Холанд побил рекорд АПЛ, забив 20 голов за 14 игр. У Кевина Филлипса ушел 21 матч

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Сандерленд Лидс Кевин Филлипс рекорды Эрлинг Холанд Футбол

Нападающий Эрлинг Холанд быстрее всех в истории АПЛ забил 20 голов.

Форвард «Манчестер Сити» оформил дубль в матче 17-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:1, второй тайм).

Норвежцу потребовалось всего 14 матчей для того, чтобы добраться до отметки в 20 мячей в лиге. Прежний рекорд принадлежал Кевину Филлипсу, который забил 20 голов за 21 игру в составе «Сандерленда» в сезоне-1999/2000.

Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

«Лидс» – «Манчестер Сити». 1:3 – Кох отыграл один мяч, у Холанда дубль. Онлайн-трансляция

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45 комментариев

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Паша Деревянко
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Мда, почти уверен что рекорд Салаха с 32-мя мячами не устоит в этом сезоне, эта норвежская имба роняет все рекорды. Ну что же, побьет значит достоин и молодец, авиации этому господину) Играет по крайней мере очень легко и органично
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Бату Давидов
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Ответ Григоренко Виталий
Очередной покоритель донных клубов
Стата как раз на клубах нижней половины таблицы и набивается, какого бы крутого игрока не возьми. И да, в АПЛ нет откровенно донных клубов.
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Eden Hazard
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Ответ moldfan
Холланд конечно машина. Но забавно как ту побежали обижать черепашку. Черепашка сделал конечно пару ошибок в выборе в жизни. Но Холланд все еще не сильнее Мбаппе. По крайней мере этого не доказал. Очевидно что Килиан забивает очень много не только на уровне Лиги 1, но и в ЛЧ и на ЧМ и против больших клубов.
Что то как то не видно, где эта пара ошибок в выборе в жизни Мбаппе) По моему у него все хорошо. А ты так сказал, будто он к 23 уже просравший карьеру паренёк без будущего)
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Bonya13
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Эх! Нет на ЭХа Юрика Ковтуна
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Eden Hazard
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Фаны Ливерпуля: вот он скоро травмируется...
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Ваня-председатель
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Лучший в мире
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Oleg
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Ответ moldfan
Холланд конечно машина. Но забавно как ту побежали обижать черепашку. Черепашка сделал конечно пару ошибок в выборе в жизни. Но Холланд все еще не сильнее Мбаппе. По крайней мере этого не доказал. Очевидно что Килиан забивает очень много не только на уровне Лиги 1, но и в ЛЧ и на ЧМ и против больших клубов.
Килиан игрок другого уровня, способный самостоятельно решать.

