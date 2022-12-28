«Локомотив» покупает Лантратова у «Химок». Вратарь завтра подпишет контракт (Иван Карпов)
Вратарь «Химок» Илья Лантратов близок к переходу в «Локомотив».
По данным инсайдера Ивана Карпова, клубы пришли к соглашению касательно трансфера, и завтра 27-летний футболист подпишет контракт с новой командой.
Утверждается, что «Химки» получат «минимальную компенсацию» и процент от следующей продажи игрока.
Лантратов представлял «Локомотив» с 2014 по 2016 год. За «Химки» он играет с 2019-го. Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
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Но сейчас есть Худяков, потому решение выглядит спорным. Хотя может быть, Дане пока банально рано играть первым номером все игры, нужен кто-то поопытнее. А у Гили очередная травма. Если дело в этом, Лантратов - лучший из возможных вариантов, тем более, по цена/качество, тем более - раньше играл за молодёжную команду Локо.