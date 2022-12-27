ПСВ объявил о соглашении с «Ливерпулем» по Гакпо: «Он отправится в Англию и уладит формальности»

Теги Ливерпуль высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия трансферы Коди Гакпо Футбол

ПСВ и «Ливерпуль» договорились о трансфере вингера Коди Гакпо.

О том, что стороны достигли соглашения, объявил клуб из Эйндховена.

«23-летний игрок атаки в ближайшее время отправится в Англию, где пройдет необходимые формальные процедуры перед завершением трансфера», – сказано в сообщении.

По сведениям The Athletic, покупка обойдется «Ливерпулю» примерно в 37 млн фунтов без учета бонусов.

Гакпо является воспитанником ПСВ и выступал за основную команду с 2018 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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42 комментария

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Jordan95
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Диаш 60, Уругвайский Кэролл 75, Гакпо 40.
175 миллионов за год только в атаку.

Дайте Клоппу ещё миллиард и он наконец выиграет АПЛ и перестанет плакать.
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Антон Чугунов
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Ответ Quintin07
а вот Гакпо играть будет вместо Дарвина получается? А когда, Жота и Диас вернуться? Но Гакпо, придется ко двору.
Зачем гадать, если скоро будет возможность посмотреть, что и как
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Febos_
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в Аяксе наверное радуются что увели лучшего игрока их главного соперника))
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шампион
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Гакпо в ПСВ очень ярко из играл. По тем отрывкам, что попадались, это очень быстрый игрок, с определенной техникой и ударом. На ЧМ если честно ожидал большего, но он молод, за такие деньги это топ-трансфер.
Правда, от Нуньеса я тоже ожидал прорыва. А получили второго Энди Кэролла.
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Djallorossi
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Полгода рассказывать и бить себя пяткой в грудь, что только в МЮ пойду - МЮ начинает подбивать клинья, персонаж за пару дней расписывается с Ливером. Типичный молодой футболист, лапши с избытком, принципов как у типичного наемника. Кто бы им объяснил, что хлеборезку лучше лишний раз не открывать, чтобы не позориться. Лучей поноса вам, товарищ Коди
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Quintin07
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Ответ Okaka
Вместо Окслейдс
этот пассажир понятен, уходит, он и не игрок основы. А когда все здоровы, получается Нуньес сядет на банку.
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ПРЕСЛОВУТЫЙ 2003
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Ответ Kiryl Olshewski
Замена Диасу, Жоте, парень неплох на всех позициях в атаке. Новая 10-ка Ливерпуля?
Нуньесу, в первую очередь
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Febos_
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Очень дёшево если учесть что Мю купили Антони за 100 лямов из той же лиги
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Александр Нижников
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Офигеть, что за сюрпризы они умеют делать
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Okaka
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Ответ Quintin07
а вот Гакпо играть будет вместо Дарвина получается? А когда, Жота и Диас вернуться? Но Гакпо, придется ко двору.
Вместо Окслейдс
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ПРЕСЛОВУТЫЙ 2003
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Ответ Johnny Mnemonik
Если бы ты понимал футбол , и смотрел на навыки футболистов, а не только на цифры.. Ерунду всякую тут бы не писал.
Энтони провел посредственный ЧМ, полгода тоже не выдающиеся.
Гакпо провел классный ЧМ, не знаю насчёт его игры в ПСВ, при этом он стоил намного дешевле зимой, посередине сезона после ЧМ.
Что это если не провал мю с точки зрения цены заплаченной за бразильца?
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Quintin07
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Ответ Антон Чугунов
Вау. Игрок любимой сборной, едет в любимый клуб. Это очень интересно
а вот Гакпо играть будет вместо Дарвина получается? А когда, Жота и Диас вернуться?
Но Гакпо, придется ко двору.
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Артемий Дмитриев
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Ответ Искуственный интеллект
МЮ опять прошляпил отличного игрока🤦🏻‍♂️
Зато Антони за сто взяли, а сейчас на фоне неподписания Гакпо сделают ещё одну паническую покупку
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Антон Чугунов
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Вау. Игрок любимой сборной, едет в любимый клуб. Это очень интересно
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хавбек+
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игрок плана Коутиньо с хорошим дриблингом и ударом
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carlitosway
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норм ливер к деревяшке нуньесу еще одно бревно в атаку прикупили))
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FilinMD
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За такие деньги вполне неплохо выглядит.
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Johnny Mnemonik
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Ответ Jordan95
Увели у мю на 65 миллионов дешевле футзалиста с 1 финтом Энтони. Мю никогда не вернётся, этот клуб проклят. А лысый физрук оставит наследие в виде дна с огромной личкой, которое не продашь))) Как же похорошел наш середняк при Тен Хааге🤡 Кстати, у Гакпо за пол сезона показатели, какие Энтони показывал за год))))
Если бы ты понимал футбол , и смотрел на навыки футболистов, а не только на цифры.. Ерунду всякую тут бы не писал.
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Stewart Downing
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Супер трансфер. Все тихо и без проблем. Наверно теперь жота или фирмино на выход((
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Saboroff
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мю орять за бортом
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Алексей Толстюк
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Ждем Феликса в МЮ
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Vitalijus Bilevicius
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Ответ Ман Сити
Что бы не происходило физрук продолжает скупать посредственных напов. Скоро будет выпускать Кариуссона и 10 напов бегунков.
я вижу, все мире меняется, кроме того д е р ь м а, которое льется из твоего рта... опять у мамки планшет отобрал?
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Виталик Кравченко
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Ааааа 🔥🔥🔥 Отличное подписание 👍🏻
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Eden Hazard
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Никогда не пойму ни Юнайтел, который ему уже чуть ли не майки с его фамилией заказывать начал, но Ливерпуль молча взял и купил, ни ПСВ, который летом отказался от 50 млн, а щас продаёт за 37,после удачного для Гакпо ЧМ. Думал, он подорожает где то до 80
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Кирилл Голивец
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Ответ Marcus-light
Мне кажется, прекрасное сотрудничество выйдет. Главное - без травм
Я бы верил Клоппу на 100% тут если бы не фактор седьмого сезона) в Дортмунде у него тоже странные персонажи появлялись на седьмой типа Иммобиле и Адриана Рамоса) Плюс парень специфический по сочетанию антропометрии и качеств, плюс есть опыт Мемфиса, который не стал большим игроком больших клубов с такими же стартовым бэкграундом
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