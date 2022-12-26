Переговоры «Челси» и «Монако» о трансфере Бадиашиле за 35-40 млн евро – на продвинутой стадии

Переговоры « » и « » о трансфере находятся на продвинутой стадии.

Как пишет журналист , «Челси» и «Монако» вышли на продвинутую стадию переговоров о трансфере 21-летнего защитника. Лондонский клуб сделал официальное предложение по игроку. Переговоры продолжаются.

Сумма трансфера француза составит 35-40 млн евро. Все стороны переговоров надеются, что сделка будет скоро закрыта.

В этом сезоне центральный защитник провел 16 матчей в составе «Монако» во всех турнирах, забил 2 гола и получил 5 желтых карточек. Полную статистику футболиста можно изучить здесь.