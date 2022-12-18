Журавель, ходивший на все матчи ЧМ в Катаре, о пройденном расстоянии: «12,5 км в среднем за день, иногда 15. Порядка 375 км за месяц»

Тимур Журавель, ходивший на все матчи ЧМ-2022, рассказал о пройденном расстоянии в Катаре.

– Слушай, мой первый чемпионат мира – в Германии – там я прошел с огромным монтажным лэптопом гораздо большее расстояние, чем здесь. И тогда в 2006-м было тяжело, и здесь было тяжело.

Но это объективные сложности. Потому что у нас тут был один пропуск на машину, и он уходил съемочной группе – Денису Левко или Диме Занину. Я на это не мог претендовать, потому что у меня здесь бонусная миссия, а они снимают новости.

Поэтому да, я проходил по 15-17 км в день. Меня из машины выбрасывали на трассу, и я шел, обходил, заходил, искал какие-то лазейки. Но в этом тоже был мой челлендж. Вроде справился.

– У тебя же телефон с шагомером. Давай посчитаем, сколько ты прошел пешком с момента прилета в Доху?

– 12,5 км – это в среднем за день. Иногда было по 15. Иногда, когда матчей не было – по 9. Так что, думаю, в целом это порядка 375 км за месяц.

– «Бонусная» миссия – ты сам удовлетворен ее выполнением?

– Думаю, да. Я получил дикие впечатления, пережил моменты, которые нельзя пережить, если бы я комментировал матчи или снимал новости, как Дима и Денис, – сказал комментатор «Матч ТВ».

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