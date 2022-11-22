Оздоев о Турции: «Когда начинаешь говорить на английском, цены сразу растут – иногда в 10 раз. Так же было и в России в период ЧМ»

рассказал, что в Турции завышают цены для англоговорящих людей.

– Есть стереотип, что в Турции тебя на каждом шагу пытаются обмануть. Сталкивался с подобным?

– Сталкивался. Проблема в Турции заключается в том, что, когда ты начинаешь говорить на английском, цены сразу начинают расти. Иногда даже в 10 раз. Там, где для турка цена 1 лира, для иностранца будет 1 евро. Так же было и в России в период чемпионата мира. Некоторые таксисты обманывали приезжих.

– Турецкий уже немного освоил?

– Слова благодарности, приветствие. Могу спросить, как дела. Потихоньку учу слова, – сказал полузащитник .