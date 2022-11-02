Хави про ЛЕ: «Очень сложный турнир – мы увидели это в прошлом сезоне. «Барсе» будет трудно, учитывая соперников в этом году»

считает, что «Барселоне» будет сложно выиграть .

«Лига Европы – очень хороший турнир. Наша цель – выйти в финал и выиграть его.

Понимаю, что нас будут называть фаворитами. Мы должны будем попытаться выиграть Лигу Европы, но в прошлом году мы увидели, что это очень сложный турнир. Учитывая, какие команды выступают там в этом году, «Барсе» будет очень трудно», – сказал главный тренер «Барселоны».

В прошлом сезоне вылетела из Лиги Европы на стадии 1/4 финала, уступив «Айнтрахту» по сумме двух игр.