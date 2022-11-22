Оздоев о предложениях российских клубов: «Не рассматривал их всерьез. Я играл в лучшем клубе страны – и мог в нем остаться»
Магомед Оздоев рассказал, что не рассматривал всерьез предложения российских клубов.
Летом бывший полузащитник «Зенита» перешел в турецкий «Фатих Карагюмрюк».
– Ты довольно долго оставался без команды летом. На тебя это давило?
– Нет, потому что переговорный процесс шел постоянно. Я спокойно выбирал место, в котором будет спокойно и мне, и моей семье.
– Хоть один шанс остаться в России был?
– Шансы были. Но я не рассматривал эти предложения всерьез. Я играл в лучшем клубе страны. И я мог в нем остаться. Мне кажется, из «Зенита» не уходят для того, чтобы перейти в другой российский клуб, – сказал Оздоев.
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