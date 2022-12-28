«МЮ» хочет арендовать Морату у «Атлетико»
«Манчестер Юнайтед» интересуется Альваро Моратой.
Как сообщает ESPN, «МЮ» рассматривает варианты аренды игроков до конца сезона ввиду ограниченного бюджета на трансферы.
Одним из вариантов является Альваро Мората, при условии, что «Атлетико» готов выслушать предложения об аренде нападающего.
Отмечается, что «Юнайтед» потерял интерес к форварду «Болоньи» Марко Арнаутовичу, к которому присматривался летом.
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Но лучше бы маркуса тюрама привели
Единственный немного странный трансфер - 56млн из Челси в Атлетико,хотя ни в Челси,ни за сезон в Атлетико он очень средние результаты показал.
Реал в Челси его за 66млн продал,но там у него в сезоне16/17 лучшая стата в карьере.
Ни разу в карьере за весь сезон не забил более 20 голов,но все время в элитных клубах играет - как ему это удается?
Кто уже только не пытался
Я принимаю ваши надежды, но не похоже.
Зачем им футболист, который по журналистам бегает?
Незачем.