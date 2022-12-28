Николас Ломбертс: «В Бельгии никто плохо о России не думает. Негативных реакций я не встречал»

Николас Ломбертс рассказал об отношении к России в Бельгии.

– Ты, пожалуй, самый русский парень в Бельгии. Твои друзья пытаются говорить с тобой о России, особенно в последние полгода?

– Да. Многие спрашивают меня, что я думаю по поводу этой ситуации. И на телевидение меня много раз звали – как эксперта по России.

– По российскому спорту?

– Нет-нет, в контексте спорта в Бельгии никто не будет говорить о России. Там хотели обсуждать Россию в целом.

– А ты?

– Я всегда отказывал.

– Почему?

– Я не хочу, чтобы меня в это втягивали. У меня есть свое мнение, но я хочу оставить его при себе. Это не должно никого волновать.

– А когда ты разговариваешь с друзьями, ты объясняешь, что русские не плохие люди?

– Конечно. Думаю, все это и так понимают. Негативных реакций я и не встречал. Поначалу, когда я что-то публиковал в соцсетях, я боялся, что некоторые люди начнут меня в чем-либо обвинять – что я слишком пророссийский, всегда положительно отзываюсь о России.

Но нет, людей это заботит гораздо меньше, чем я думал. И здесь никто плохо о России не думает, – заявил бывший защитник « ».

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