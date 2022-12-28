У «Барсы» будет желтая 4-я форма с флагом Каталонии на груди. Эмблема – по центру
У «Барселоны» будет четвертый комплект формы на сезон-2022/23.
В январе «блауграна» выпустит новую экипировку, которая будет выполнена в желтом цвете, сообщает Footy Headlines.
На форму нанесены красные вертикальные полоски, формирующие флаг Каталонии – Саньеру.
Эмблема «Барселоны» будет размещена на груди по центру, а свуш, символ Nike, будет перемещен с груди на рукава футболки. Логотип компании Spotify размещен под флагом Каталонии.
Фото: footyheadlines.com
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Отлично подошла бы форма дурацкого зеленого цвета с эмблемой ФК Реал Мадрид в центре.
Шутка))))
А, точно, каникулы же
Какое место у Челси?)
Он с лета ещё)