«Локомотив» покупает Лантратова у «Химок». Вратарь завтра подпишет контракт (Иван Карпов)

Вратарь «Химок» близок к переходу в « ».

По данным инсайдера Ивана Карпова, клубы пришли к соглашению касательно трансфера, и завтра 27-летний футболист подпишет контракт с новой командой.

Утверждается, что «Химки» получат «минимальную компенсацию» и процент от следующей продажи игрока.

Лантратов представлял «Локомотив» с 2014 по 2016 год. За « » он играет с 2019-го. Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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