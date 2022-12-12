Мудрик – главная цель «Арсенала» на зимнее трансферное окно. О переходе вингера «Шахтера» еще не договорились

Вингер может перейти в в январе.

21-летний футболист является приоритетной целью лондонского клуба на зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic. «Канониры» решительно настроены подписать украинца, но трансфер еще не был согласован.

В 12 матчах текущего сезона УПЛ Мудрик забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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