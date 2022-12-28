Оздоев впервые забил за «Фатих Карагюмрюк» – «Трабзонспору» ударом с угла штрафной
Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев отметился голом в чемпионате Турции.
Россиянин открыл счет на 6-й минуте игры с «Трабзонспором» (2:1, первый тайм) в 16-м туре Суперлиги. Он отправил мяч в ворота с левого угла штрафной площади соперника.
Это первый гол хавбека за турецкую команду после летнего трансфера. До этого дня у него была лишь результативная передача 3 октября.
Подробно со статистикой Оздоева можно ознакомиться здесь.
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Он практически только начал )))
Однако , Трабзон уже похоронен - 1:2 и красная у гостей.
Похоже Пирло останется так у руля Фатиха !