Журавель о Катаре: «Пик гуляний – 3% от нашей Никольской. Но ЧМ можно хоть в Антарктиде провести, антураж все равно будет»

Теги телевидение болельщики Sports.ru ЧМ-2018 FIFA ЧМ-2022 Тимур Журавель Матч ТВ Футбол

Тимур Журавель рассказал об атмосфере чемпионата мира, который прошел в Катаре.

«Честно говоря, я даже особо не заметил на ЧМ нехватку атмосферы. Чемпионат мира – такого масштаба событие, что его можно хоть в Антарктиде провести, антураж все равно будет. Внутри катарских стадионов было достаточно антуражно.

А вот за пределами не очень. Около «Лусаила» журналисты буквально гонялись за колоритными болельщиками для контента, такая же охота была и на старом рынке «Сук Вакиф». Пик тамошних гуляний – это процента три от нашей Никольской. 

Запрещенный на аренах алкоголь абсолютно легально продавался в барах при отелях и в фан-зонах – просто поддерживать себя в форме на матче было невозможно. За все время я видел только пару теплых англичан уже на стадионе. И то – это только мое ощущение.

Вот и мы с Димой Шнякиным после завершения группового этапа не стали себя сдерживать – зарулили в бар при соседнем отеле и пропустили по паре пинт. На входе надо было показать паспорт в подтверждение, что ты иностранец. Забавно, но в баре кроме нас были только… корейские девушки. Они бурно отмечали успех своей сборной. Наверное, так выглядит второй сезон «Игры в кальмара», – написал комментатор «Матч ТВ» в колонке для Sports.ru.

«Пик катарских гуляний – 3% от Никольской». Колонка Тимура Журавеля о ЧМ-2022

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5 комментариев

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каток Третьяка
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Последнее про игру в кальмара вообще не понятно...
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&_Bishep_&
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На Ростов-арене в 2018 мне показалось маловато точек для розлива пива. Очередь такова, что опаздываешь к началу таймов. По крайней мере на противоположенной основной видеокамере трибуне
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rigobersong
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Главное что пижоны лежат🇵🇹, а великие торжествуют🇦🇷🥇
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Утя Ваткин
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Статьи на главной достаточно.
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s_h_a_m_a_n
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Посмотрел бы на Тимура, бегающего по стадионам в Антарктиде
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