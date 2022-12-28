Журавель о челлендже на ЧМ-2022: «Казалось, что я схожу с ума и все вокруг против меня, как в «Шоу Трумана»

, посетивший все матчи ЧМ-2022, рассказал о тяжелом расписании в Катаре.

«В финальный день группового этапа я переезжал с матча Камерун – Бразилия на игру Сербии и Швейцарии. Этим заканчивалась самая сложная часть челленджа. И тут я понял, что схожу с ума.

Мне реально казалось, что кто-то специально долго держит красный свет светофоров, что машины пытаются меня подрезать, что все вокруг против меня – я не успею. Как в «Шоу Трумана», когда герой Кэрри пробует выскочить из выдуманного мира.

Честно говоря, тогда я по-настоящему за себя испугался: «Неужели у меня и правда поехала крыша из-за этой гонки?» К тому моменту было 48 матчей за 13 дней.

На Сербию я, само собой, успел. И было ощущение, что финишировал в марафоне. Дальше оставалась, как я думал, сущая ерунда.

Смотрите, мой обычный день на ЧМ-2022 выглядел так: около 11:00 утра выезжал из отеля, а возвращался в 1:30 ночи. И начиналось самое трудное – из двух часов отснятого видео нужно было смонтировать 15 минут близкого к эфиру материала. Отбой – около 5:30 утра.

Первую неделю я просыпался до будильника и больше не мог спать. Наверное, дело было в перевозбуждении – проще говоря, меня так штырило от происходящего, что я не чувствовал усталости. Такой эффект выхода из бани на мороз – когда вы не ощущаете холода», – написал комментатор « » в колонке для Sports.ru.

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