Михаил Мудрик: «Выбрал бы, вероятно, быть игроком старта «Арсенала», чем запасным в «Реале». Болельщики говорят: «Приезжай к нам!»

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Михаил Мудрик поделился мыслями об интересе «Арсенала».

Ранее сообщалось, что английский клуб контактировал с агентами футболиста.

«Я внимательно слежу за «Арсеналом». Это очень динамичная команда.

За мной следят много болельщиков «Арсенала» – это стало одним из сюрпризов. Другие фанаты не общались со мной так много, как болельщики «Арсенала». Они всегда говорят мне: «Приезжай к нам!».

Чисто теоретически, если бы у меня была возможность выбирать – стать запасным футболистом в «Реалом» или быть игроком основного состава в «Арсенале», я бы, вероятно, выбрал «Арсенал». 

Но для начала я бы хотел узнать у главного тренера, что получу шанс», – сказал 21-летний полузащитник «Шахтера».

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