«МЮ» хочет арендовать Морату у «Атлетико»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Болонья Марко Арнаутович Альваро Мората Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется Альваро Моратой.

Как сообщает ESPN, «МЮ» рассматривает варианты аренды игроков до конца сезона ввиду ограниченного бюджета на трансферы.

Одним из вариантов является Альваро Мората, при условии, что «Атлетико» готов выслушать предложения об аренде нападающего.

Отмечается, что «Юнайтед» потерял интерес к форварду «Болоньи» Марко Арнаутовичу, к которому присматривался летом.

«МЮ» рассматривает аренду Феликса с обязательным выкупом – клуб не хочет платить 100 млн евро зимой. Англичане сделают запрос о трансфере Рамуша, Гакпо и Мората – в шорт-листе

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21 комментарий

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Экзорцизм Глейзеров
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Ответ Answer1
Сам по себе Мората как бомбардир вариант крайне сомнительный, но в системе Тен Хага мог бы быть крайне полезен. Во всех командах Аякса у Тен Хага был центр форвард умеющий создавать пространство, способный играть спиной к чужим воротам и играющий на партнеров, Мората это тоже безусловно умеет, за это его и ценят, а отнюдь не за голеадорские рекорды. Так что я был бы обеими руками за эту аренду, думаю, получилось бы интересно.
Точно полезнее Феликса или гакпо. Тут без Бэ.
Но лучше бы маркуса тюрама привели
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Евгений Ох
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Ответ Флоренти́но Пéрес
Глейзеры и не тратились никогда.
Хорошая шутка)
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Криптонит
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Мората это дорогая затычка,пока не будет найден топ-форвард
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Иван Лапин
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Ответ Bolvan
На ЧМ Мората хорош был
на скамейке запасных он хорош был
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corazón blanco
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Ответ Answer1
Еще и сына вернул в академию Реал Мадрида, тоже можно закинуть в копилку фактов, что Роналду переедет в Мадрид доигрывать сезон, пусть и не в Реал, а в Атлетико. Красивая была бы история, но, думаю, маловероятная, хотя продолжения его карьеры в Европе, мне бы было гораздо интереснее чем бесславное окончание карьеры в Саудовской Аравии.
Так-то оно так и отчасти я с Вами согласен. Но если, вдруг, представим, что Атлетико подпишет Роналду, о котором много раз очень лестно отзывался Симеоне. То тогда Роналду вообще сожжет все мосты. Болельщики Мадрида - в большинстве своём единственные, кто к нему до сих пор относятся с теплотой. С Ювентусом и Юнайтед он уже все разрушил и многие от него отвернулись, неужели он пойдёт и на такой шаг? Очень маловероятно.
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Eduard Rastryopin
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Ответ furiking
Есть конспирологическая теория, что на его трансферах деньги отмываются
Посмотрел его стату трансферов,с первого взгляда ничего особенного.
Единственный немного странный трансфер - 56млн из Челси в Атлетико,хотя ни в Челси,ни за сезон в Атлетико он очень средние результаты показал.
Реал в Челси его за 66млн продал,но там у него в сезоне16/17 лучшая стата в карьере.
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Флоренти́но Пéрес
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Ответ Lavinka
Глейзеры продают клуб и не хотят тратится на траснферы . По этому только аренда игроков рассматривается .
Глейзеры и не тратились никогда.
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Никого_нет
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Ответ corazón blanco
От создателей, что Роналду почти перешёл в Сити. Во-первых у Атлетико не все так гладко с финансами, во-вторых они вроде как всерьез нацелены на Эглесиаса из Бетиса. Который уже второй год проводит на высочайшем уровне, адаптирован к Примере. В-третьих Роналду решил себя совсем закопать на излете карьеры и испортить отношение с болельщиками Мадрида? Перейти в Атлетико, после столько лет выступлений за Мадрид, тренируется сейчас на базе Мадрида на Вальдебебас и уйти на Ванда Метрополитано? Очень и очень маловероятно.
Много инсайдов от связанных с Сити людьми, что Рон был там одной ногой уже, да и в интервью он это подтверждает
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Answer1
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Сам по себе Мората как бомбардир вариант крайне сомнительный, но в системе Тен Хага мог бы быть крайне полезен. Во всех командах Аякса у Тен Хага был центр форвард умеющий создавать пространство, способный играть спиной к чужим воротам и играющий на партнеров, Мората это тоже безусловно умеет, за это его и ценят, а отнюдь не за голеадорские рекорды. Так что я был бы обеими руками за эту аренду, думаю, получилось бы интересно.
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furiking
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Ответ Eduard Rastryopin
Мората опять чит-код врубил? Ни разу в карьере за весь сезон не забил более 20 голов,но все время в элитных клубах играет - как ему это удается?
Есть конспирологическая теория, что на его трансферах деньги отмываются
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Answer1
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Ответ Футмастер
Атлетико не просто так форвардов пытается продать или отдать в аренду: очень большая вероятность, что подпишут Роналду
Еще и сына вернул в академию Реал Мадрида, тоже можно закинуть в копилку фактов, что Роналду переедет в Мадрид доигрывать сезон, пусть и не в Реал, а в Атлетико. Красивая была бы история, но, думаю, маловероятная, хотя продолжения его карьеры в Европе, мне бы было гораздо интереснее чем бесславное окончание карьеры в Саудовской Аравии.
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Dm Kznts
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Круговорот Морат в футболе
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Eduard Rastryopin
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Мората опять чит-код врубил?
Ни разу в карьере за весь сезон не забил более 20 голов,но все время в элитных клубах играет - как ему это удается?
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corazón blanco
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Ответ Футмастер
Атлетико не просто так форвардов пытается продать или отдать в аренду: очень большая вероятность, что подпишут Роналду
От создателей, что Роналду почти перешёл в Сити. Во-первых у Атлетико не все так гладко с финансами, во-вторых они вроде как всерьез нацелены на Эглесиаса из Бетиса. Который уже второй год проводит на высочайшем уровне, адаптирован к Примере. В-третьих Роналду решил себя совсем закопать на излете карьеры и испортить отношение с болельщиками Мадрида? Перейти в Атлетико, после столько лет выступлений за Мадрид, тренируется сейчас на базе Мадрида на Вальдебебас и уйти на Ванда Метрополитано? Очень и очень маловероятно.
+3
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Lavinka
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Глейзеры продают клуб и не хотят тратится на траснферы . По этому только аренда игроков рассматривается .
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Stereophonics89
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Сомневаюсь, что ЭТХ сможет сделать из него бомбардира
Кто уже только не пытался
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А.Э.РАСИМ
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Ответ Футмастер
Атлетико не просто так форвардов пытается продать или отдать в аренду: очень большая вероятность, что подпишут Роналду
Думаете, они сума сошли?
Я принимаю ваши надежды, но не похоже.
Зачем им футболист, который по журналистам бегает?
Незачем.
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Чёрный тюльпан
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Очередная ахинея от ESPN, ничего нового. Их уровень каких-либо инсайдов касаемо нелюбимого "соккера" ниже плинтуса.
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Футмастер
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Атлетико не просто так форвардов пытается продать или отдать в аренду: очень большая вероятность, что подпишут Роналду
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Bolvan
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На ЧМ Мората хорош был
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Эль Иберико
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никакой аренды, только покупка.
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