Оздоев впервые забил за «Фатих Карагюмрюк» – «Трабзонспору» ударом с угла штрафной

Полузащитник « » отметился голом в чемпионате Турции.

Россиянин открыл счет на 6-й минуте игры с « » (2:1, первый тайм) в 16-м туре Суперлиги. Он отправил мяч в ворота с левого угла штрафной площади соперника.

Это первый гол хавбека за турецкую команду после летнего трансфера. До этого дня у него была лишь результативная передача 3 октября.

Подробно со статистикой Оздоева можно ознакомиться здесь.

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