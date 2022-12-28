У «Барсы» будет желтая 4-я форма с флагом Каталонии на груди. Эмблема – по центру

У «Барселоны» будет четвертый комплект формы на сезон-2022/23.

В январе «блауграна» выпустит новую экипировку, которая будет выполнена в желтом цвете, сообщает Footy Headlines.

На форму нанесены красные вертикальные полоски, формирующие флаг Каталонии – Саньеру.

Эмблема «Барселоны» будет размещена на груди по центру, а свуш, символ Nike, будет перемещен с груди на рукава футболки. Логотип компании Spotify размещен под флагом Каталонии.

Фото: footyheadlines.com

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!