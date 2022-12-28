Оздоев впервые забил за «Фатих Карагюмрюк» – «Трабзонспору» ударом с угла штрафной

Теги Трабзонспор высшая лига Турция Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Футбол

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев отметился голом в чемпионате Турции.

Россиянин открыл счет на 6-й минуте игры с «Трабзонспором» (2:1, первый тайм) в 16-м туре Суперлиги. Он отправил мяч в ворота с левого угла штрафной площади соперника.

Это первый гол хавбека за турецкую команду после летнего трансфера. До этого дня у него была лишь результативная передача 3 октября.

Подробно со статистикой Оздоева можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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OldRedWhite
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Ответ RusDunkelheit
он случайно забил) а играет посредственно
Да какие ещё выводы !
Он практически только начал )))
Однако , Трабзон уже похоронен - 1:2 и красная у гостей.
Похоже Пирло останется так у руля Фатиха !
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Каба
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Ответ Roaltar
Красавчег. Не хочется сравнивать с персонажем, у которого не получилось в Турции, но Оздоев - это и есть доказательство того, что если упорно работать, все получится. Удаче Маге в дальнешем
Оздоев в самом соку для своей позиции, ещё несколько сезонов поиграет, а "персонаж" в пенсионном возрасте. Кстати, не получилось ещё и у Ракицкого, отчалил из Аданы вслед за Дзюбой
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ws357
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Ответ Insan
Фатих Карагюмрюк Магомеда Оздоева
Салам Алейкум
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Nikita Chesnokov
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К таким новостям принято видео с голом прикреплять..
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RusDunkelheit
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Ответ Roaltar
Красавчег. Не хочется сравнивать с персонажем, у которого не получилось в Турции, но Оздоев - это и есть доказательство того, что если упорно работать, все получится. Удаче Маге в дальнешем
он случайно забил) а играет посредственно
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mahurat
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Очень рад за Магомеда. Надеюсь, еще в сборной сыграет.
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Insan
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Фатих Карагюмрюк Магомеда Оздоева
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Roaltar
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Красавчег. Не хочется сравнивать с персонажем, у которого не получилось в Турции, но Оздоев - это и есть доказательство того, что если упорно работать, все получится. Удаче Маге в дальнешем
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Three Days Grace
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там еще и Головин ассист сделал
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