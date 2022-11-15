Михаил Мудрик: «Выбрал бы, вероятно, быть игроком старта «Арсенала», чем запасным в «Реале». Болельщики говорят: «Приезжай к нам!»
Михаил Мудрик поделился мыслями об интересе «Арсенала».
Ранее сообщалось, что английский клуб контактировал с агентами футболиста.
«Я внимательно слежу за «Арсеналом». Это очень динамичная команда.
За мной следят много болельщиков «Арсенала» – это стало одним из сюрпризов. Другие фанаты не общались со мной так много, как болельщики «Арсенала». Они всегда говорят мне: «Приезжай к нам!».
Чисто теоретически, если бы у меня была возможность выбирать – стать запасным футболистом в «Реалом» или быть игроком основного состава в «Арсенале», я бы, вероятно, выбрал «Арсенал».
Но для начала я бы хотел узнать у главного тренера, что получу шанс», – сказал 21-летний полузащитник «Шахтера».
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