ПСВ объявил о соглашении с «Ливерпулем» по Гакпо: «Он отправится в Англию и уладит формальности»
ПСВ и «Ливерпуль» договорились о трансфере вингера Коди Гакпо.
О том, что стороны достигли соглашения, объявил клуб из Эйндховена.
«23-летний игрок атаки в ближайшее время отправится в Англию, где пройдет необходимые формальные процедуры перед завершением трансфера», – сказано в сообщении.
По сведениям The Athletic, покупка обойдется «Ливерпулю» примерно в 37 млн фунтов без учета бонусов.
Гакпо является воспитанником ПСВ и выступал за основную команду с 2018 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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175 миллионов за год только в атаку.
Дайте Клоппу ещё миллиард и он наконец выиграет АПЛ и перестанет плакать.
Правда, от Нуньеса я тоже ожидал прорыва. А получили второго Энди Кэролла.
Гакпо провел классный ЧМ, не знаю насчёт его игры в ПСВ, при этом он стоил намного дешевле зимой, посередине сезона после ЧМ.
Что это если не провал мю с точки зрения цены заплаченной за бразильца?
Но Гакпо, придется ко двору.