Хавьер Тебас: «Барсе» необходимо сократить фонд зарплат. Правила существуют для всех, и их нужно соблюдать»
Хавьер Тебас высказался о возможности новых трансферов «Барселоны».
«Я ссылаюсь на слова вице-президента по экономике на собрании, когда он сказал, что необходимо сократить фонд заработной платы. Если нет, то это будет сложно.
Что-то может быть предпринято, но я не знаю, то ли это, о чем сейчас говорят. Я слышал, как президент Лапорта говорил, что в один день он что-то предусматривает, а в другой – нет. Я не знаю. Не знаю.
Правила существуют для всех, и их нужно соблюдать. Мы не можем быть гибкими для одних и не быть таковыми для других.
Правила очень четкие, их нельзя трактовать по-разному, и в «Барсе» об этом знают.
Мы ежедневно общаемся с представителями отдела экономического контроля «Барселоны», и они знают, что там и как, знали все лето и с тех пор, как там работает Жоан Лапорта и его экономическая команда», – сказал президент Ла Лиги.
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