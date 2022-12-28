«МЮ» хочет арендовать Морату у «Атлетико»

« » интересуется Альваро Моратой.

Как сообщает ESPN, «МЮ» рассматривает варианты аренды игроков до конца сезона ввиду ограниченного бюджета на трансферы.

Одним из вариантов является , при условии, что « » готов выслушать предложения об аренде нападающего.

Отмечается, что «Юнайтед» потерял интерес к форварду «Болоньи» Марко Арнаутовичу, к которому присматривался летом.

«МЮ» рассматривает аренду Феликса с обязательным выкупом – клуб не хочет платить 100 млн евро зимой. Англичане сделают запрос о трансфере Рамуша, Гакпо и Мората – в шорт-листе

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