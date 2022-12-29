Нападающий Эрлинг Холанд быстрее всех в истории забил 20 голов.

Форвард «Манчестер Сити» оформил дубль в матче 17-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:1, второй тайм).

Норвежцу потребовалось всего 14 матчей для того, чтобы добраться до отметки в 20 мячей в лиге. Прежний рекорд принадлежал , который забил 20 голов за 21 игру в составе « » в сезоне-1999/2000.

Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

«Лидс» – «Манчестер Сити». 1:3 – Кох отыграл один мяч, у Холанда дубль. Онлайн-трансляция

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