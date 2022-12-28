Генпродюсер «Матч ТВ»: «Канал отработал ЧМ-2022 великолепно. Финал стал самой рейтинговой трансляцией в истории»

Теги премьер-лига Россия Сборная Франции по футболу Сборная России по футболу Сборная Аргентины по футболу телевидение ЧМ-2022 Александр Тащин Матч ТВ Футбол

Генеральный продюсер «Матч ТВ» оценил работу канала на ЧМ-2022.

– Александр, в категории «Россия 4+» по данным Mediascope на ЧМ-2022 на «Матч ТВ» показал рекордные рейтинги. Расскажите, а какие показатели в других категориях?

– Для нас итоги ЧМ-2022 оказались более чем позитивными. Честно, не ожидали таких результатов. Общий охват даже без учета digital составил около 40 млн человек. Например, охват у финала на ТВ был более 18 млн зрителей, а в digital – более 4 млн.

Игра между Аргентиной и Францией побила многие наши рекорды, особенно в приоритетной целевой аудитории. Финал стал самой рейтинговой трансляцией в истории канала – 10,45 в категории «мужчины 14-59 в городах с населением более 100 тысяч человек».

День финала стал одним из самых успешных для канала по среднесуточной доле, уступив лишь дню, когда «Матч ТВ» показал сразу две четвертьфинальные игры ЧМ-2018 в России. В топ-10 по рейтингу, помимо финала, попали также полуфинальные встречи и четвертьфинал между Англией и Францией.

Также все наши рекорды побили и соцсети. За время ЧМ телеграм-каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» выросли на 370 тысяч подписчиков. Канал «Матча» сейчас занимает первое место среди всех спортивных телеграм-каналов страны, а также второе среди всех российских телеканалов после RT.

Отдельно отмечу количество просмотров хайлайтов – суммарно они набрали полмиллиарда просмотров. В целом мы очень довольны итоговыми результатами: нам удалось привлечь людей, которые спортом интересуются, скажем так, во время масштабных событий.

– Вы акцентировали внимание на охвате. Помимо него, есть еще два показателя – «рейтинг» и «доля». Для «Матча» и рекламодателей какой из этих трех показателей главный?

– Для нас главный – это доля. Просто так исторически сложилось, что именно долями меряются между собой каналы. И долей на ЧМ мы тоже более чем довольны. 

У финала по нашей целевой аудитории доля была около 40%. И это в городах с численностью населения более чем 100 тысяч человек.

– Вы рассчитывали на такие цифры перед чемпионатом мира, особенно в отсутствие сборной России?

– Не могу сказать, что это были абсолютно неожиданные результаты. Мы предполагали, что цифры будут высокими, все-таки чемпионат мира – это знаковое событие в мировом спорте. Но все же итоговые показатели нас порадовали.

– Были ли какие-то сегменты или цели, которых «Матч» не смог добиться на ЧМ-2022?

– Честно скажу: я всегда ищу какие-то недочеты, но, на мой взгляд, чемпионат мира мы отработали великолепно. У нас были прекрасная студия, комментаторы на месте, Тимур Журавель с его челленджем. Мне кажется, вся наша команда отработала ЧМ блестяще, – заявил Александр Тащин.

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15 комментариев

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Sergei Burdin
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Нашли чем гордиться. Все федеральные каналы отказались от трансляций, включая финал. Где еще смотреть то? И да, к полуфиналам таки сделали возможность включить интершум. Это прекрасно. Но сделали это только на своем сайте, где трансляция всегда лежала и приходилось смотреть с кинопоиска или смотрим.ру где такой замечательной функции нет. А по матч премьеру вообще какой-то треш шел с комментариями толпы пузанов на вольные темы.
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WelcomeBackPURE
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Ответ Dvin
Пофиг на Матч. Всё-таки какая же великая игра Футбол. Этот спорт всё же на ступеньку выше всего остального. Только победа футбольной сборной может заставить обезуметь всю страну. Далеко ходить не нужно - победа в 1/8 нашей сборной в 2018
Неправда ! Фигурное катание интереснее ! Я например, после победы ( любое имя ) 3 дня Бухал на Никольской, один
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Dinamik1
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А с чем сравнивать?Одно то что там был майонез уже минус.Плюс чердак задавал глупые вопросы и отвечал не в тему.
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Добрый Ретроград
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Посмотрел, что это за гражданин - генеральный продюсер срач-тв. Все очень плохо, а российское телевидение мертво уже лет 10
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Ульяна Ермолаева
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На ЧМ хорошо отработали с трансляциями. Приятно удивлёна была
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Джиза
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Покажите рейтинге Валере, который катает унылые матчи с непонятными людьми в составе сборной.
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Burel
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Ответ Mechel**
Заслуга финала, а не ваша, убогие бюджетники
как будто про зенит сказал
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s_h_a_m_a_n
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Срач ТВ отработал ЧМ убого.
Беготня тимурки по стадионам, синяя рожа Губера.
А когда Журавль ещё и комментировать начал..
😵😵😵
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igls54
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Мировой футбол способен вытащить на поверхность даже такой днищенский канал
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Арсен Венгер (копия)
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Месси : «спасибо большое матч-тв за качественные трансляции. Тина и Тимур подарили мне дополнительную мотивацию для победы на чм своей самоотверженной работой»
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Dvin
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Пофиг на Матч. Всё-таки какая же великая игра Футбол. Этот спорт всё же на ступеньку выше всего остального. Только победа футбольной сборной может заставить обезуметь всю страну. Далеко ходить не нужно - победа в 1/8 нашей сборной в 2018
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Арсений Элин
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Тимурке Журавлю премию дайте,ввиде коробке фа.осов,такой человечек неприятный...((
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Анюточка Колыханова
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Если бы не политическая пропаганда на первых двух каналах, Матч ТВ не показывал игры ЧМ, максимум крутили бы повторы и свои студии с Джином.
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Алексей Прядко
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Ъуъ
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Mechel**
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Заслуга финала, а не ваша, убогие бюджетники
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