«Арсенал» предложил 40+20 млн евро за Мудрика. «Шахтер» хочет гораздо больше денег
«Арсенал» сделал предложение о трансфере игрока «Шахтера».
Лондонский клуб предложил 60 миллионов евро за Михаила Мудрика, сообщает Фабрицио Романо. Большую часть суммы – 40 миллионов евро – «канониры» хотят выплатить сразу, еще 20 миллионов – бонусами.
Однако украинцев не устраивают такие условия – они хотят получить гораздо больше денег. Сам игрок хочет перейти в АПЛ. Вскоре возможную сделку обсудят с агентом Мудрика.
В текущем сезоне УПЛ 21-летний вингер провел 12 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Его статистику можно найти здесь.
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А то потом он может перестать быть интересен, и его уже не получится кому-то загнать, а он уедет в Европу свободным агентом.
Мудрик, крайне талантливый парень и он по классу уже сейчас ничем не уступает игрокам, которые переходят за 60+ мультов.
Поэтому, думаю Шахтёр может спокойно его сразу за 60-70 продать. Без всяких там бонусов на 100500 лет. Он будет выжигать в любой лиге сразу.
У Лондоне пишут - вопрос уже решенный принципиально, осталось детали и пару фунтов согласовать.
за 20..30 всегда успеют продать ! Как ты сам понимаешь ,пацаны в ШД сейчас играют с мотивацией "продать" себе!
Ща зп у игроков не такие как было пару лет назад.. Не вижу причин почему Мудрик вдруг станет деградировать ..как много вечно молодых и перспективных паспортистов из РПЛ....
а то эти балованы-- которые профессионально заниматься своим делом , и получают за это еще и большую ЗП...Они же ничего не знают ))) То ли дело ...ты ))))))знаток футбола .....
надо продавать хоть за сколько, пока есть что продавать
Мудрик больше на перспективу, а не на мгновенный результат за такие деньги
Арсенал в принципе тоже не сироты, семейка Волтонов/ Кронке побогаче шейхов будет, чай вторые в мире по деньгам