся, что некоторые люди начнут меня в чем-либо обвинять – что я слишком пророссийский, всегда положительно отзываюсь о России.

Но нет, людей это заботит гораздо меньше, чем я думал. И здесь никто плохо о России не думает, – заявил бывший защитник «Зенита».

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4 комментария

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gninnur esrever*
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Более того, все очень восхищенно отзываются о российском президенте Hublot, даже более восхищенно, чем болгары и мечтают о Вагнере в Нидерландах.
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Назар Игорь
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Помню старое интервью Нико после его возвращения из Зенита в Бельгию,- "Я 11 лет провëл в России и не узнал свой Гент. После спокойного Петербурга я боюсь отпускать жену одну в магазин"
Прямо не сказал, но конечно имелось в виду огромное количество наехавших мигрантов.
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catinaginlane
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Ты сам сказал про то что за деньги здесь можно всё купить. Или это хорошее?
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Bashibuzuck
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Люди они и в Африке люди, в России тоже никто плохо не думает о Бельгии, Украине, США и многих других странах, только те, кто узурпировал власть и их прихлебатели
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