«Арсенал» предложил 40+20 млн евро за Мудрика. «Шахтер» хочет гораздо больше денег

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Лондонский клуб предложил 60 миллионов евро за , сообщает Фабрицио Романо. Большую часть суммы – 40 миллионов евро – «канониры» хотят выплатить сразу, еще 20 миллионов – бонусами.

Однако украинцев не устраивают такие условия – они хотят получить гораздо больше денег. Сам игрок хочет перейти в . Вскоре возможную сделку обсудят с агентом Мудрика.

В текущем сезоне 21-летний вингер провел 12 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Его статистику можно найти здесь.

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