Холланд таран с хороших пасов. В нем нет самого футбола.
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Арсений Жиленко
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Ответ Alex Rhea
лучший игрок мира атакующий) Смешно даже сравнивать АПЛ и Лигу 1 по уровню, в ней за ПСЖ Мбаппе надо по 70 за ПСЖ забивать, чтоб сравниться с Эрлингом, который на 40+ идёт
Кому что, кто-то оформляет хет трик в финале чемпионата мира, а кто-то забивает с помощью Де Брюйне
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Павел Хомук
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Ответ Сергей
По моему тебе это без толку объяснять
А ты хорош )))))
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Oleg
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Ответ Alexander Tsimbaluk
Смешно будет, когда он забьет 50 в АПЛ, выиграет ЛЧ, став лучшими бомбардиром. Но ЗМ все равно Месси дадут за 4 пенальти
Потому что победа на ЧМ это важнее всех ЛЧ вместе взятых и еще не факт что Сити выиграет.
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Okaka
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Ответ Alex Rhea
лучший игрок мира атакующий) Смешно даже сравнивать АПЛ и Лигу 1 по уровню, в ней за ПСЖ Мбаппе надо по 70 за ПСЖ забивать, чтоб сравниться с Эрлингом, который на 40+ идёт
У Мбаппе в этом сезоне еще и 7 голов в 6 играх в ЛЧ, у Холанда 5 в 4.
Мбаппе и в АПЛ кучу голов забивал бы. Как и во всех турнирах, где он участвует
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Григоренко Виталий
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Очередной покоритель донных клубов
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Okaka
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Ответ vaano1987
потому что победа на чм это самое важное.и с чего вы взяли что сити выиграет лч?)))каждой год они в фаворитах но победить не могут
А Месси сколько лет пытался выиграть не то что ЧМ, а просто Копу?
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NikoVinkovic
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Ответ rarog
Холанд будущий лидер рейтингов типа "топ -10 великих игроков из слабых сборных")
Ну не надо, в порядке у него сборная. Уже в Лиге Наций уделывали крепких шведов и бились с Сербией за Лигу А. Будут и на следующем Евро, и на следующем ЧМ, и могут зажечь новым поколением не хуже хорватов с бельгийцами с их уходящими поколениями.
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Эксперимент
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Возможно еще пару десятков рекордов побьет.
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Van Basten
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Ответ bombadil
Эх, Сандерленд со связкой Филлипс-Куинн в трансляции по Рен-ТВ или 7тв. Вот времена были))
И Марьян Пахар за Саутгемптон...
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Викинг🫡👏
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Никита Филимонов
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Ответ Марат Кагин
Почему тогда его не было на ЧМ?
Примерно потому же, почему Месси выиграл ЧМ только на излете карьеры. Ну, или если тебе так будет понятней (я смотрю, ты на Криштиану Роналду подписан), почему Роналду так и не стал чемпионом мира. Смекаешь?
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Chyngyz Orozaliev
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Ответ Alex Rhea
лучший игрок мира атакующий) Смешно даже сравнивать АПЛ и Лигу 1 по уровню, в ней за ПСЖ Мбаппе надо по 70 за ПСЖ забивать, чтоб сравниться с Эрлингом, который на 40+ идёт
Мбаппе значит в смешной лиге 1, и голы его фигня) а голы Месси и ассисты в Лиге 1, так это сразу ЗМ))))
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moldfan
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Холланд конечно машина. Но забавно как ту побежали обижать черепашку. Черепашка сделал конечно пару ошибок в выборе в жизни. Но Холланд все еще не сильнее Мбаппе. По крайней мере этого не доказал.

Очевидно что Килиан забивает очень много не только на уровне Лиги 1, но и в ЛЧ и на ЧМ и против больших клубов.
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corazón blanco
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Ответ ɔculpa
Это он ещё сегодня пачками порет. Последний выход вообще жуть как плохо пробил, землю зачерпнул кажись) Хет-трик бы был=(
Да в первом тайме де Брюйне его шикарно вывел на рандеву с вратарей, но Эрлинг был не рассторопен , в итоге защитник амортизировал его удар во вратаря.
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Ashylda228
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Ответ Марат Кагин
Почему тогда его не было на ЧМ?
Норвегия далеко не самая сильная сборная, а Холланд даже там пачками забивает, но в соло тащить слабую команду нереально. Норвегия вообще последний раз на крупном турнире была 22 года назад, так что неудивительно, что они не попали на ЧМ
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Ashylda228
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Ответ vaano1987
потому что победа на чм это самое важное.и с чего вы взяли что сити выиграет лч?)))каждой год они в фаворитах но победить не могут
Сити спустя столько лет наконец-то закрыл защиту и взял нормального форварда, даже 2-х. С ними сейчас могут сравниться только ПСЖ и Реал
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rarog
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Холанд будущий лидер рейтингов типа "топ -10 великих игроков из слабых сборных")
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Алексей Нуякшев
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Ответ Марат Кагин
Почему тогда его не было на ЧМ?
Не слышал, что в футбол 11 на 11 играют?!....Джордж Веа?!Тоже не слышал?!
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