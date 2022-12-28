«Локомотив» покупает Лантратова у «Химок». Вратарь завтра подпишет контракт (Иван Карпов)

Теги Локомотив Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Илья Лантратов Футбол

Вратарь «Химок» Илья Лантратов близок к переходу в «Локомотив».

По данным инсайдера Ивана Карпова, клубы пришли к соглашению касательно трансфера, и завтра 27-летний футболист подпишет контракт с новой командой.

Утверждается, что «Химки» получат «минимальную компенсацию» и процент от следующей продажи игрока.

Лантратов представлял «Локомотив» с 2014 по 2016 год. За «Химки» он играет с 2019-го. Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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46 комментариев

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Eropuk
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Ответ Никита Самарин
Есть Гиля и Худяков, для чего нужен Лантратов? 🤔
Гиля уже не тащит, Худя ещё не тащит
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Nikita Nikitin
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Гильерме всё? На свалку истории?
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h28xpb4vj9
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Ответ Teodrakis
Он и есть ребёнок. Сколько ему? 18? И от лучше всех, кому 19, 20, 21... Т. е. Это тот же Пиняев, но в воротах. А теперь его не будет.
Наверно вы плохо смотрели матчи Локомотива с участием Худякова…
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Teodrakis
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Ответ h28xpb4vj9
При всем моем уважении к Худякову, но он еще очень сырой вратарь. Очень много ошибок детских. Да в принципе он еще и сам ребенок. Если Лантратов перейдет, то будет интересно снова на него посмотреть в Локо. Хороший вратарь.
Он и есть ребёнок. Сколько ему? 18? И от лучше всех, кому 19, 20, 21... Т. е. Это тот же Пиняев, но в воротах. А теперь его не будет.
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Виктор Войнов
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Билеты на электрички подорожают ?
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Teodrakis
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Был Худяков и нет Худякова
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Aleksandr Danilov
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Фаны Локо, какой Худяков? Он меньше трёшки не пропускает, вообще не понимаю как он в составе играет. Как когда то Карпов в ЦСКА был, за уши тянули его. А сейчас он не понятно где
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Artak Hunanyan
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Ответ воробей джек
Локо отлично усиливается! Но вот не понятно под какие цели? Азиатская ЛЧ?
До азиатской ЛЧ ещё дальше чем до европейской ЛЧ. Там надо коэф набирать будет с нуля. И мест не будет сразу
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Кондитер
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Ответ mancity111
Худяков слабый вратарь
А лантратов прям Буффон 😁😁😁
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Diman Stekolshikov
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Ответ Bartez1986
Локо жёстко закупается перед НГ. По русской традиции - далеко не тем, кем надо
А кем надо?
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шатанледс 12
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Ответ Егор Волхонов
Зачем он у локо худя есть
Спасают парня из шапито депутата Терешкова
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Diman Stekolshikov
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Ответ Дым под водой
Раз пошла такая пьянка, им там Мевля, Рыбус и Рассказов не нужны? 🤔
Слушай ну только вам сослали косячника Рыбуся
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Diman Stekolshikov
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Ответ corazón blanco
Так Худяков же высоко котируется даже европейскими скаутами. Довольно высокие у него рейтинги среди перспективных молодых вратарей. Воспитанник клуба. Очень странное решение.
2 вратаря нужно всегда, Гиля не тянет уже
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Diman Stekolshikov
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Ответ воробей джек
Локо отлично усиливается! Но вот не понятно под какие цели? Азиатская ЛЧ?
Сначала цель не вылететь
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Diman Stekolshikov
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Ответ Никита Самарин
Есть Гиля и Худяков, для чего нужен Лантратов? 🤔
Гиля в возрасте уже, постоянно травмы
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maximilian_15
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Ответ mancity111
Худяков слабый вратарь
Нет, пока просто мало опыта
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Никита Самарин
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Есть Гиля и Худяков, для чего нужен Лантратов? 🤔
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arspurs9
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Ответ Егор Волхонов
Зачем он у локо худя есть
Пора бы поставить на ворота не Худякова, а вратаря.
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Dmitry Orlov
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Год-полтора назад я ОЧЕНЬ хотел, чтобы Лантратов перешёл в Локо. Он реально выручал в Химках (даже в финале кубка Зенит только при помощи пенальти победил).
Но сейчас есть Худяков, потому решение выглядит спорным. Хотя может быть, Дане пока банально рано играть первым номером все игры, нужен кто-то поопытнее. А у Гили очередная травма. Если дело в этом, Лантратов - лучший из возможных вариантов, тем более, по цена/качество, тем более - раньше играл за молодёжную команду Локо.
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воробей джек
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Локо отлично усиливается! Но вот не понятно под какие цели? Азиатская ЛЧ?
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mancity111
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Ответ Егор Волхонов
Зачем он у локо худя есть
Худяков слабый вратарь
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adamxx
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Ответ Tahir Turk
Трансфер с прицелом на последующую продажу, инфа сотка
Продажу кому?
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Дмитрий9779
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Ответ Дым под водой
Раз пошла такая пьянка, им там Мевля, Рыбус и Рассказов не нужны? 🤔
Хватит топами разбрасываться.
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Артём Криушов
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Химкам Митрюшкина и Гудиева хватит
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corazón blanco
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Так Худяков же высоко котируется даже европейскими скаутами. Довольно высокие у него рейтинги среди перспективных молодых вратарей. Воспитанник клуба. Очень странное решение.
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