«Арсенал» предложил 40+20 млн евро за Мудрика. «Шахтер» хочет гораздо больше денег

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Михаил Мудрик Футбол

«Арсенал» сделал предложение о трансфере игрока «Шахтера».

Лондонский клуб предложил 60 миллионов евро за Михаила Мудрика, сообщает Фабрицио Романо. Большую часть суммы – 40 миллионов евро – «канониры» хотят выплатить сразу, еще 20 миллионов – бонусами. 

Однако украинцев не устраивают такие условия – они хотят получить гораздо больше денег. Сам игрок хочет перейти в АПЛ. Вскоре возможную сделку обсудят с агентом Мудрика. 

В текущем сезоне УПЛ 21-летний вингер провел 12 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Его статистику можно найти здесь

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42 комментария

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Papa Bear
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На месте Шахтера они бы могли и не торговаться, пока игрок интересен и готовы хотя бы такие бабки платить.

А то потом он может перестать быть интересен, и его уже не получится кому-то загнать, а он уедет в Европу свободным агентом.
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ivannumber1
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Для тех кто писал, что Хвича деревяшка и не стоит и 20-ки...

Мудрик, крайне талантливый парень и он по классу уже сейчас ничем не уступает игрокам, которые переходят за 60+ мультов.

Поэтому, думаю Шахтёр может спокойно его сразу за 60-70 продать. Без всяких там бонусов на 100500 лет. Он будет выжигать в любой лиге сразу.
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Penarol
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За игрока, который не совершил ни одной ошибки на Чемпионате Мира, просто нелепо просить меньше.
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legion etrangere
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Это максимум, надо продавать иначе...это же годовой бюджет клуба
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ta-tosha
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Ответ Алексей Тарлыков
Шахтёр если так, то вообще потом не выручит ничего. Надо соглашаться, хорошие деньги. Больше и не стоит
Они его отпустят, как и других своих игроков в своё время. Просто поторгуются немного и все.
У Лондоне пишут - вопрос уже решенный принципиально, осталось детали и пару фунтов согласовать.
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Benner
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Ответ anastasia Krugova
тебе забыли спросить кому и что делать )
Тебя забыл спросить что мне писать. Иди марш на кухню, тебе слово не давали
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Teodrakis
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Перспектива сомнительная. Не продадут - будет второй Коваленко. А что если продадут и будет как Коваленко.
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Александр Володин
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Ответ Sashka Kolovrat
Ребят, не следил за ним. Он реально Топ? Потянет Апл?
В 21 год сверкнул в ЛЧ, собственно, главный забивной у Шахты. Дикая скорость, мысли мало, чаще выбигает за спини, играет на чистых. От хускоред 6,9, как он будет в прессинг канонониров - непонятно. Цена в 60 это, конечно, неадекват.
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Кто составил коспекты Лобановского?
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Кого?
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Человек1991
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Миша Мудриков внатуре очень неплох , но Шахтар из Львова-Варшавы слишком уж заламывает цену , за 60 лимонов надо продавать , и желательно в Барселону , так как Мудриков симпатизирует именно ей . ))
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FilinMD
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Ответ Sashka Kolovrat
Ребят, не следил за ним. Он реально Топ? Потянет Апл?
Это слишком много за него, он столько не стоит. На месте продавца я бы продал
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Rinat Khudayberdin
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Ответ Wekil Halylow
Если он стоит за 60 тогда Мартинелли сколько стоит?
Вот ты двуличный тип! Под одной новостью оставляешь два абсолютно полярных комментария!!!
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anastasia Krugova
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Ответ corazón blanco
Шахтер будет вводить носом и откажутся от роскошного в нынешних реалиях предложения и в итоге затем Мудрик уйдёт либо гораздо дешевле, либо вообще бесплатно.
Мудрик лидер команды )еще года 2..3 ШД будет стабильно проходить в ЛЧ ..сразу в группу ,как победитель национального чемпионата. своих 60 миллионов клуб отобьет легко на участия в ЛЧ. а будет ли ШД в ЛЧ без него ..вопрос открыт.
за 20..30 всегда успеют продать ! Как ты сам понимаешь ,пацаны в ШД сейчас играют с мотивацией "продать" себе!
Ща зп у игроков не такие как было пару лет назад.. Не вижу причин почему Мудрик вдруг станет деградировать ..как много вечно молодых и перспективных паспортистов из РПЛ....
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Мыкола
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Зачем это днище Арсеналу? Одного умственного инвалида уже взяли из сити
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Alexandr Sokolov
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хотеть не вредно
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Усатый КозлоБык ©
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Арсеноль очередного кота в мешке берет 🤣🤣🤣
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diger499
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Сейчас пользователи спортса научат Шахтёр как правильно продавать игроков...
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anastasia Krugova
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Ответ Wekil Halylow
Он не играет за 60 млн это покупка на удачу
Ты не мне ,ты лучше в офис Арсеналу пиши)))им же так важно знать твое мнение )))))) Раз ты считаешь так ..Тогда ладно)))
а то эти балованы-- которые профессионально заниматься своим делом , и получают за это еще и большую ЗП...Они же ничего не знают ))) То ли дело ...ты ))))))знаток футбола .....
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Tollie
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Ответ corazón blanco
Шахтер будет вводить носом и откажутся от роскошного в нынешних реалиях предложения и в итоге затем Мудрик уйдёт либо гораздо дешевле, либо вообще бесплатно.
либо просто этот Мудрик поедет на фронт, и на этом его карьера и закончится.

надо продавать хоть за сколько, пока есть что продавать
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moscow_scouser
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Ответ corazón blanco
Шахтер будет вводить носом и откажутся от роскошного в нынешних реалиях предложения и в итоге затем Мудрик уйдёт либо гораздо дешевле, либо вообще бесплатно.
Куда вводить?
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Алексей Тарлыков
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Шахтёр если так, то вообще потом не выручит ничего. Надо соглашаться, хорошие деньги. Больше и не стоит
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Ярик01
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Арсеналу нужно реальное усиление, чтобы зацепиться за невероятный шанс стать чемпионами.
Мудрик больше на перспективу, а не на мгновенный результат за такие деньги
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Алексей Фирстов
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Не стоит больше платить! От него будут ожидать сразу голов, а он даже в старт не должен будет попадать. Пример Пепе свеж!
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Колбаскер тут
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Зачем им 60 млн, когда укров весь Запад сейчас содержит?
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ta-tosha
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ПСЖ легко даст больше, они там рядом переговоры ведут. Но самому парню нужно в Лондон.
Арсенал в принципе тоже не сироты, семейка Волтонов/ Кронке побогаче шейхов будет, чай вторые в мире по деньгам
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