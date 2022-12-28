Генпродюсер «Матч ТВ»: «Канал отработал ЧМ-2022 великолепно. Финал стал самой рейтинговой трансляцией в истории»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» оценил работу канала на .

– Александр, в категории «Россия 4+» по данным Mediascope на ЧМ-2022 на «Матч ТВ» показал рекордные рейтинги. Расскажите, а какие показатели в других категориях?

– Для нас итоги ЧМ-2022 оказались более чем позитивными. Честно, не ожидали таких результатов. Общий охват даже без учета digital составил около 40 млн человек. Например, охват у финала на ТВ был более 18 млн зрителей, а в digital – более 4 млн.

Игра между Аргентиной и Францией побила многие наши рекорды, особенно в приоритетной целевой аудитории. Финал стал самой рейтинговой трансляцией в истории канала – 10,45 в категории «мужчины 14-59 в городах с населением более 100 тысяч человек».

День финала стал одним из самых успешных для канала по среднесуточной доле, уступив лишь дню, когда «Матч ТВ» показал сразу две четвертьфинальные игры ЧМ-2018 в России. В топ-10 по рейтингу, помимо финала, попали также полуфинальные встречи и четвертьфинал между Англией и Францией.

Также все наши рекорды побили и соцсети. За время ЧМ телеграм-каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» выросли на 370 тысяч подписчиков. Канал «Матча» сейчас занимает первое место среди всех спортивных телеграм-каналов страны, а также второе среди всех российских телеканалов после RT.

Отдельно отмечу количество просмотров хайлайтов – суммарно они набрали полмиллиарда просмотров. В целом мы очень довольны итоговыми результатами: нам удалось привлечь людей, которые спортом интересуются, скажем так, во время масштабных событий.

– Вы акцентировали внимание на охвате. Помимо него, есть еще два показателя – «рейтинг» и «доля». Для «Матча» и рекламодателей какой из этих трех показателей главный?

– Для нас главный – это доля. Просто так исторически сложилось, что именно долями меряются между собой каналы. И долей на ЧМ мы тоже более чем довольны.

У финала по нашей целевой аудитории доля была около 40%. И это в городах с численностью населения более чем 100 тысяч человек.

– Вы рассчитывали на такие цифры перед чемпионатом мира, особенно в отсутствие сборной России?

– Не могу сказать, что это были абсолютно неожиданные результаты. Мы предполагали, что цифры будут высокими, все-таки чемпионат мира – это знаковое событие в мировом спорте. Но все же итоговые показатели нас порадовали.

– Были ли какие-то сегменты или цели, которых «Матч» не смог добиться на ЧМ-2022?

– Честно скажу: я всегда ищу какие-то недочеты, но, на мой взгляд, чемпионат мира мы отработали великолепно. У нас были прекрасная студия, комментаторы на месте, Тимур Журавель с его челленджем. Мне кажется, вся наша команда отработала ЧМ блестяще, – заявил .

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