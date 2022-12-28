Журавель о челлендже на ЧМ-2022: «Казалось, что я схожу с ума и все вокруг против меня, как в «Шоу Трумана»

Теги телевидение Sports.ru ЧМ-2022 Тимур Журавель Матч ТВ кино Футбол

Тимур Журавель, посетивший все матчи ЧМ-2022, рассказал о тяжелом расписании в Катаре.

«В финальный день группового этапа я переезжал с матча Камерун – Бразилия на игру Сербии и Швейцарии. Этим заканчивалась самая сложная часть челленджа. И тут я понял, что схожу с ума.

Мне реально казалось, что кто-то специально долго держит красный свет светофоров, что машины пытаются меня подрезать, что все вокруг против меня – я не успею. Как в «Шоу Трумана», когда герой Кэрри пробует выскочить из выдуманного мира. 

Честно говоря, тогда я по-настоящему за себя испугался: «Неужели у меня и правда поехала крыша из-за этой гонки?» К тому моменту было 48 матчей за 13 дней.

На Сербию я, само собой, успел. И было ощущение, что финишировал в марафоне. Дальше оставалась, как я думал, сущая ерунда. 

Смотрите, мой обычный день на ЧМ-2022 выглядел так: около 11:00 утра выезжал из отеля, а возвращался в 1:30 ночи. И начиналось самое трудное – из двух часов отснятого видео нужно было смонтировать 15 минут близкого к эфиру материала. Отбой – около 5:30 утра.

Первую неделю я просыпался до будильника и больше не мог спать. Наверное, дело было в перевозбуждении – проще говоря, меня так штырило от происходящего, что я не чувствовал усталости. Такой эффект выхода из бани на мороз – когда вы не ощущаете холода», – написал комментатор «Матч ТВ» в колонке для Sports.ru.

«Пик катарских гуляний – 3% от Никольской». Колонка Тимура Журавеля о ЧМ-2022

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11 комментариев

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Demanishche
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Никому не нужный "рекорд" посредственности
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brt202
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какие цели ставят люди, шлак
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дурной сходненский гребист
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что ты несешь ? кому ты нужен ?
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Йоахим Ференц
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"Niemand interessiert ..." лучше чем Мурат Якин и не скажешь.
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Ruscello
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В течение месяца спать по пять часов...ну понятно почему он так матч за 3е место комментировал. Эффект алкогольного опьянения- движения и речь заторможены, концентрация стремиться в ноль.
При таком графике нужно спать, хотя бы по 6 часов в сутки.
+4
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Кокич
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Снова за окнами белый день.
День вызывает меня на бой.
Я чувствую, закрывая глаза,
Весь мир идёт на меня войной.
©
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Геннадий Тёкин
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Зачем нам это знать?
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s_h_a_m_a_n
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Почему ты ничего не нарушил в Катаре? .
Может тебе бы твою бестолковку открутили
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Arman FCSM
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Всё гораздо проще: всем было пофигу
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ХавиГави_Паратрупер
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Это скорее мы уже сходили с ума от упоминаний этого невероятного рекорда в новостях и особенно трансляциях матчей🙄
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Bartez1986
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Можно по-разному относиться к Журавелю, но челлендж прикольный. Мне вот было интересно. Идея неплохая, как минимум
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