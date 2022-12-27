ПСВ и « » договорились о трансфере вингера .

О том, что стороны достигли соглашения, объявил клуб из Эйндховена.

«23-летний игрок атаки в ближайшее время отправится в Англию, где пройдет необходимые формальные процедуры перед завершением трансфера», – сказано в сообщении.

По сведениям The Athletic, покупка обойдется «Ливерпулю» примерно в 37 млн фунтов без учета бонусов.

Гакпо является воспитанником и выступал за основную команду с 2018 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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