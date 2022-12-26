Переговоры «Челси» и «Монако» о трансфере Бадиашиле за 35-40 млн евро – на продвинутой стадии

Теги Монако Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Бенуа Бадиашиле Фабрицио Романо Футбол

Переговоры «Челси» и «Монако» о трансфере Бенуа Бадиашиле находятся на продвинутой стадии.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, «Челси» и «Монако» вышли на продвинутую стадию переговоров о трансфере 21-летнего защитника. Лондонский клуб сделал официальное предложение по игроку. Переговоры продолжаются.

Сумма трансфера француза составит 35-40 млн евро. Все стороны переговоров надеются, что сделка будет скоро закрыта.

В этом сезоне центральный защитник провел 16 матчей в составе «Монако» во всех турнирах, забил 2 гола и получил 5 желтых карточек. Полную статистику футболиста можно изучить здесь.

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8 комментариев

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Алексий Бяконт
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Опять Головина никто не берёт. Сашка дурачёк, играй в компьютер!
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Plkhrdhh
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Уже несколько лет, как минимум, на радарах, но в последние время и играть меньше стал, и в цене просел, в сборную более не привлекается. Но, в любом случае, для его позиции возраст младенческий, произойти может все что угодно
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edward_freeman
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Ответ LIBerly
Перспективный защитник, за такие деньги надо брать, хоть еще он зеленый
Пятый сезон играет за Монако, с 17 лет) Уже не такой зелёный
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Osodj Djhshs
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Ответ LIBerly
Перспективный защитник, за такие деньги надо брать, хоть еще он зеленый
Этот "зелёный" защитник 3 если не 4 сезон играет в старте монако 😃
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Osodj Djhshs
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А ведь летом челси вывалил 40млн евро за старика Кулибали еще и с личкой 10млн евро в год
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Акира_1
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Ну в принципе ЦЗ 21 летний за 40 не так плохо. А там хз как пойдёт.
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Ебздрогыч
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Прочитал: Переговоры «Челси» и «Монако» о трансфере Бадиашвили за 35-40 млн евро... Думаю: блин, кроме Хвичи никого особо из грузинских футболистов не знаю, а зря
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LIBerly
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Перспективный защитник, за такие деньги надо брать, хоть еще он зеленый
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