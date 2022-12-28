У «Барсы» будет желтая 4-я форма с флагом Каталонии на груди. Эмблема – по центру

Теги Барселона Ла Лига Nike игровая форма стиль Футбол

У «Барселоны» будет четвертый комплект формы на сезон-2022/23.

В январе «блауграна» выпустит новую экипировку, которая будет выполнена в желтом цвете, сообщает Footy Headlines.

На форму нанесены красные вертикальные полоски, формирующие флаг Каталонии – Саньеру.

Эмблема «Барселоны» будет размещена на груди по центру, а свуш, символ Nike, будет перемещен с груди на рукава футболки. Логотип компании Spotify размещен под флагом Каталонии.

Фото: footyheadlines.com

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38 комментариев

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Константин Федяев
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Ответ Егор Ольшанов
Фанатик лондонского средняка обиделся что у них забрали Рафинью и Кунде
Середняки в плей-офф ЛЧ не играют
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Михаил Корж
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Ответ KMR
4-я это,которая дома, тихо и чтобы никто не увидел
В прошлом сезоне Барса разгромила Реал на «Сантьяго-Бернабеу» в форме сделаную в цвет флага Каталонии. И правда тихо получилось 😁
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DolJun
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Ответ Егор Ольшанов
Фанатик лондонского средняка обиделся что у них забрали Рафинью и Кунде
егорка, ты вообще о чем?)
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Алексий Бяконт
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Что за Барселона. Давайте форму Пюника Аль-Ахли Колхозчи!
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Doutor C.V.
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Вертикальные?
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Нейтральный критик
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Каждая из полосок символизирует финансовый рычаг.
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Бускетс это позиция
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Классная форма в целом, из комплектов формы в последние годы не нравилась только прошлогодняя домашняя,а остальные весьма неплохи
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KMR
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Ответ Kenai Tahov
Каталония, хватит кормить Испанию!
Каталония отвечает - Сибирь,ты как там?)
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KMR
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4-я это,которая дома, тихо и чтобы никто не увидел
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А.Э.РАСИМ
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Думаю, судьям надо брать пример.
Отлично подошла бы форма дурацкого зеленого цвета с эмблемой ФК Реал Мадрид в центре.

Шутка))))
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Егор Зуев
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Что тут забыли диванные политики?
А, точно, каникулы же
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Kenai Tahov
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Каталония, хватит кормить Испанию!
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x2dj8fx6q7
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Может горизонтальные ?
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Alex Legend
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Король Испании уже готовит заявление о начале специальной операции по десепаратизации Каталонии.
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Егор Зуев
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Ответ Sevuska
А куда фифа смотрит на эти сепоротивные настроения!?
А почему у басков тогда повязки капитана виде флага страны Басков?
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Alexlagodny
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На классных игроках любая форма красивая!!!
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Егор Зуев
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Ответ DolJun
по сравнению с той формой цвета детской неожиданности - то даже и неплохо, как для фк мем)
Опять наш обиженный дружок, который болеет на сине-белых лондонский середняковый мешок заявился)
Какое место у Челси?)
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Alexlagodny
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Ответ predMBAPPE
Полная хрень, так скоро и радуга ЛГБТ появится!
Может быть тебе и нравится та радуга, но она не появится.
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rigobersong
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Вообще пушка:) Впрочем у Барселоны всегда топовая форма❤❤❤
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Егор Зуев
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Ответ Егор Ольшанов
Фанатик лондонского средняка обиделся что у них забрали Рафинью и Кунде
А ты не заметил?
Он с лета ещё)
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Raul7Realmadrid
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Сгодится для Лиги Европы
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Wiley Fox
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Сратые сепары снова от России бабло начали получать, видимо
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Егор Зуев
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Хороший стиль, очень нравится даже
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Alexlagodny
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Ответ Sevuska
А куда фифа смотрит на эти сепоротивные настроения!?
Нормально смотрят, они ведь к чужим не лезут.
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Егор Зуев
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Ответ Руслан Сутулов
Индивидумы в комментариях шутит про мочу, ничего глупее не видел...
Это база
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