Николас Ломбертс: «В Бельгии никто плохо о России не думает. Негативных реакций я не встречал»
Николас Ломбертс рассказал об отношении к России в Бельгии.
– Ты, пожалуй, самый русский парень в Бельгии. Твои друзья пытаются говорить с тобой о России, особенно в последние полгода?
– Да. Многие спрашивают меня, что я думаю по поводу этой ситуации. И на телевидение меня много раз звали – как эксперта по России.
– По российскому спорту?
– Нет-нет, в контексте спорта в Бельгии никто не будет говорить о России. Там хотели обсуждать Россию в целом.
– А ты?
– Я всегда отказывал.
– Почему?
– Я не хочу, чтобы меня в это втягивали. У меня есть свое мнение, но я хочу оставить его при себе. Это не должно никого волновать.
– А когда ты разговариваешь с друзьями, ты объясняешь, что русские не плохие люди?
– Конечно. Думаю, все это и так понимают. Негативных реакций я и не встречал. Поначалу, когда я что-то публиковал в соцсетях, я боялся, что некоторые люди начнут меня в чем-либо обвинять – что я слишком пророссийский, всегда положительно отзываюсь о России.
Но нет, людей это заботит гораздо меньше, чем я думал. И здесь никто плохо о России не думает, – заявил бывший защитник «Зенита».
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Прямо не сказал, но конечно имелось в виду огромное количество наехавших мигрантов.