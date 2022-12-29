Холанд побил рекорд АПЛ, забив 20 голов за 14 игр. У Кевина Филлипса ушел 21 матч
Нападающий Эрлинг Холанд быстрее всех в истории АПЛ забил 20 голов.
Форвард «Манчестер Сити» оформил дубль в матче 17-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:1, второй тайм).
Норвежцу потребовалось всего 14 матчей для того, чтобы добраться до отметки в 20 мячей в лиге. Прежний рекорд принадлежал Кевину Филлипсу, который забил 20 голов за 21 игру в составе «Сандерленда» в сезоне-1999/2000.
Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
«Лидс» – «Манчестер Сити». 1:3 – Кох отыграл один мяч, у Холанда дубль. Онлайн-трансляция
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Холланд таран с хороших пасов. В нем нет самого футбола.
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Очевидно что Килиан забивает очень много не только на уровне Лиги 1, но и в ЛЧ и на ЧМ и против больших клубов.