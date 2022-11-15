поделился мыслями об интересе «Арсенала».

Ранее сообщалось, что английский клуб контактировал с агентами футболиста.

«Я внимательно слежу за . Это очень динамичная команда.

За мной следят много болельщиков «Арсенала» – это стало одним из сюрпризов. Другие фанаты не общались со мной так много, как болельщики «Арсенала». Они всегда говорят мне: «Приезжай к нам!».

Чисто теоретически, если бы у меня была возможность выбирать – стать запасным футболистом в или быть игроком основного состава в «Арсенале», я бы, вероятно, выбрал «Арсенал».

Но для начала я бы хотел узнать у главного тренера, что получу шанс», – сказал 21-летний полузащитник .